Đau khớp vai trái: Nguyên nhân và cách điều trị

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng đau khớp vai trái, nhưng chủ yếu đến từ thói quen sinh hoạt, nghề nghiệp, vận động, tập luyện… Ngoài ra cũng không loại trừ nguyên nhân đến từ các bệnh lý xương khớp hoặc chấn thương.

Vai là cơ quan có phạm vi kết nối rộng, vì vậy khi xảy ra bất cứ trục trặc gì ở vai đều khiến con người gặp khó khăn trong quá trình vận động. Đau khớp vai, nhất là đau khớp vai trái có thể đến một cách tình cờ, nhẹ nhàng khi bạn đang cố với một cái gì đó hoặc vòng tay ra phía sau, xoay người…

Một trong những chấn thương bả vai dễ gặp nhất chính là rách sụn, gãy xương bả vai, trật khớp, hoặc mắc hội chứng Rotator cuff. Trong đó hội chứng Rotator cuff là một nhóm cơ quan trọng giúp ổn định và cử động bao quanh khớp vai. Hàng năm số lượng mắc hội chứng này càng gia tăng, tuy nhiên không nhiều người đi khám, vì vậy tình trạng bệnh ngày càng nặng, gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác điều trị.

Hoạt động thể dục thể thao hoặc lao động chân tay quá sức cũng dễ bị viêm khớp vai trái. Tuy nhiên việc bị chấn thương, viêm bả vai thường không dễ phát hiện như gãy xương hay va đập mạnh... Những cơn đau nhức nhanh chóng khỏi rồi tái lại khiến cho người bệnh chủ quan.

Những chấn thương và hội chứng trên thường do việc luyện tập quá sức một môn thể thao nào đó như đẩy tạ, tennis, cầu lông, bơi lội… khiến các cơ quanh khớp vai căng sức chịu đựng, tăng sự cọ xát của đầu xương trong một thời gian dài.

Thoái hóa khớp, viêm khớp

Hầu hết khi nói đến thoái hóa khớp mọi người chỉ nghĩ đến vùng đau thắt lưng cột sống và gối hơn là vai. Tuy nhiên dù chịu ít tác động của lực nhưng không có nghĩa là vai sẽ không bị thoái hóa. Bởi trong hoạt động hàng ngày những cử động bình thường lặp đi lặp lại, theo thời gian sẽ khiến cho đệm sụn giữa 2 đầu xương bị xói mòn, dinh dưỡng không cung cấp đủ cũng làm cho sụn không kịp phục hồi. Những nguyên nhân này dẫn đến thoái hóa khớp vai, các cơn đau xuất hiện ngày càng dày đặc.

Đau khớp vai trái có thể do thoái hóa gây ra

Những cơn đau khớp bả vai trái thường đi kèm với sưng tấy, nóng khớp, cứng khớp, đôi khi sốt thậm chí biến chứng đến tim mạch, mắt. Một số bệnh nhân đau khớp thường gặp phải tình trạng cứng khớp, kêu lạo xạo trong khớp. Triệu chứng đau càng nhiều hơn khi thời tiết chuyển mùa sang lạnh và khi tuổi tác lớn dần. Nếu tình trạng này không được điều trị kịp thời có thể khiến khớp vai lệch và biến dạng, khiến cho cơ thể mất cân đối.

Đau khớp vai trái do ảnh hưởng từ các bộ phận khác

Theo các chuyên gia, đôi khi đau khớp vai trái là do bị ảnh hưởng với các bộ phận xung quanh, có liên kết trực tiếp như là cột sống cổ. Những cơn đau âm ỉ sẽ tăng dần theo thời gian, đau dữ dội khi vận động, di chuyển. Người bệnh sẽ gặp khó khăn khi di chuyển, xoay người, cúi người, leo cầu thang…

Triệu chứng khi đau khớp vai trái

Đau khớp vai trái bao gồm các trường hợp viêm gân, cơ, dây chằng, bao khớp, tổn thương phần đầu xương, sụn khớp và màng hoạt dịch. Những cơn đau có thể nghiêm trọng gây giảm biên độ vận động, người bệnh gặp khó khăn khi vận động. Các triệu chứng của bệnh thường diễn biến qua 3 giai đoạn. Cụ thể là:

Đau khớp vai trái khiến người bệnh đau nhức khó chịu

Giai đoạn viêm mạn tính: Ở giai đoạn này đau là triệu chứng điển hình, thường xuyên xuất hiện khi vận động quá mức hoặc có những chấn thương nhỏ ở vai. Những cơn đau thường xuyên hiện vào buổi tối khi bạn nằm nghiêng về bên trái.

Giai đoạn đau vai cấp: Các cơn đau sẽ xuất hiện đột ngột, vai bị sưng to, nóng, đỏ. Tình trạng đau dữ dội sẽ lan tỏa toàn bộ lên vai, cổ, xuống tay… Khiến cho người bệnh không thể thực hiện các hoạt động liên quan đến khớp vai, gây mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, suy nhược…

Đông cứng khớp vai: Đây là giai đoạn cơn đau xuất hiện liên tục, khớp vai bị cứng, vận động bị hạn chế hoàn toàn. Khi bệnh nhân giơ tay lên sẽ thấy xương bả vai di chuyển cùng một khối với xương cánh tay.

Các phương pháp chẩn đoán đau khớp vai bên trái

Khớp vai trái có liên quan đến nhiều dây thần kinh kết nối với vùng cổ, vùng trung thất hay lồng ngực… Vì thế, những cơ quan này bị tổn thương, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khớp vai, gây viêm co thắt bao khớp, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Để phòng ngừa, người bệnh hãy đến bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán, chụp x-quang, loại trừ các tổn thương sụn và xương khớp vai. Từ đây đưa ra phương pháp điều trị thích hợp với tình hình hiện tại.

Thông thường, bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh làm các xét nghiệm sau đây:

Bệnh nhân cần siêu âm để chẩn đoán tình hình

Siêu âm khớp vai: Đây là phương pháp được nhiều bác sĩ chỉ định, chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập, có giá trị phát hiện các tổn thương trong khớp vai.

X-quang khớp vai: Chụp X-Quang có thể nhìn thấy các vấn đề của khớp vai trái, góp phần chẩn đoán chính xác định các bệnh lý bên cạnh các tiêu chuẩn khác và giúp xác định mức độ bệnh để có hướng điều trị hiệu quả nhất.

Nội soi khớp vai: Đây là một thủ thuật xâm nhập vừa có giá trị chẩn đoán vừa để điều trị. Hiện nay với sự phát triển của nền y học hiện đại việc siêu âm và chụp cộng hưởng từ các kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh rất có giá trị, sẽ sử dụng khi cần can thiệp mà không chỉ định chẩn đoán đơn thuần.

Ngoài ra, để chuẩn đoán đau khớp vai trái, bác sĩ còn chỉ định bơm thuốc cản quang hoặc MRI ghi hình khớp vai có bơm thuốc cản quang hay chụp cộng hưởng từ (MRI) cho phép chẩn đoán chính xác các tổn thương phần mềm khớp vai.

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Cách điều trị đau khớp vai trái

Mục tiêu điều trị là giảm đau cho bệnh nhân và không tái phát trở lại. Vì vậy, bác sĩ sẽ cân nhắc tình hình và chỉ định phương pháp điều trị cụ thể.

Điều trị nội khoa

Đây là phương pháp này giúp bệnh nhân giảm đau nhanh, chống viêm, duy trì tầm vận động của khớp vai. Vì vậy sẽ sử dụng thuốc để điều trị. Có thể sử dụng một loại thuốc giảm đau như acetaminophen và thuốc chống viêm không steroid. Bên cạnh đó có thể tiêm corticoid tại chỗ cho những người bệnh đau khớp vai trái thể thông thường và thể đau vai cấp tính. Thuốc được tiêm vào bao gân, bao thanh dịch dưới cơ delta, chỉ tiêm 1 lần duy nhất, sau 3-6 tháng có thể tiêm nhắc lại nếu bệnh nhân đau trở lại. Đồng thời, người bệnh cần kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu để tăng cường tuần hoàn máu và dinh dưỡng cho khớp vai.

Tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân

Trong quá trình điều trị, người bệnh cần phải kết hợp xây dựng chế độ sinh hoạt và vận động khớp, hãy bất động tương đối khớp, không bất động tuyệt đối. Điều này có nghĩa là bệnh nhân vẫn có thể hoạt động, sinh hoạt bình thường với phần vai trái bị đau nhưng không được thực hiện các tác động quá mạnh, đột ngột. Cần phải dừng hẳn động tác khi ở tầm vận động cảm giác thấy đau.

Lưu ý: Bạn tuyệt đối không được bất động khớp vai trái vì có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này, thậm chí gây bại liệt vai.

Tuy nhiên với những trường hợp khớp vai đau nặng hơn thì cần có sự can thiệp của những người có chuyên môn, có thể sẽ phải phẫu thuật.