Dễ dàng giải tỏa căng thẳng và cứu rỗi một ngày tồi tệ của bạn bằng cách bổ sung những thực phẩm này

Các chuyên gia nói rằng các loại thực phẩm tạo cảm giác dễ chịu hoặc thoải mái như pizza và kem chỉ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc trong giây lát. Tuy nhiên, thực phẩm thực sự được bao gồm các chất dinh dưỡng kích hoạt các hoạt chất hạnh phúc và kích thích tố của cơ thể sẽ có một hạnh phúc lâu dài. Thực phẩm hữu cơ không được thiết kế một cách khoa học để phù hợp với khẩu vị của bạn, chúng phát triển nhờ các chất dinh dưỡng được nạp vào bên trong để xử lý cơ thể con người theo cách cải thiện sức khỏe .

Thực phẩm được biết là có tác động to lớn đến tâm trạng chung của một người. Một dạ dày hạnh phúc, thỏa mãn, no và khỏe mạnh cũng quan trọng như một bộ não hoạt động hiệu quả của con người. Do đó, người ta không nên chỉ ăn thức ăn vì mục đích sinh tồn; thay vào đó người ta nên tập trung vào việc ăn uống lành mạnh. Theo Bác sĩ Tâm thần Khoa học Thần kinh Lâm sàng, Daniel Amen "Một trong bảy bí quyết khoa học thần kinh để có được hạnh phúc là thưởng thức những thực phẩm hạnh phúc thực sự (và đồ uống) sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn, không chỉ trong thời điểm đó mà về lâu dài".

Trái cây hữu cơ nhiều màu sắc và quả mọng cũng có tác động đầy diệu kỳ đối với cơ thể. Những thực phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Hơn nữa, trái cây và quả mọng và cả rau quả theo mùa, được trồng theo phương pháp hữu cơ và không sử dụng thuốc trừ sâu và các loại thuốc tăng trưởng thực vật khác.

2.Các loại dầu lành mạnh:

Dầu thường được coi là thủ phạm khi sức khỏe của ai đó xấu đi. Nó chưa bao giờ được nhìn thấy trong một ví dụ tích cực khi nói đến sức khỏe tốt. Nhiều lần chúng ta đã được khuyên không nên tiêu thụ dầu để giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh. Nhưng trái ngược với tất cả những niềm tin này, Tiến sĩ Amen gợi ý rằng nên sử dụng các loại dầu tốt cho sức khỏe. Dầu ăn tốt cho sức khỏe là những loại dầu giàu chất chống oxy hóa và không bị tách khỏi thành phần khoáng chất ban đầu thông qua quá trình tinh chế cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3.Trứng:

Trứng được coi là một loại thực phẩm giúp cải thiện tâm trạng. Các chuyên gia cho biết trứng chứa nhiều choline giúp sản xuất chất dẫn truyền thần kinh và do đó cải thiện tâm trạng. Theo một báo cáo: "Trứng cung cấp B-12, folate, protein và chất béo lành mạnh - tất cả đều rất quan trọng đối với chức năng não bộ. Lòng đỏ chứa nhiều carotenoid, tạo cho nó có màu vàng. Các nghiên cứu gần đây tại Harvard cho thấy có sự liên kết giữa các carotenoid với sự lạc quan".

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4.Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp:

Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao được biết là nguyên nhân gây buồn ngủ vì chúng gây ra sự thay đổi đột ngột về lượng đường trong máu. Những thực phẩm này làm tăng đột biến lượng đường trong máu và sau đó làm giảm nó không giống như thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Do đó, nên ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp để có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần lạc quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5.Socola đen:

Tất cả đều biết đến tác động của sô cô la đen đối với tâm trạng của một người. Đường trong sô cô la đen nâng cao tâm trạng, thúc đẩy hormone serotonin trong cơ thể, do đó cải thiện tâm trạng tổng thể của con người. Đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng insulin, chất tạo ra cảm giác dễ chịu được gọi là endorphin, tạo ra loại cảm giác hưng phấn ở con người.