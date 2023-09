Dễ dàng giải tỏa căng thẳng và cứu rỗi một ngày tồi tệ của bạn bằng cách bổ sung những thực phẩm này

Thực phẩm hữu cơ không được thiết kế một cách khoa học để phù hợp với khẩu vị của bạn:

Thực phẩm được biết là có tác động to lớn đến tâm trạng chung của một người. Một dạ dày hạnh phúc, thỏa mãn, no và khỏe mạnh cũng quan trọng như một bộ não hoạt động hiệu quả của con người. Do đó, người ta không nên chỉ ăn thức ăn vì mục đích sinh tồn; thay vào đó người ta nên tập trung vào việc ăn uống lành mạnh. Theo Bác sĩ Tâm thần Khoa học Thần kinh Lâm sàng, Daniel Amen "Một trong bảy bí quyết khoa học thần kinh để có được hạnh phúc là thưởng thức những thực phẩm hạnh phúc thực sự (và đồ uống) sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn, không chỉ trong thời điểm đó mà về lâu dài".

Các chuyên gia nói rằng các loại thực phẩm tạo cảm giác dễ chịu hoặc thoải mái như pizza và kem chỉ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc trong giây lát. Tuy nhiên, thực phẩm thực sự được bao gồm các chất dinh dưỡng kích hoạt các hoạt chất hạnh phúc và kích thích tố của cơ thể sẽ có một hạnh phúc lâu dài. Thực phẩm hữu cơ không được thiết kế một cách khoa học để phù hợp với khẩu vị của bạn, chúng phát triển nhờ các chất dinh dưỡng được nạp vào bên trong để xử lý cơ thể con người theo cách cải thiện sức khỏe.