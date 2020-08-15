Cách chữa đau bụng tiêu chảy bằng các phương pháp dân gian với các nguyên liệu tự nhiên có sẵn hoặc dễ kiếm như gừng tươi, lá ổi, chuối tiêu xanh,… thường được nhiều người thực hiện. Nhờ cách làm đơn giản, an toàn nhưng hiệu quả mang lại cực kỳ cao. Mời bài cùng tìm hiểu các mẹo dân gian trị tiêu chảy trong bài viết sau!

Thông thường, con người sẽ dùng thuốc Tây để xử lý nhanh các triệu chứng tiêu chảy. Thế nhưng nhiều trường hợp thuốc Tây có thể gây ra những tác dụng phụ xấu. Chính vì vậy, nếu bạn chỉ bị tiêu chảy ở cấp độ nhẹ thì có thể áp dụng các bài thuốc dân gian trị tiêu chảy dưới đây.

Tiêu chảy là tình trạng thường gặp liên quan đến vấn đề tiêu hóa, có thể xảy đến với bất cứ ai, ở mọi độ tuổi. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tiêu chảy như lạnh bụng, dị ứng thực phẩm hoặc thức ăn nhiễm khuẩn, ôi thiu,… Tình trạng đau bụng tiêu chảy cần được xử lý sớm và kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm như mất nước, kiệt sức, nghiêm trọng hơn là tử vong.

Cách chữa đau bụng tiêu chảy bằng mẹo dân gian

Chữa đau bụng tiêu chảy bằng quả hồng xiêm xanh

Hồng xiêm xanh chứa hàm lượng tanin tương đối cao. Hoạt chất này có tác dụng trong việc ngưng tiêu chảy. Ngoài ra, hồng xiêm chín đã hết chất tanin nên được dùng để trị chứng táo bón.

Chữa đau bụng tiêu chảy bằng quả hồng xiêm xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa tiêu chảy bằng hồng xiêm xanh đơn giản như sau:

Bạn hãy lấy khoảng 10-20g hồng xiêm xanh đem rửa sạch rồi cho vào nồi, thêm 200ml nước và đun trên lửa nhỏ.

Đun đến khi nào thấy cô cạn chỉ còn khoảng 100ml nước thì dừng.

Chắt nước hồng xiêm ra cốc, chia làm 2 lần uống trong ngày.

Kiên trì thực hiện 3-5 ngày, bạn sẽ thấy triệu chứng tiêu chảy giảm rõ rệt.

Mẹo trị đau bụng tiêu chảy bằng búp ổi

Theo nhiều nghiên cứu, búp ổi và lá ổi chứa rất nhiều hoạt chất tanin, giúp làm săn niêm mạc ruột, từ đó làm ngưng hiện tượng tiêu chảy đi ngoài phân lỏng. Do đó, dân gian thường dùng lá ổi non/búp ổi non để chữa tiêu chảy cấp.

Mẹo trị đau bụng tiêu chảy bằng búp ổi - Ảnh minh họa: Internet

Để chữa tiêu chảy bằng lá ổi non, bạn làm như sau:

Rửa sạch khoảng 15-20 lá ổi, ngâm với nước muối một lúc để bụi bẩn cũng như ký sinh trùng trên lá được loại bỏ tối đa.

Vò nát lá ổi rồi cho vào ấm, thêm 500ml nước và đun sôi lên.

Đun sôi trong khoảng 30 phút thì tắt bếp, chắt lấy nước uống.

Chia nước thành 3 phần bằng nhau, uống 15 phút trước bữa ăn để các hoạt chất thẩm thấu sâu vào ruột, ngưng tiêu chảy.

Ngoài ra, bạn có thể ăn lá ổi non trực tiếp. Theo kinh nghiệm của ông bà ta, nam nên ăn 7 lá, nữ thì ăn 9 lá là hết tiêu chảy. Tuy nhiên, trước khi ăn thì phải rửa sạch, ngâm nước muối.

Mẹo chữa đau bụng tiêu chảy bằng chuối tiêu xanh

Trong Đông y, chuối tiêu xanh thường được dùng trong các bài thuốc nhuận trạng, giải độc, thanh nhiệt cho cơ thể. Đặc biệt, chuối tiêu xanh còn là vị thuốc chữa tiêu chảy cực kỳ hiệu quả.

Mẹo chữa đau bụng tiêu chảy bằng chuối tiêu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Để chữa tiêu chảy bằng chuối xanh, bạn làm như sau:

Tước lớp vỏ xanh bên ngoài chuối xanh, để lại phần vỏ xanh bên trong.

Xay nhuyễn chuối xanh rồi trộn với cháo và nấu chín.

Ăn cháo chuối xanh trong khoảng 3 ngày là khỏi.

Chữa tiêu chảy với lá mơ

Lá mơ là loại rau quen thuộc trong các món ăn đồng thời là loại thảo dược trị tiêu chảy được nhiều người dùng. Theo nghiên cứu, lá mơ chứa hoạt chất sulfur dimethyl disulphide tương tự như chất kháng sinh, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây tiêu chảy, kháng viêm cực tốt.

Chữa tiêu chảy với lá mơ và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị tiêu chảy với lá mơ như sau:

Rửa sạch khoảng 100g lá mơ, ngâm trong nước muối pha loãng trong khoảng 5-10 phút rồi vớt ra cho ráo nước.

Giã lá mơ cho thật nhỏ rồi cho vào bát, đập thêm 1 quả trứng gà vào thêm chút muối trắng rồi trộn đều.

Bắc chảo dầu lên bếp cho nóng giả, đổ hỗn hợp trứng gà lá mơ vào chảo rồi rán đến khi chín vàng 2 mặt thì tắt bếp.

Mỗi ngày ăn 2 lần sẽ giúp triệu chứng tiêu chảy giảm đáng kể.

Cách chữa tiêu chảy bằng gừng tươi

Gừng tươi chứa một loại enzyme có tác dụng phân hủy protein cực mạnh, thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, loại bỏ chuỗi peptit lạ gây dị ứng thức ăn. Ngoài ra, gừng còn kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn, trị tiêu chảy.

Cách chữa tiêu chảy bằng gừng tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa tiêu chảy với gừng tươi như sau:

Rửa sạch gừng tươi rồi gọt vỏ, nghiền nát.

Cho gừng tươi đã nghiền vào nồi nước sạch đun sôi trong khoảng 4-5 phút thì tắt bếp.

Hãm lại khoảng 10 phút cho tinh dầu gừng giải phóng hết ra nước.

Dùng uống mỗi ngày 3 lần để trị tiêu chảy.

Trên đây là các cách chữa đau bụng tiêu chảy bằng mẹo dân gian đơn giản và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hiệu quả nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào cơ địa từng người và nguyên nhân gây bệnh. Nếu tình trạng tiêu chảy nặng, cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để có phương pháp xử lý phù hợp.