Những điều cần biết về đau bụng bên trái rốn

Sức khỏe 30/03/2020 12:50

Đau bụng là bệnh lý khá phổ biến. Đau bụng bên trái rốn là biểu hiện của bệnh gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây.

Nội dung bài viết

Bụng là nơi chứa nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể. Vì vậy, dù là bất cứ biểu hiện đau bụng nào bạn cũng cần phải chú ý, theo dõi và có các phương án để giải quyết. Đau bụng bên trái rốn là hiện tượng bạn dễ gặp phải nhất. Những cơn đau sẽ xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài và có thể tiến triển nặng nề mà không rõ nguyên nhân. Do đó bạn không nên bỏ qua những thông tin trong bài viết này.

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Những điều cần biết về đau bụng bên trái rốn - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng bên trái rốn tác động vào những bộ phận nào?

Bạn hãy chia khoang bụng của mình thành 4 phần bằng nhau. Vùng trên rốn bên trái chính xác sẽ nằm ở phần tư bên trái của bụng và ở dưới xương sườn đến vùng mu.

Khoang bụng này sẽ chứa những cơ quan quan trọng gồm: lá lách, dạ dày, tụy, thận trái và tuyến thượng thận trái, đoạn trên của đại tràng và 1 phần nhỏ của gan. Vì vậy, nếu bị đau bụng trái có nghĩa là một trong những bộ phận trên của bạn bị ảnh hưởng.

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Chia khoang bụng để nhận biết đúng vị trí đau - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng bên trái rốn là bệnh gì?

Đau bụng bên trái rốn do lá lách

Lá lách nằm phía dưới của xương sườn cuối cùng bên trái và ngay sau dạ dày. Lá lách có nhiệm vụ chính là lọc máu, giúp tân sinh tế bào của máu, dự trữ các tiểu cầu đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Khi bị đau bụng bên trái rốn do lá lách là bạn đang gặp phải những vấn đề:

  • Lá lách bị phì đại
  • Vỡ lá lách do chấn thương
  • Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

Đau bụng bên trái rốn do ruột

Nguyên nhân này chiếm chủ yếu trong những yếu tố bất thường dẫn đến đau bụng bên trái rốn. Bạn sẽ gặp phải một số vấn đề sau:

  • Viêm loét dạ dày
  • Khó tiêu
  • Dạ dày bị viêm ruột
  • Viêm ruột thừa
  • Viêm loét đại tràng và viêm ruột Crohn
  • Táo bón
  • Hội chứng ruột bị kích thích

Bị zona thần kinh

Nếu bạn cảm thấy đau như bị dao đâm hoặc cảm giác nóng rát thì là bạn đang bị zona thần kinh vùng bụng. Tùy vào từng cơ địa của mỗi người. Có người đau trước khi nổi ban, một số khác lại đau sau khi phát ban đã chấm dứt.

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Đau bụng bên trái có thể do lá lách hoặc các vấn đề liên quan đến đường ruột - Ảnh minh họa: Internet

Thận bị nhiễm trùng hoặc sỏi thận

Nếu bị đau vùng bụng trái hoặc sau lưng là bạn đã bị bệnh liên quan đến thận. Tuy nhiên cơn đau này có thể lan đến vùng bụng phía trước. Nếu là sỏi thận, bạn sẽ cảm thấy đau bụng một cách dữ dội, nước tiểu có thể xuất hiện máu.

Nếu là nhiễm trùng thận sẽ đau theo đường niệu. Dẫn đến đau ở thắt lưng phía sau và lan dần ra phía trước. Kèm theo đó là sốt, đau nếu đi tiểu.

Đau động mạch chủ

Động mạch chủ chính là bộ phận chính cấp máu cho cơ thể. Chúng có vai trò vô cùng quan trọng. Nếu động mạch chủ bị phình dẫn đến rò thì cơn đau sẽ xuất hiện ở bụng hoặc lưng. Khi đã vỡ thì cơn đau trở nên dữ dội, khó kiểm soát và phải can thiệp ngay lập tức để điều trị.

Bệnh về tụy

Khi tuyến tụy bị viêm sẽ gây ra đau ở vùng bụng phía trên. Cùng với đó, người bệnh sẽ thấy buồn nôn, sốt. Nếu xuất hiện khối u tuyến tụy sẽ cũng có các triệu chứng tương tự như vậy.

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Khi bạn vận động quá sức hoặc đột ngột cũng khiến bụng bị đau - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng bên trái rốn do bệnh về phổi

Phổi nếu gặp phải bất thường sẽ ảnh hưởng đến phần trên của ổ bụng. Khi bị đau bụng với bộ phận phổi là do nhiễm khuẩn hoặc viêm phổi, viêm màng phổi. Người bệnh cũng sẽ thấy bị ho, sốt, đau, khó thở.

Các vấn đề về tim

Những biểu hiện bất thường của tim cũng sẽ khiến bụng bị đau. Vì vậy, hãy thật sự lưu ý khi bị đau bụng bên trái. Một số bệnh bạn có thể gặp phải là:

  • Cơn đau thắt ngực
  • Nhồi máu cơ tim
  • Viêm màng ngoài tim

Các vấn đề về khối cơ

Việc co kéo cơ hay bong gân sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vùng bụng nếu bạn luyện tập sức khỏe quá mức hoặc có những hoạt động bất thường. Càng cử động bạn sẽ càng thấy đau. Vì vậy nên nằm im để không bị tổn thương.

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Cần phải xác định đúng nguyên nhân để có phương án chữa bệnh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách giảm đau bụng bên trái rốn 

Khi bị đau bụng bên trái rốn, hãy thực hiện một số cách sau đây để giảm cơn đau:

  • Uống đủ lượng nước cần thiết giúp cơ thể không bị thiếu dịch.
  • Đưa nhiệt độ cơ thể về mức bình thường nhất để giảm cơn đau.
  • Sử dụng các loại thuốc theo ý kiến của bác sĩ, không dùng bừa bãi. Ví dụ như: thuốc giảm đau, than hoạt tính, thuốc giảm nhu động, thuốc trị tiêu chảy.

Khi nào bị đau bụng bên trái rốn cần đi gặp bác sĩ

Nếu vừa bị đau bụng bên trái rốn vừa gặp phải các dấu hiệu sau thì bạn hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị.

  • Ho hoặc nôn ra máu.
  • Đi tiêu thấy phân đen.
  • Nôn liên tục không ngừng.
  • Cơn đau càng ngày càng nặng.
  • Choáng váng, khó thở, ngất, mê sảng.
  • Giảm cân đột ngột và không rõ nguyên nhân.
  • Sốt, lạnh run người, đổ mồ hôi ban đêm.
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Ghi nhớ các vị trí đau bụng để kịp thời phát hiện bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy việc đau bụng bên trái rốn là biểu hiện của những bệnh gì, cũng như cách giảm đau như thế nào đã được giới thiệu đầy đủ và chi tiết phía trên. Hãy ghi nhớ để áp dụng điều trị kịp thời và hiệu quả.

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