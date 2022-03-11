Đây là lý do người Nhật sử dụng thực phẩm lên men trong những ngày hè nóng bức, vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe

Sức khỏe 11/03/2022 17:17

Thực phẩm lên men giúp bạn vượt qua một mùa hè nóng bức. Bài viết này sẽ nói cho bạn biết về lợi ích khi sử dụng thực phẩm lên men.

Đây là lý do người Nhật sử dụng thực phẩm lên men trong những ngày hè nóng bức, vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe - Ảnh 1

Ảnh: daubepgiadinh.vn

Ở Nhật, mùa hè nóng bức mọi người có xu hướng tìm kiếm những thức uống mát lạnh hay ăn mì Somen. Với thói quen ăn uống như thế thì các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể sẽ bị lạnh đi. Khi các cơ quan bên trong cơ thể bị nhiễm lạnh thì quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch sẽ suy yếu, đó là nguyên nhân dẫn đến cơ thể mệt mỏi uể oải do nóng bức.

Vì vậy, thực phẩm lên men có tác dụng làm ấm cơ thể là giúp bạn vượt qua một mùa hè nóng bức.

5 lợi ích của thực phẩm lên men

  1. Giá trị dinh dưỡng cao
  2. Tạo vị umami và các hương vị khác
  3. Tăng thời gian bảo quản, sử dụng
  4. Dễ hấp thụ và tiêu hóa
  5. Cải thiện hệ thống đường ruột

1. Giá trị dinh dưỡng cao

Rượu gạo Amazake (là một loại rượu lên men từ gạo rất tốt cho sức khỏe) có thể nói là cái tên tiêu biểu của thực phẩm lên men. Men Koji được sử dụng để làm ra loại rượu Amazake,  trong quá trình lên men sẽ tạo ra hơn 350 các chất thành phần bao gồm cả vitamin B. Hơn nữa, tinh bột được phân giải thành glucose, được gọi là "thức uống dinh dưỡng" vì nó có giá trị dinh dưỡng cao.

2. Tạo vị umami và các hương vị khác

Trong quá trình lên men, tinh bột sẽ phân giải thành glucose còn protein sẽ phân giải thành các axit amin, cả hai chất này đều tạo ra vị umami (có trong các thực phẩm tự nhiên như rong biển, cà chua, thịt, nấm,...). Ngoài ra, trong quá trình lên men hương vị của món ăn tăng lên nên nhờ vậy bạn có thể cảm nhận được mùi vị đậm đà hơn cùng với vị umami.

3. Tăng thời gian bảo quản, sử dụng

Thực phẩm lên men ra đời là cách người ta có thể bảo quản các loại thực phẩm được lâu khi chưa có thiết bị làm lạnh. Tương Miso và nước tương truyền thống có hàm lượng muối khoảng 12% nhưng người xưa đã biết rằng men vi sinh có thể được sản sinh trong này. Miso và nước tương cũng thuộc loại thực phẩm lên men, món ăn  được xem là đặc sản đã có từ lâu trong nền ẩm thực Nhật Bản,.

4. Dễ hấp thụ và tiêu hóa

Với thức ăn thông thường, sau khi tinh bột được phân giải thành glucose, protein được phân giải thành các axit amin sẽ được hấp thụ vào ruột. Nhưng ở thực phẩm lên men sẽ được phân giải ngay từ đầu nên dễ dàng được tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng nhanh hơn.

5. Cải thiện hệ thống đường ruột

Đây là lý do người Nhật sử dụng thực phẩm lên men trong những ngày hè nóng bức, vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe - Ảnh 2

Ảnh: hellobacsi.com

Thực phẩm lên men có chứa vi khuẩn axit lactic có chức năng tăng lợi khuẩn trong đường ruột. Trong đường ruột có các vi sinh vật có lợi, vi sinh vật có hại và vi sinh vật trung tính, do trong cơ thể tỉ lệ vi sinh vật trung tính nhiều hơn hai loại còn lại vì vậy bạn nên tích cực bổ sung các thực phẩm lên men để làm tăng thêm vi sinh vật có lợi tốt.

Thực phẩm lên men rất thích hợp để cải thiện hệ thống đường ruột vì trong thực phẩm lên men có các enzym phân giải tinh bột thành Oligosaccharide (một loại đường hóa học) giúp bạn ăn ngon. Thực phẩm lên men là món ăn quen thuộc cảu người Nhật từ rất lâu. Vì sức khỏe hãy đưa ngay món ăn bổ dưỡng này vào thực đơn của bạn nhé!

3 món ăn lên men tốt cho sức khỏe được người Nhật dùng

Sữa chua

Protein và chất béo có trong sữa được phân giải bởi axit lactic nên việc tiêu hóa và hấp thụ sẽ được cải dễ dàng hơn. Axit lactic đóng vai trò là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật có lợi trong đường ruột có tác dụng làm tăng số lượng lợi khuẩn và làm sạch đường ruột. Không chỉ có thể dùng ngay mà sữa chua còn có thể dùng để ướp để thịt cá được mềm hơn.

Đậu lên men

Đối với món đậu nành lên men (Natto) có chứa nhiều vitamin K. Vitamin K – là thành phần có cấu tạo xương sẽ giúp tăng cường sự hấp thụ canxi. Nên kết hợp chung với các loại thực phẩm giàu canxi như rong biển và các loại cá nhỏ (jako). Ngoài ra, đậu nành lên men còn chứa Nattokinase , là một loại emzym được biết đến là chất có chức năng phân giải máu đông tích tụ trong cơ thể. Tuy nhiên, nó dễ bị mất đi khi tiếp xúc với nhiệt nên có thể ăn không cần hâm nóng.

Đây là lý do người Nhật sử dụng thực phẩm lên men trong những ngày hè nóng bức, vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe - Ảnh 3 Ảnh: select-pharmacy.jp

Thực phẩm lên men bằng muối (Shio-koji) và thực phẩm lên men bằng đường (Ama-koji)

Đây là lý do người Nhật sử dụng thực phẩm lên men trong những ngày hè nóng bức, vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe - Ảnh 4Ảnh: select-pharmacy.jp

Shio-koji được lên men bằng cách cho muối và nước vào gạo koji và Ama-koji được lên men trong nhiệt độ không đổi bằng cách cho nước ấm và men vào gạo, cả 2 đều tạo ra thực phẩm lên men rất giàu vitamin B. Món ăn này bạn có thể chế biến chung với các món thịt và hoặc trộn chung với sốt mayonnaise và salad.

 Theo Select Pharmacy

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