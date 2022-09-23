Cơ thể chúng ta tự sản xuất ra các chất sinh hóa học để hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng do sự gia tăng của đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, gan bị đặt dưới áp lực rất lớn để thực hiện các chức năng thông suốt và duy trì quá trình trao đổi chất quan trọng của cơ thể.

Chất bảo quản, màu thực phẩm... theo đồ ăn sẵn đi vào dạ dày bạn. Các yếu tố có hại này không thể tự tiêu nên gan phải vất vả làm việc để loại bỏ chúng. Vì vậy, việc đảm bảo gan sạch và không bị nhiễm độc là rất quan trọng.

Các thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn sử dụng rất nhiều chất bảo quản, chất béo bão hòa, màu thực phẩm và hóa chất khác. Mặc dù ban đầu chúng được sử dụng để tăng cường hương vị và kết cấu của thực phẩm, nhưng cuối cùng tất cả đều chui vào dạ dày của bạn. Trong dạ dày, các yếu tố vô ích và có hại không thể tự tiêu, gan phải làm sạch cơ thể khỏi các chất độc này. Vì vậy, việc đảm bảo gan sạch và không bị nhiễm độc là rất quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Da và mắt xuất hiện màu vàng (vàng da)

Đau bụng vùng dưới sườn phải

Sưng ở chân và sưng mắt cá chân

Ngứa da

Màu nước tiểu đậm

Màu phân nhạt hoặc phân có máu

Buồn nôn

Cảm giác ăn không ngon

Dễ bị bầm tím

Các yếu tố nguy cơ gây bệnh gan

Sử dụng rượu quá nhiều

Tiêm thuốc bằng kim tiêm dùng chung

Xăm hình hoặc xuyên khuyên trên cơ thể

Truyền máu

Tiếp xúc với máu và chất dịch cơ thể người nhiễm bệnh

Quan hệ tình dục không sử dụng phương pháp bảo vệ

Tiếp xúc với hóa chất hoặc độc tố

Bệnh tiểu đường

Bệnh béo phì

Những loại thực phẩm có thể giúp thanh lọc gan một cách tự nhiên như sau:

1. Bưởi

Bưởi chứa nguồn vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa dồi dào có công dụng hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Trong bưởi có chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và thải độc gan. Ảnh minh họa: Internet

Bưởi nói riêng và các loại trái cây có múi như: cam, chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Chỉ cần uống một cốc nhỏ nước ép bưởi đủ kích thích quá trình sản sinh các enzym thải độc gan, thải lọc các chất gây ung thư và chất độc khác.

Được biết, bưởi chứa nguồn vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa dồi dào có công dụng hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Trong bưởi có chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và thải độc gan.



Hợp chất này cũng có tác dụng thải độc từ các kim loại nặng. Thêm vào đó, naringenin flavonoid trong bưởi cũng giúp phân hủy chất béo dư thừa.

2. Các loại rau lá màu xanh

Các loại rau lá xanh là tác nhân làm sạch gan tự nhiên rất mạnh mẽ. Chúng chứa chất diệp lục thực vật giúp hấp thụ và lọc bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và làm sạch hệ thống tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh là tác nhân làm sạch gan tự nhiên rất mạnh mẽ. Chúng chứa chất diệp lục thực vật giúp hấp thụ và lọc bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và làm sạch hệ thống tiêu hóa. Các loại rau xanh có thể trung hòa thuốc trừ sâu, kim loại nặng và hóa chất độc hại khác và do đó tăng thêm hiệu quả cho chức năng gan.

3. Cá béo

Cá béo là một loại thực phẩm tốt cho gan, là sự thay thế thịt một cách tuyệt vời. Cá còn có rất nhiều lợi ích với gan, đặc biệt là các loại cá béo. Ảnh minh họa: Internet

Cá béo là một loại thực phẩm tốt cho gan, là sự thay thế thịt một cách tuyệt vời. Cá còn có rất nhiều lợi ích với gan, đặc biệt là các loại cá béo. Điển hình cho nhóm cá béo chính là cá hồi. Loại cá này giúp làm giảm chỉ số BMI, giàu axit béo omega 3 nên rất tốt cho hệ tim mạch và não bộ. Không những thế, nếu mỗi tuần tiêu thụ cá béo trên 2 lần sẽ giảm lipid máu rất tốt.

4. Nghệ

Nghệ thúc đẩy gan khỏe mạnh và kích thích sản xuất và lưu thông mật. Nghệ chứa rất nhiều enzim có khả năng giải độc gan rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Nghệ giúp làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công. Nghệ thúc đẩy gan khỏe mạnh và kích thích sản xuất và lưu thông mật. Nghệ chứa rất nhiều enzim có khả năng giải độc gan rất tốt.

Chỉ cần tăng cường bổ sung nghệ vào bữa ăn hằng ngày hoặc uống bột nghệ vào mỗi buổi sáng là đã có thể giúp gan hoạt động tốt.

Muốn gan hoạt động khỏe mạnh, không bị tích tụ độc tố thì hãy bổ sung những thực phẩm trên vào thực đơn hằng ngày, đồng thời duy trì những thói quen sống lành mạnh như kiêng rượu, giảm hút thuốc, loại bỏ chất béo, thức ăn mặn, đồ chiên và hun khói, thay thế đường bằng mật ong.