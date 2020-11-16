Đau bụng lạnh người toát mồ hôi là biểu hiện của những bệnh nào?

Sức khỏe 16/11/2020 14:31

Các triệu chứng đau bụng lạnh người toát mồ hôi tưởng chừng là những biểu hiện bình thường của cơ thể nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

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Trong xã hội hiện đại xuất hiện hàng loạt các thói quen xấu như: thức khuya, nạp lượng lớn đồ ăn nhanh độc hại, ăn uống không đúng giờ, không đảm bảo vệ sinh… Những lý do này phần nào gây ra những triệu chứng thường gặp như: đau bụng, lạnh người, toát mồ hôi. Tuy nhiên, các triệu chứng này có thể là các biểu hiện bình thường nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, là lời cảnh báo của những bệnh nguy hiểm. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về hiện tượng đau bụng lạnh người toát mồ hôi trong bài viết dưới đây.

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Đau bụng lạnh người toát mồ hôi có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng đau bụng

Đau bụng là gì?

Đau bụng hiểu đơn giản là tình trạng khó chịu phần bụng dưới xương sườn và trên xương chậu. Đau bụng có thể bắt nguồn từ các cơ quan trong bụng hoặc nằm bên cạnh bụng. Triệu chứng đau là do các cơ quan viêm, căng giãn hoặc mất máu cung cấp cho cơ quan.

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Triệu chứng đau là do các cơ quan viêm, căng giãn hoặc mất máu cung cấp cho cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân

Đau bụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như: táo bón, đau bụng kinh, đầy bụng, khó tiêu, nhiễm virus dạ dày, ngộ độc thực phẩm, viêm vùng chậu, sỏi mật, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu…

Triệu chứng

Đau bụng có thể kèm theo các triệu chứng khác nhau như: sốt, không thể đi tiêu, đi tiểu đau, đau kéo dài hơn vài giờ… Nếu có các triệu chứng này bạn nên đến bác sĩ ngay để được chẩn đoán.

Ngoài ra, còn một số triệu chứng khác kèm theo là báo hiệu cho các bệnh nguy hiểm, phải được cấp cứu kịp thời. Có thể kể đến như: nôn ra máu, khó thở, tiêu phân máu hoặc phân đen, đau xảy ra trong thai kỳ…

Triệu chứng lạnh người

Lạnh người là gì?

Cảm giác lạnh người là một phản ứng của cơ thể với môi trường. Nguyên nhân có thể đến từ việc môi trường không phù hợp, thời tiết và thông thường là biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, nếu cảm giác lạnh người của bạn không rõ nguyên nhân, hoặc việc bất chợt gặp cảm giác lạnh lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian thì đó là dấu hiệu của các bất thường về sức khỏe.

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Cảm giác lạnh người của bạn không rõ nguyên nhân có thể là biểu hiện của bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân

Cảm giác lạnh người bất thường có thể đến từ những nguyên nhân sau:

Cúm

Đây là căn bệnh phổ biến thường xuất hiện lúc chuyển mùa, do virus gây ra và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, đặc biệt là phổi, họng, mũi. Khi mắc bệnh, bạn thường sốt và ớn lạnh.

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Khi mắc cúm, người bệnh thường sốt và ớn lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu máu

Khi thiếu máu thì các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến việc hoạt động không bình thường, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, ớn lạnh.

Suy giáp

Khi tuyến giáp không đủ hormone cần thiết sẽ làm cho quá trình điều hòa thân nhiệt chậm lại hoặc giảm hiệu quả. Đây là nguyên nhân làm bạn ớn lạnh mà không có lý do.

Mắc bệnh raynaud

Raynaud là loại bệnh khiến chúng ta cảm thấy lạnh ở tay chân.

Giảm lưu lượng tuần hoàn

Khi dòng máu lưu thông trong cơ thể giảm làm các cơ quan không đủ oxy và không điều hòa được nhiệt độ tối ưu.

Ngoài ra, khi bạn cảm giác lạnh thường xuyên thì các vấn đề sau đây cũng có thể gây ra như: lo âu và hoảng loạn, cơ thể quá gầy, thiếu ngủ…

Triệu chứng

Trong cuộc sống thường ngày, triệu chứng này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức như: cảm giác lạnh đột ngột, ớn lạnh cột sống khiến bạn rùng mình, tay chân lạnh buốt… Đôi khi kèm theo các triệu chứng khác như toát mồ hôi, đau bụng… Khi đó cần có những chẩn đoán chuyên khoa để phát hiện nguyên nhân.

Triệu chứng toát mồ hôi

Toát mồ hôi là gì?

Đổ mồ hôi là cơ chế tự làm mát cơ thể, chúng ta tự động tiết mồ hôi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên. Đổ mồ hôi rất hay xuất hiện, đặc biệt là lòng bàn tay khi ta lo lắng. Tuy nhiên, đáng nói ở đây là dạng tăng tiết mồ hôi bất thường do các vấn đề sức khỏe gây ra.

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Đổ mồ hôi là cơ chế tự làm mát cơ thể, chúng ta tự động tiết mồ hôi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân

Việc đổ mồ hôi bất thường, quá mức có thể đến từ các bệnh lý, triệu chứng sau: tiểu đường, hạ đường huyết, nhồi máu cơ tim, rối loạn hệ thần kinh, trào huyết mãn kinh, nhiễm trùng…

Triệu chứng

Tăng tiết mồ hôi sẽ ảnh hưởng đến nách, tay, chân, mặt, thường xảy ra một đợt một tuần, trong lúc thức, thường là cả 2 bên cơ thể.

Đổ mồ hôi ở tình trạng nghiêm trọng có thể sinh ra các biến chứng như: nhiễm trùng (nhiễm trùng da), ảnh hưởng phần nào đến đời sống cảm xúc và xã hội…

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Đau bụng lạnh người toát mồ hôi là bệnh gì?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm và rất dễ lầm lẫn giữa những biểu hiện bình thường và các triệu chứng của những căn bệnh nguy hiểm. Khi có các triệu chứng này bạn cần bình tĩnh để xem xét lại hoạt động sống hằng ngày của mình. Có thể đó chỉ là những biểu hiện hết sức bình thường của những thói quen không tốt. 

Tuy nhiên, nếu chúng biểu hiện nghiêm trọng trong thời gian dài hoặc thể hiện dưới dạng kèm theo các triệu chứng khác như: đau bụng toát mồ hôi, đau bụng đổ mồ hôi lạnh, đau bụng buồn nôn toát mồ hôi lạnh thì hãy đến bác sĩ ngay để được chẩn đoán kịp thời. Thông tin trong bài viết trên không thể thay thế chẩn đoán y khoa và chỉ mang tính chất tham khảo.

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Khi có các triệu chứng này bạn cần bình tĩnh để xem xét lại hoạt động sống hằng ngày của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi các triệu chứng đau bụng lạnh người toát mồ hôi biểu hiện trong thời gian dài, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật thì bạn phải khẩn trương đến bệnh viện để được chẩn đoán kịp thời. Mong những chia sẻ xoay quanh các triệu chứng tưởng chừng như vô hại này có thể giúp ích cho các bạn.

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