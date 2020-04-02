Cách giảm đau bụng kinh tức thì tại nhà

Sức khỏe 02/04/2020 05:59

Cách giảm đau bụng kinh tức thì tại nhà như thế nào? Những phương pháp có thể giúp chị em giảm đau bụng kinh? Tư thế nằm có thể giảm đau bụng kinh không?

Nội dung bài viết

Cách giảm đau bụng kinh ngay lập tức như thế nào là điều chị em luôn quan tâm. Những cơn đau trong ngày hành kinh khiến chị em phụ nữ khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến công việc. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách giảm đau bụng kinh tức thì tại nhà đơn giản và dễ thực hiện.

Cách giảm đau bụng kinh tức thì bằng cách bấm huyệt giảm đau

Bấm huyệt giảm đau bụng kinh qua cách ấn huyệt tam nhãn

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Cách giảm đau bụng kinh tức thì bằng bấm huyệt - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng kinh có nguyên nhân từ việc khí huyết không được lưu thông dẫn đến co thắt tử cung. Từ đó gây ra cho cơ thể tình trạng mệt mỏi kèm theo những cơn đau đớn. Bấm huyệt tam nhãn là một cách thức giảm đau bụng kinh hiệu quả được giới y học cổ truyền áp dụng. Bên cạnh đó, đây còn là cách làm giảm cơn đau, khó chịu do bệnh dạ dày gây ra.

Cách thực hiện bấm huyệt tam nhãn như sau:

  • Đầu tiên bạn cần xác định vị trí huyệt tam nhãn. Huyệt này nằm ở ngón tay đeo nhẫn thuộc đốt thứ 3 tính từ đỉnh đầu ngón. Huyệt tam nhãn nằm gần với điểm giao nhau của đốt thứ hai và đốt thứ ba.
  • Tiếp theo bạn dùng ngón tay cái của bàn tay này ấn vào huyệt tam nhãn của bàn tay kia một cách chính xác với lực vừa đủ. Bạn thực hiện ấn và giữ trong thời gian 10 phút sau đó mới đổi tay và thực hiện với bàn tay còn lại.

Chị em khi đến chu kỳ kinh nguyệt cần thực hiện ấn huyệt tam nhãn thường xuyên để cơ thể không phải chịu đựng những cơn đau.

Ấn huyệt thập thất chùy hạ

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Vị trí huyệt thập thất chùy hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tên gọi khác của huyệt này là huyệt yêu khổng, có tác dụng trị các cơn đau do thần kinh tọa, đau lưng. Bên cạnh đó, khi bấm vào huyệt này sẽ giúp cho cơ thể lưu thông khí huyết và làm giảm cơn đau bụng kinh. Nhờ công dụng này, huyệt thập thất chùy hạ là một trong những mẹo giúp chị em trị đau bụng kinh hiệu quả.

Cách thực hiện bấm huyệt thập thất chùy hạ như sau:

  • Đầu tiên bạn xác định vị trí huyệt bằng cách dùng ngón tay ấn mạnh vào phần dưới xương chậu cho đến khi bắt gặp chỗ đau thì đó chính là vị trí của huyệt này.
  • Bước tiếp theo bạn dùng ngón tay massage nhẹ nhàng cho đến khi có cảm giác hơi đau. Bạn nên thực hiện cùng với ấn và xoa bóp để giúp kinh nguyệt thông suốt hơn. Bạn thực hiện động tác này trong thời gian từ 3 đến 5 phút.

Ấn huyệt thái xung

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Vị trí huyệt thái xung - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một huyệt có công dụng làm giảm cơn đau bụng kinh hiệu quả. Cách thực hiện bấm huyệt thái xung như sau:

  • Huyệt thái xung nằm ở trên mặt bàn chân, cách khe giữa ngón cái và ngón tiếp theo của chân với khoảng 1.5 cm. Thốn huyệt hình lõm được tạo thành từ hai ngón chân trên.
  • Sau khi xác định được vị trí, bạn dùng tay ấn nhẹ nhàng vào huyệt thái xung trong thời gian từ 3 đến 5 phút và thực hiện từ 1 đến 2 lần một ngày.

Cách giảm đau bụng kinh tức thì bằng cách vuốt môi trên

Vuốt môi trên hết đau bụng kinh là một mẹo được rất nhiều chị em thực hiện và cho thấy có hiệu quả. Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

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Vuốt môi trên giảm đau bụng kinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Đầu tiên bạn dùng ngón tay trỏ ấn vào vị trí nhân trung nơi giữa mũi và miệng.
  • Bước tiếp theo bạn từ từ kéo hai ngón tay về phía hai mép môi.
  • Bạn làm như vậy trong thời gian 3 phút sẽ thấy cơn đau bụng từ từ chấm dứt.

Tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh

Tư thế nằm co người, nghiêng về bên phải

Theo nghiên cứu của các chuyên gia phụ khoa, tư thế nằm nghiêng và co người là một tư thế giảm đau bụng kinh hiệu quả. Nguyên nhân của việc này là do tư thế này giúp cơ thể giữ ấm vùng bụng, ngăn ngừa cơn quặn thắt bụng. Hơn thế nữa khi chị em nằm co người và nghiêng sang một bên sẽ làm giảm tối đa những tác động xấu đến lục phủ ngũ tạng. Bạn cũng sẽ thấy dễ chịu hơn khi nằm nghiêng cùng với một chiếc gối ôm dài.

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Tư thế nằm co người giảm đau bụng kinh - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nằm ngửa, kê gối cao vừa phải dưới đầu và đầu gối

Bên cạnh cách nằm nghiêng co người, chị em cũng có thể áp dụng tư thế nằm ngửa đồng thời kê gối với độ cao vừa phải dưới đầu và đầu gối.

Tư thế này giúp chị em thoải mái vì nó khiến trọng lượng cơ thể phân tán đều. Từ đó cơ thể giảm được áp lực tới vùng xương chậu đồng thời xoa dịu những cơn đau bụng kinh hiệu quả. Hơn thế nữa, tư thế nằm ngửa giúp cơ thể hạn chế được tình trạng đau lưng, đau các cơ tay chân hay cơ bụng.

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Tư thế nằm ngửa giảm đau bụng kinh - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã tổng hợp những cách giảm đau bụng kinh tức thì tại nhà. Chị em có thể ghi chú lại và thực hiện trong những ngày hành kinh để không bị những cơn đau dày vò.

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