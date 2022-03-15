Đây là các loại thực phẩm được Harvard khuyên dùng để có một chế độ ăn uống lành mạnh

Đại học Harvard đã đưa ra một số khuyến nghị, dựa trên các nghiên cứu khoa học về các loại thực phẩm có thể được tiêu thụ để có một chế độ ăn uống lành mạnh.

Ngôi trường đại học danh tiếng của Mỹ đã đưa ra một hướng dẫn về các loại thực phẩm dinh dưỡng với mục đích giúp mọi người ăn uống lành mạnh. Cá chuyên gia cho rằng một nửa lượng thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày nên là trái cây và rau, một phần tư thức ăn nên là các thành phần từ ngũ cốc nguyên hạt và một phần tư còn lại là các loại protein như cá, thịt gà, các loại đậu và các loại hạt.

Ảnh minh họa Phương pháp này của Harvard đặc biệt tập trung vào chất lượng của chế độ ăn. Điều đó có nghĩa là loại carbohydrate mà một người tiêu thụ chiếm vai trò quan trọng, bởi những loại có nguồn gốc từ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, tốt cho sức khỏe hơn những những loại carbohydrate có nguồn gốc từ các loại thực phẩm khác. Tương tự, đơn vị này cũng khuyến nghị nên tiêu thụ càng nhiều loại rau củ càng tốt (bao gồm cả rau tươi và rau nấu chín) vì điều này sẽ giúp chúng ta có được một chế độ ăn uống lành mạnh.

Thực phẩm được đề xuất bởi Harvard Các loại ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì nguyên hạt, lúa mạch, quả mọng, hạt diêm mạch (hạt quinoa), bột yến mạch, gạo lứt và các loại thực phẩm có các thành phần kể trên, chẳng hạn như mì ống làm từ lúa mì nguyên hạt sẽ có tác dụng nhẹ hơn đối với lượng đường trong máu và insulin so với bánh mì trắng, gạo trắng và các loại tinh chế khác. Ảnh minh họa

Cá, thịt gia cầm, đậu và các loại hạt là những nguồn protein lành mạnh và linh hoạt. Nó có thể làm các món salad và kết hợp tốt với nhiều loại rau. Nên hạn chế thịt đỏ và tránh các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói và xúc xích.

Ảnh minh họa Ngoài ra, trong tài liệu do Harvard soạn thảo, họ khuyên rằng tốt nhất nên có sự hướng dẫn từ các chuyên gia dinh dưỡng để tiêu thụ có hiệu quả các chất dinh dưỡng theo đặc điểm và điều kiện cụ thể. Cuối cùng, một chế độ ăn uống nên đi đôi với các hoạt động thể chất thường xuyên để duy trì một trọng lượng lý tưởng và khỏe mạnh.

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