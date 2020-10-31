8 thực phẩm nên ăn vào ngày đèn đỏ giảm đau bụng kinh nhanh chóng 

Phần lớn các chị em khi đến ngày hành kinh đều bị đau bụng. Các cơn đau thường kéo dài trong khoảng từ 2 -3 ngày. Bao giờ cũng vậy ngày đầu tiên luôn là ngày đau nhất. Bên cạnh đó còn kèm theo đau mỏi lưng, đùi. Những hiện tượng này là do cơ thể được kích hoạt hormone prostaglandin. Lượng prostaglandin càng cao thì đau bụng kinh càng nghiêm trọng. Những lúc này các loại thuốc giảm đau có thể giúp bạn. Tuy nhiên, về lâu dài có thể xảy ra tác dụng phụ và miễn dịch với thuốc.

Khi đến ngày đèn đỏ, hầu hết phái đẹp đều trải qua cảm giác không hề dễ chịu. Những cơn đau bụng kinh đến liên tục kèm theo với sự thay đổi chỉ số cảm xúc, dễ cáu gắt, dễ nổi nóng, khiến bạn gái trở nên khó tính trong những ngày này. Để dễ dàng vượt qua những triệu chứng trên và tâm trạng cũng ổn định hơn thì bạn hãy bổ sung ngay 8 thực phẩm nên ăn vào ngày đèn đỏ được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Đó là những thực phẩm nào, bài viết này sẽ cùng bạn đi tìm hiểu nhé!

Gừng là một loại thảo dược thường có sẵn trong nhà bếp, giúp giảm đau hiệu quả cho các chị em trong ngày đèn đỏ. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay tính ấm, đẩy máu tuần hoàn lưu thông khí huyết. Từ đây giúp quá trình lưu thông máu ở tử cung diễn ra thuận lợi. Đồng thời hạn chế sự co thắt tại tử cung, nhanh chóng giảm đau bụng kinh hiệu quả. Chính vì vậy, một trong những thực phẩm nên ăn trong ngày đèn đỏ không thể bỏ qua đó là gừng.

Thay vào đó, bạn hãy lựa chọn phương pháp an toàn hơn mà không gây hại cho cơ thể. Đó là sử dụng những thực phẩm tự nhiên như là gừng, chuối, dứa, kiwi, socola đen… giúp giảm thiểu các cơn đau. Những thực phẩm này sẽ cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết để hoạt động tốt. Xây dựng hệ thống miễn dịch của cơ thể và tăng cường khả năng lành bệnh, giảm những triệu chứng khó chịu và giảm đau hiệu quả trong ngày đèn đỏ.

Gừng làm ấm bụng, giúp chị em giảm đau bụng kinh

Do đó, vào những ngày đỏ bạn nên ăn những món như là gà kho gừng, cá trê kho gừng, lươn kho gừng… Đồng thời kết hợp uống một cốc nước ấm mật ong, thêm vài lát gừng và vài giọt chanh. Uống liên tục trong thời gian bị đèn đỏ sẽ giúp bạn gái giảm đau bụng kinh rõ rệt. Loại nước uống này không chỉ chữa đau bụng kinh dữ dội mà còn giúp phụ nữ kinh nguyệt không đều trở nên ổn định khí huyết hơn, gia tăng tỷ lệ thụ thai cho những người đang mong ngóng tin vui.

Chuối

Chuối là một loại trái cây tuyệt vời, rất giàu dưỡng chất như kali, magie và mangan, chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin C… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, chuối chứa một hàm lượng lớn chất pectin có tác dụng giảm đau.

Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được chuối rất giàu tryptophan. Đây là một loại axit amin có lợi với sức khỏe, khi đi vào trong cơ thể sẽ kích thích não bộ sản xuất serotonin, giúp chúng ta có những cảm xúc tích cực, loại bỏ được căng thẳng và stress. Vì vậy khi chị em ăn chuối trong những ngày đèn đỏ sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, cân bằng cảm xúc, giảm thiểu các cơn đau bụng và không cáu gắt vô cớ.

Ăn chuối giúp chị em cảm thấy thoải mái, không chướng bụng

Bên cạnh chuối, kiwi, táo, nhỏ đỏ… cũng là những loại trái cây rất tốt cho sức khỏe của chị em phụ nữ, giúp giảm đau chướng bụng khi đến ngày “đèn đỏ”. Đồng thời tốt cho hệ tiêu hóa, củng cố thêm hàng rào bảo vệ của dạ dày. Cũng như giúp chống lại những yếu tố gây ra viêm loét như sự ăn mòn của axit hay các loại hại khuẩn trong đường ruột.

Cá

Trong chế độ ăn, bên cạnh thịt, rau củ quả, bạn cần thêm cá vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Cá giàu chất sắt, protein và đặc biệt là axit béo omega-3. Những chất này rất tốt cho bạn gái. Bởi vào những ngày đèn đỏ, cơ thể của người phụ nữ bị mất máu và mất sắt. Hàm lượng sắt trong cá bổ sung cho cơ thể, chống lại tình trạng giảm nồng độ sắt có thể gặp phải trong khi hành kinh. Còn Omega-3 có thể làm giảm triệu chứng đau bụng kinh và làm giảm triệu chứng trầm cảm. Giúp các chị em cân bằng cảm xúc, ít bị thay đổi tâm trạng trong những ngày “đèn đỏ”.

Ăn cá bổ sung omega 3 cân bằng cảm xúc

Nghệ

Nghệ chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như curcumin giúp cải thiện khả năng miễn dịch và chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn. Theo đó tinh dầu và một số thành hóa học của nghệ có tác dụng ức chế nhiều loài vi khuẩn và nấm gây bệnh. Điển hình là có thể chống được trực khuẩn lao, các trực khuẩn lỵ, phế cầu khuẩn, trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn coli, nấm candida albicans… Vì thế, vào những ngày đèn đỏ các chị em hãy tăng cường uống tinh bột nghệ hoặc các món ăn được chế biến từ nghệ. Vùng kín sẽ hạn chế bị viêm nhiễm, khô thoáng và sạch sẽ hơn.

Nghệ bổ sug curcumin cho cơ thể phụ nữ

Húng quế

Là một loại rau thơm chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, rau húng quế giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa và chữa cảm lạnh. Vào những ngày đèn đỏ, cơ thể của chị em khá yếu ớt, vô cùng thích hợp khi sử dụng loại thực phẩm này. Chỉ cần cho húng quế thêm vào trà nóng hoặc nước ấm và uống sẽ giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn, giảm ho và cảm cúm.

Húng quế trị ho hiệu quả trong ngày đèn đỏ

Bên cạnh đó loại thực phẩm này cũng chứa chất xơ và canxi nhanh chóng loại bỏ các dịch mật thừa. Đồng thời, ngăn ngừa những ảnh hưởng không tốt với tế bào ruột, giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Bạc hà

Bạc hà gồm nhiều thành phần dưỡng chất như: Vitamin A, C, D, B6; Magnesium, Protein, limonene, sodium… Đặc biệt nó chứa hàm lượng tinh dầu rất lớn. Trong tinh dầu chứa 10,7% methoi và 23,4% methone, nhờ đó mang lại nhiều dược lý tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt, loại thực phẩm này rất tốt trong việc trị liệu giúp giảm đau cơ, đau đầu, đau răng và đau dây thần kinh. Hơn thế nữa, chỉ cần nhai vài lá bạc hà sẽ giảm đau tự nhiên ngay lập tức.

Nhai bạc hà giúp giảm đau tự nhiên cho phụ nữ

Vì vậy, vào những ngày đèn đỏ, bạn nên uống trà bạc hà để có thể làm dịu các triệu chứng khó chịu, đồng thời giảm đau bụng kinh, buồn nôn hay tiêu chảy vô cùng hiệu quả.

Sữa chua

Khá nhiều chị em bị nấm ngứa trong hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt. Để làm giảm tình trạng này, bạn nên ăn những thực phẩm giàu chế phẩm sinh học như sữa chua. Chúng chứa một lượng lớn các lợi khuẩn, tốt cho âm đạo và có thể giúp bạn chống lại nhiễm trùng. Loại thực phẩm này cũng giàu magiê và các chất dinh dưỡng cần thiết khác, giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, tăng cường khả năng miễn dịch. Do đó khi ăn sữa chua có tác dụng tất tốt trong việc xua tan mọi cảm giác khó chịu, các bạn gái sẽ cảm thấy khá hơn trong thời gian hành kinh.

Sữa chua giúp tăng lợi khuẩn, tốt cho sức khỏe phụ nữ

Thịt gà

Thịt gà chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và canxi, phốt-pho, sắt… Bên cạnh đó loại thực phẩm này cũng chứa hàm lượng beta-carotene, lycopene, retinol, alpha cao... có tác dụng tăng cường thị lực. Với những chị em thường xuyên làm việc với máy tính nên tăng cường ăn thịt gà để hạn chế mỏi mắt, mờ mắt, đồng thời giúp tăng độ tập trung khi làm việc.

Thịt gà cung cấp giàu năng lượng cho ngày đèn đỏ

Hơn nữa thịt gà cũng là một trong những loại thực phẩm bổ sung protein cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Giúp các chị em có đủ năng lượng trong suốt thời gian hành kinh. Đồng thời kiềm chế cảm giác thèm ăn, giữ được cảm giác thoải mái, tinh thần tốt trong những ngày này.

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Những thực phẩm không nên ăn trong ngày đèn đỏ

Bên cạnh những loại thực phẩm cải thiện những triệu chứng kinh nguyệt. Các chị em cũng cần lưu ý loại bỏ những thực phẩm khiến bạn cảm thấy khó chịu, để vượt qua những ngày đèn đỏ dễ dàng hơn.

Theo đó, vào những ngày đang có nguyệt sự thì các chị em cần hạn chế uống cà phê, rượu, bia, thức ăn cay… Bởi chúng có thể làm trầm trọng thêm cơn đau đầu và gây ra vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và buồn nôn.

Vào ngày đèn đỏ phụ nữ không nên uống cà phê

Ngoài ra, các chị em cũng hãy hạn chế ăn thịt đỏ vì chúng chứa prostaglandin với nồng độ cao, gây ra các khó chịu trong ngày đèn đỏ.

Qua đây có thể thấy được, thực phẩm ăn uống hàng ngày là giải pháp an toàn và hiệu quả cho các vấn đề sức khỏe.Với 8 thực phẩm nên ăn vào ngày đèn đỏ ở trên, các chị em hãy xây dựng chế độ dinh dưỡng hàng ngày thật khoa học. Để có thể nhanh chóng giảm đau và làm giảm sự khó chịu trong những ngày này thật hiệu quả.