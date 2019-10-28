Dành 30 phút bơi lội mỗi ngày không những giúp tinh thần của bạn thoải mái, vui vẻ hơn mà còn giúp phòng tránh đau lưng, mỏi cổ và hỗ trợ giảm tình trạng thoái hóa khớp .

Khi bơi toàn bộ cơ thể sẽ phải hoạt động, cùng lúc thực hiện các động tác chân đạp, tay vươn, lưng xoay, căng cơ bụng và cân bằng trọng tâm sẽ giúp cho các cơ bắp trở nên săn chắc. Sự hoạt động nhịp nhàng của tất cả hệ cơ xương khớp khi bơi sẽ làm tăng tính đàn hồi của cột sống và xương khớp giúp cho các cơ xương khớp trở nên chắc khỏe hơn.

Trong môi trường nước trọng lượng cơ thể được nâng đỡ do đó giảm được sức nặng của cơ thể lên các khớp. Đối với những người thừa cân, béo phì, việc di chuyển dưới nước trở nên dễ dàng hơn không gặp khó khăn hay đau buốt như trên cạn do xương khớp đã giảm được một phần áp lực. Đặc biệt, sức ép của nước còn là một phương pháp mát xa tuyệt vời dành cho các khớp xương.

Dưới nước thể tích trong khoang phổi cũng tăng lên, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi khí diễn ra tốt, do vậy oxy sẽ được cung cấp tới các khớp nhiều hơn. Đồng thời quá trình trao đổi chất và lưu thông máu được diễn ra thuận lợi từ đó giúp tim tăng cường co bóp cũng như thúc đẩy máu lưu thông tới các chi giúp quá trình vận động được diễn ra dễ dàng.

Ngay cả khi bạn không biết bơi bạn cũng có thể tập các bài tập co khớp ở bể nước cạn - Ảnh minh họa

Đối với các bệnh về khớp bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì chế độ sinh hoạt dinh dưỡng luyện tập cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và phòng ngừa các biến chứng xảy ra. Trong trường hợp cần phòng ngừa hoặc tình trạng bệnh nhẹ, mới tiến triển thì việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tập luyện và sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị phù hợp sẽ tốt cho cơ thể lâu dài hơn là ngay lập tức dùng thuốc. Đây là xu hướng phòng và điều trị sớm của các nước tiên tiến.

Chondro Support được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm Zeria Nhật Bản cung cấp Chondroitin sulfate là một chất đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước và chất dinh dưỡng cho sụn khớp, đồng thời thành phần Cao nhũ hương trong sản phẩm còn hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp. Chondro Support là một trong các sản phẩm được ưa thích tại Nhật Bản để hỗ trợ, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa khớp, giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bền cho sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Chondro support hỗ trợ giảm các chứng viêm đau khớp, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa khớp

Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết.

* SỐ GPQC: 00829/2019/ATTP-XNQC

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