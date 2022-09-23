Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh gan và 4 loại thực phẩm giúp gan được lọc sạch vừa tự nhiên lại an toàn tại nhà

Sức khỏe 23/09/2022 11:37

Gan đóng vai trò quan trọng của cơ thể, mọi hoạt động trao đổi chất, giải độc điều là các chức năng của gan. Khi cơ thể có những biểu hiện lạ đó cũng có thể là báo động của gan. Do vậy hãy chú ý quan sát để bảo vệ gan một cách tốt nhất.

Chất bảo quản, màu thực phẩm... theo đồ ăn sẵn đi vào dạ dày bạn. Các yếu tố có hại này không thể tự tiêu nên gan phải vất vả làm việc để loại bỏ chúng. Vì vậy, việc đảm bảo gan sạch và không bị nhiễm độc là rất quan trọng.

Cơ thể chúng ta tự sản xuất ra các chất sinh hóa học để hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng do sự gia tăng của đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, gan bị đặt dưới áp lực rất lớn để thực hiện các chức năng thông suốt và duy trì quá trình trao đổi chất quan trọng của cơ thể.

Các thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn sử dụng rất nhiều chất bảo quản, chất béo bão hòa, màu thực phẩm và hóa chất khác. Mặc dù ban đầu chúng được sử dụng để tăng cường hương vị và kết cấu của thực phẩm, nhưng cuối cùng tất cả đều chui vào dạ dày của bạn. Trong dạ dày, các yếu tố vô ích và có hại không thể tự tiêu, gan phải làm sạch cơ thể khỏi các chất độc này. Vì vậy, việc đảm bảo gan sạch và không bị nhiễm độc là rất quan trọng.

Triệu chứng của bệnh gan

Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh gan và 4 loại thực phẩm giúp gan được lọc sạch vừa tự nhiên lại an toàn tại nhà - Ảnh 1

Dễ bị bầm tím là một trong các triệu chứng của bệnh gan

Ảnh minh họa: Internet

  • Da và mắt xuất hiện màu vàng (vàng da)
  • Đau bụng vùng dưới sườn phải
  • Sưng ở chân và sưng mắt cá chân
  • Ngứa da
  • Màu nước tiểu đậm
  • Màu phân nhạt hoặc phân có máu
  • Buồn nôn
  • Cảm giác ăn không ngon
  • Dễ bị bầm tím

Các yếu tố nguy cơ gây bệnh gan

  • Sử dụng rượu quá nhiều
  • Tiêm thuốc bằng kim tiêm dùng chung
  • Xăm hình hoặc xuyên khuyên trên cơ thể
  • Truyền máu
  • Tiếp xúc với máu và chất dịch cơ thể người nhiễm bệnh
  • Quan hệ tình dục không sử dụng phương pháp bảo vệ
  • Tiếp xúc với hóa chất hoặc độc tố
  • Bệnh tiểu đường
  • Bệnh béo phì

Những loại thực phẩm có thể giúp thanh lọc gan một cách tự nhiên như sau:

1. Bưởi

Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh gan và 4 loại thực phẩm giúp gan được lọc sạch vừa tự nhiên lại an toàn tại nhà - Ảnh 2

Bưởi chứa nguồn vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa dồi dào có công dụng hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Trong bưởi có chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và thải độc gan.

Ảnh minh họa: Internet

 

Bưởi nói riêng và các loại trái cây có múi như: cam, chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Chỉ cần uống một cốc nhỏ nước ép bưởi đủ kích thích quá trình sản sinh các enzym thải độc gan, thải lọc các chất gây ung thư và chất độc khác.

Được biết, bưởi chứa nguồn vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa dồi dào có công dụng hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Trong bưởi có chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và thải độc gan.

Hợp chất này cũng có tác dụng thải độc từ các kim loại nặng. Thêm vào đó, naringenin flavonoid trong bưởi cũng giúp phân hủy chất béo dư thừa.

2. Các loại rau lá màu xanh 

Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh gan và 4 loại thực phẩm giúp gan được lọc sạch vừa tự nhiên lại an toàn tại nhà - Ảnh 3

Các loại rau lá xanh là tác nhân làm sạch gan tự nhiên rất mạnh mẽ. Chúng chứa chất diệp lục thực vật giúp hấp thụ và lọc bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và làm sạch hệ thống tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh là tác nhân làm sạch gan tự nhiên rất mạnh mẽ. Chúng chứa chất diệp lục thực vật giúp hấp thụ và lọc bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và làm sạch hệ thống tiêu hóa. Các loại rau xanh có thể trung hòa thuốc trừ sâu, kim loại nặng và hóa chất độc hại khác và do đó tăng thêm hiệu quả cho chức năng gan.

3. Cá béo

Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh gan và 4 loại thực phẩm giúp gan được lọc sạch vừa tự nhiên lại an toàn tại nhà - Ảnh 4

Cá béo là một loại thực phẩm tốt cho gan, là sự thay thế thịt một cách tuyệt vời. Cá còn có rất nhiều lợi ích với gan, đặc biệt là các loại cá béo.

Ảnh minh họa: Internet

Cá béo là một loại thực phẩm tốt cho gan, là sự thay thế thịt một cách tuyệt vời. Cá còn có rất nhiều lợi ích với gan, đặc biệt là các loại cá béo. Điển hình cho nhóm cá béo chính là cá hồi. Loại cá này giúp làm giảm chỉ số BMI, giàu axit béo omega 3 nên rất tốt cho hệ tim mạch và não bộ. Không những thế, nếu mỗi tuần tiêu thụ cá béo trên 2 lần sẽ giảm lipid máu rất tốt.

4. Nghệ

Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh gan và 4 loại thực phẩm giúp gan được lọc sạch vừa tự nhiên lại an toàn tại nhà - Ảnh 5

Nghệ thúc đẩy gan khỏe mạnh và kích thích sản xuất và lưu thông mật. Nghệ chứa rất nhiều enzim có khả năng giải độc gan rất tốt.

 Ảnh minh họa: Internet

Nghệ giúp làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công. Nghệ thúc đẩy gan khỏe mạnh và kích thích sản xuất và lưu thông mật. Nghệ chứa rất nhiều enzim có khả năng giải độc gan rất tốt.

Chỉ cần tăng cường bổ sung nghệ vào bữa ăn hằng ngày hoặc uống bột nghệ vào mỗi buổi sáng là đã có thể giúp gan hoạt động tốt.

Muốn gan hoạt động khỏe mạnh, không bị tích tụ độc tố thì hãy bổ sung những thực phẩm trên vào thực đơn hằng ngày, đồng thời duy trì những thói quen sống lành mạnh như kiêng rượu, giảm hút thuốc, loại bỏ chất béo, thức ăn mặn, đồ chiên và hun khói, thay thế đường bằng mật ong.

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Chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ bị rối loạn trong thời gian dài có thể khiến khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, rối loạn nội tiết.

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