Bơi lội – môn thể thao tốt nhất cho bệnh khớp

Sống khỏe 28/10/2019 07:55

Thoái hóa khớp là bệnh phổ biến thường gặp nhất trong các bệnh lý về cơ xương khớp. Bệnh làm hạn chế vận động và gây khó khăn cho người bệnh trong việc thực hiện các công việc thường ngày, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống.

Dành 30 phút bơi lội mỗi ngày không những giúp tinh thần của bạn thoải mái, vui vẻ hơn mà còn giúp phòng tránh đau lưng, mỏi cổ và hỗ trợ giảm tình trạng thoái hóa khớp.

Bơi lội – môn thể thao tốt nhất cho bệnh khớp - Ảnh 1

Bơi lội – môn thể thao tốt nhất cho bệnh khớp - Ảnh minh họa

Trong môi trường nước trọng lượng cơ thể được nâng đỡ do đó giảm được sức nặng của cơ thể lên các khớp. Đối với những người thừa cân, béo phì, việc di chuyển dưới nước trở nên dễ dàng hơn không gặp khó khăn hay đau buốt như trên cạn do xương khớp đã giảm được một phần áp lực. Đặc biệt, sức ép của nước còn là một phương pháp mát xa tuyệt vời dành cho các khớp xương.

Khi bơi toàn bộ cơ thể sẽ phải hoạt động, cùng lúc thực hiện các động tác chân đạp, tay vươn, lưng xoay, căng cơ bụng và cân bằng trọng tâm sẽ giúp cho các cơ bắp trở nên săn chắc. Sự hoạt động nhịp nhàng của tất cả hệ cơ xương khớp khi bơi sẽ làm tăng tính đàn hồi của cột sống và xương khớp giúp cho các cơ xương khớp trở nên chắc khỏe hơn.

Dưới nước thể tích trong khoang phổi cũng tăng lên, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi khí diễn ra tốt, do vậy oxy sẽ được cung cấp tới các khớp nhiều hơn. Đồng thời quá trình trao đổi chất và lưu thông máu được diễn ra thuận lợi từ đó giúp tim tăng cường co bóp cũng như thúc đẩy máu lưu thông tới các chi giúp quá trình vận động được diễn ra dễ dàng.

Bơi lội – môn thể thao tốt nhất cho bệnh khớp - Ảnh 2

Ngay cả khi bạn không biết bơi bạn cũng có thể tập các bài tập co khớp ở bể nước cạn - Ảnh minh họa

Đối với các bệnh về khớp bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì chế độ sinh hoạt dinh dưỡng luyện tập cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và phòng ngừa các biến chứng xảy ra. Trong trường hợp cần phòng ngừa hoặc tình trạng bệnh nhẹ, mới tiến triển thì việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tập luyện và sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị phù hợp sẽ tốt cho cơ thể lâu dài hơn là ngay lập tức dùng thuốc. Đây là xu hướng phòng và điều trị sớm của các nước tiên tiến.

Chondro Support được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm Zeria Nhật Bản cung cấp Chondroitin sulfate là một chất đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước và chất dinh dưỡng cho sụn khớp, đồng thời thành phần Cao nhũ hương trong sản phẩm còn hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp. Chondro Support là một trong các sản phẩm được ưa thích tại Nhật Bản để hỗ trợ, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa khớp, giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bền cho sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Bơi lội – môn thể thao tốt nhất cho bệnh khớp - Ảnh 3

Chondro support hỗ trợ giảm các chứng viêm đau khớp, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa khớp

Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết.

* SỐ GPQC: 00829/2019/ATTP-XNQC

* Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Viêm khớp dạng thấp rất khó chữa: 9 liệu pháp tự nhiên hiệu quả nhất bạn nên tham khảo

Viêm khớp dạng thấp rất khó chữa: 9 liệu pháp tự nhiên hiệu quả nhất bạn nên tham khảo

Viêm khớp dạng thấp là căn bệnh khá phổ biến, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng sống, chữa trị lại khó khăn. Đây là 9 giải pháp điều trị bằng tự nhiên bạn có thể tham khảo.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh khớp Chondro Support thoái hóa khớp

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?