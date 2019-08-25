Bài thuốc trị đau khớp gối hiệu quả cho người trung niên

Trị đau khớp gối bằng những bài thuốc dân gian thường mang đến hiệu quả tích cực cho người bệnh, có thể chữa bệnh tại nhà và không tốn kém.

Tất cả các hoạt động của cơ thể diễn ra hàng ngày đều có liên quan mật thiết tới khớp gối. Vì thế, khi bộ phận này bị đau sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Đau khớp gối có thể ẩn chứa rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau mà bạn cần đặc biệt chú ý. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể, đặc biệt là làm giảm hoặc thậm chí cướp đi khả năng đi lại. Chính vì vậy, để chữa trị hiệu quả, bạn hãy thử áp dụng các bài thuốc trị đau khớp gối sau đây:

Theo các thầy thuốc Đông y, lá lốt có tác dụng rất tốt trong việc giảm nhanh tình trạng đau nhức xương khớp, chữa trị bệnh phong thấp rất hiệu quả. Bạn hãy lấy lá lốt phơi ở trong bóng râm cho đến khi lá héo đi. Không nên phơi ngoài nắng vì sẽ làm bay đi hết các thành phần dược tính. Sau đó cho lá lốt vào nồi để sắc cùng nước trong vòng 30 phút. Lấy phần nước cốt để sử dụng sau bữa ăn. Ngoài cách trên thì bạn có thể dùng 16g lá lốt, 12g tầm gửi cây dâu, 12g tục đoạn đem sắc lấy nước uống 2 lần mỗi ngày. Cách này cũng rất tốt, trị đau xương khớp gối hiệu quả.

Bài thuốc trị đau khớp gối từ ngải cứu trắng

Bạn hãy lấy lá ngải cứu trắng mang đi rửa sạch, cho muối vào rồi đổ nước nóng lên. Sau đó đắp vào vùng bị đau. Kiên trì thực hiện vài lần sẽ thấy cơn đau giảm đi nhanh chóng, đồng thời khớp bớt sưng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng bài thuốc từ lá ngải cứu trắng với rượu. Đây là bài thuốc dân gian chữa bệnh viêm khớp hiệu quả. Lá ngải trắng và rượu cho vào chảo rồi xào nóng lên. Sau đó, đắp hỗn hợp thu được lên vùng bị sưng rồi buộc lại bằng vải cho tới khi nào hết hơi ấm thì hãy tháo ra.

Bài thuốc từ quả cà tím

Quả cà tím có tác dụng trị đau khớp gối rất tốt

Bạn lấy 1 quả cả tím, cắt bỏ đi phần núm, rửa sạch rồi thái thành các khúc có độ dày khoảng 0,5cm. Tiếp theo cho 1 lít vào nồi đun sôi lên, cho toàn bộ phần cà tím đã chuẩn bị vào trong nồi, đậy kín nắp lại, tắt bếp. Đến khi nào cà tím trong nồi nguội hoàn toàn thì dùng rây để lọc bỏ phần xác và chỉ giữ lại phần nước cà tím. Phần nước cà tím bạn hãy chia ra thành 4 phần để sử dụng trong ngày. Sử dụng nước cà tím vào trước bữa ăn sáng, trưa, tối. Phần còn lại trộn với 50ml dầu oliu nguyên chất khuấy đều lên, dùng thoa vào buổi tối trước lúc đi ngủ, lấy băng gạc quấn lại để giúp giữ ấm là được.

Bài thuốc trị đau khớp gối bằng bột quế và mật ong

Bột quế với mật ong từ lâu đã được xem như các nguyên liệu quý để chữa đau khớp, giúp giảm viêm, giảm đau nhanh chóng cho người bệnh. Bạn hãy chuẩn bị 2 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng cà phê bột quế cho vào 1 ly nước nóng, sử dụng đều đặn, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối sẽ thấy hiệu quả cải thiện tích cực.

Cách trị đau khớp gối tại nhà

Đau khớp gối có rất nhiều nguyên nhân gây nên, nhưng tùy thuộc vào mỗi người trong mỗi độ tuổi mà mức độ đau sẽ khác nhau. Không chỉ dùng thuốc mà khi ở nhà, người bệnh cũng cần luyện tập và vận động hợp lý để giảm đau nhanh chóng. Người bị bệnh khớp gối không có nghĩa là không được vận động mà chỉ cần hạn chế vận động nặng. Cùng với đó là luyện tập và vận động hợp lý với mức độ nhẹ nhàng, đi bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh hoặc tập các bài vận động được bác sĩ chỉ định để giúp xương khớp linh hoạt và dẻo dai, ngăn ngừa cứng khớp.

Người bệnh có thể luyện tập một số bài tập sau đây:

Bài tập 1: Người bệnh đứng thẳng, chân trái bước lên trước, chân phải sau. Sau đó, gập khớp gối chân phải xuống sàn, giữ tư thế trong 30 giây rồi từ từ thả ra. Thực hiện lặp lại bài tập này 5 lần, sau đó đổi chân và thực hiện tương tự.

Bài tập 2: Người bệnh hãy vịn tay lên thành ghế, co chân phải lên và dồn trọng tâm lên chân trái. Tiếp theo dùng tay trái nắm chân phải và kéo gót chân về gần mông, giữ tư thế này khoảng 20-30 giây rồi thả ra. Đổi chân và thực hiện tương tự. Mỗi ngày đều thực hiện sẽ góp phần làm giảm tình trạng đau nhức khớp gối hiệu quả.

Bài tập 3: Người bệnh nằm thoải mái, giữ hai chân thẳng, tiếp theo từ từ co chân, áp đùi vào sát bụng. Sau đó thả chân về lại tư thế ban đầu. Lặp lại bài tập 15-20 lần.

Dinh dưỡng giàu canxi, omega - 3... tốt cho bệnh nhân đau khớp gối

Bên cạnh việc vận động thì chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi dưỡng và phục hồi cơ thể. Chính vì vậy, ngoài các hoạt động thể chất cần thiết, trong mỗi bữa ăn hàng ngày, người bệnh cần bổ sung đầy đủ các chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất… nên ăn nhiều thực phẩm chứa axit béo omega 3, canxi, vitamin C, vitamin D để ngăn chặn các phản ứng viêm ở khớp gối. Cần lưu ý là nên hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ, các món chiên xào.

Đặc biệt trong mùa lạnh, người bị đau khớp gối cần giữa ấm cơ thể, để giảm đau nhức khớp. Khi thấy đau khớp và tê mỏi thì dùng dầu xoa bóp để làm nóng, giúp các mạch máu giãn nở và lưu thông máu, vận chuyển dinh dưỡng đến nuôi khớp dễ dàng. Khi ra ngoài cần mặc đủ ấm, quàng khăn cổ, mang găng tay, đi tất, mặc quần ấm để giữ ấm, như vậy sẽ hạn chế được tình trạng đau viêm khớp tái phát.

Yoga trị liệu đau khớp gối

Tập yoga là một trong những cách điều trị đau khớp gối hiệu quả, giúp làm giảm và kiểm soát cơn đau khớp gối, đồng thời tăng cường cơ bắp và cải thiện phạm vi chuyển động của xương khớp, thúc đẩy quá trình phục hồi mô sụn và các cơ bị tổn thương cũng như ngăn chặn biến chứng nguy hiểm của các bệnh xương khớp mãn tính.

Một số bài tập yoga giúp trị liệu đau khớp gối hiệu quả như là:

Bài tập Yoga Tadasana

Yoga Tadasana

Tadasana là tư thế đơn giản và thích hợp với những người mới bắt đầu, giúp tăng độ linh hoạt của cơ bắp và xương khớp. Các động tác sẽ tập trung vào hoạt động của các khớp như mắt cá chân, đùi và đầu gối. Do đó, chỉ cần bạn thực hiện động tác này đều đặn thì sẽ có khả năng hỗ trợ làm giảm triệu chứng đau nhức và ngăn ngừa các vấn đề xấu ở khớp gối.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng lưng, hai chân cách xa nhau và hai tay thả lỏng theo chiều cơ thể.

Căng cơ phần đùi và nâng ngón chân lên nhẹ nhàng và đầu hơi hướng lên trên, kết hợp với hít thở nhịp nhàng. Cố gắng kéo căng cơ thể.

Lặp lại động tác khoảng 10 lần. Thời gian thực hiện từ 10 – 20 giây.

Bài tập Yoga Makarasana

Yoga Makarasana

Bài tập này tác động trực tiếp lên đầu gối và khớp háng đồng thời kéo căng cơ và dây thần kinh nhằm thúc đẩy lưu thông máu và oxy đến khớp gối, làm giảm hiện tượng viêm sưng và đau nhức ở khớp gối.

Cách thực hiện:

Bạn hãy nằm sấp xuống sàn, sau đó chống tay và đặt khuỷu tay tiếp xúc với mặt sàn.

Tiếp theo nâng vai và đầu, giữ cổ thẳng và hướng mắt về phía trước. Cúi đầu về phía trước và đặt cằm vào lòng bàn tay.

Sau đó, duỗi chân về phía sau và úp mu bàn chân xuống sàn, hít thở nhẹ nhàng và chậm rãi nhằm thư giãn các cơ bắp. Thực hiện động tác trong khoảng 2 – 5 phút.

Bài tập Yoga Swastikasana

Yoga Swastikasana

Swastikasana là động tác đơn giản rất thích hợp để thực hiện hàng ngày nhằm tăng độ linh hoạt của khớp và giảm các cơn đau nhức thường gặp.

Cách thực hiện:

Bạn hãy ngồi thoải mái trên sàn, chân xếp bằng, hai tay thả lỏng.

Đầu gối chạm sàn, đặt bàn tay lên đùi, sau đó kiểm soát hơi thở, hãy thở chậm và thư giãn. Duy trì tư thế này trong 10 – 15 phút.

Những bài Yoga này là mẹo trị đau khớp gối hiệu quả và dễ thực hiện. Vì vậy bạn nên luyện tập bộ môn này thường xuyên, vừa giảm đau khớp gối hiệu quả, cải thiện sức mạnh cơ bắp lại tăng tính linh hoạt và dẻo dai cho cơ thể.