Đau khớp vai phải là bệnh gì?

Đau khớp vai phải là một bệnh lý xương khớp thường gặp nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đầy đủ về căn bệnh này. Đây là chứng bệnh cảnh báo về tình trạng sức khỏe và khả năng hoạt động của bạn.

Đau khớp vai phải không được điều trị sớm có thể gây ra bại liệt

Khi bị đau khớp vai phải người bệnh sẽ rơi vào tình trạng đau nhức âm ỉ tại vai, cơ cứng khớp và hạn chế vận động nửa phần người phía trên. Thông thường, bệnh này là hiện tượng khớp hoặc sụn khớp ở vai, màng dịch bao khớp bị tổn thương do các yếu tố nội – ngoại nhân tác động, khiến các cơn đau có thể đến một cách tình cờ khi bạn đang cố lấy một thứ gì đó hoặc xoay người. Những biểu hiện nhỏ nhặt ấy cũng là triệu chứng để nhận biết bạn đang bị bệnh đau khớp vai phải. Do đó, cần phải nắm rõ kiến thức về nguyên nhân, triệu chứng viêm đau khớp vai để phát hiện, thăm khám, có phương pháp xử lý sớm nhất và tránh được những biến chứng nguy hiểm do căn bệnh này gây ra.