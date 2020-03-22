Giải đáp: Đau bụng dưới và đau lưng có phải mang thai không?

Đau bụng dưới và đau lưng là các tình trạng xảy ra phổ biến ở nhiều người và xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với các chị em, đây có là thể là biểu hiện của chu kỳ kinh nguyệt hoặc các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chị em thắc mắc đau bụng dưới và đau lưng có phải mang thai không? hay bụng dưới căng có phải có thai ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây giúp các chị em có thể giải đáp thắc mắc trên và xác định rõ các hiện tượng trên có phải đang mang thai hay không.

Khi đến chu kỳ kinh nguyệt, tử cung của phụ nữ sẽ co bóp mạnh hơn để đẩy máu kinh ra bên ngoài. Chính sự co bóp này có thể là nguyên nhân xuất hiện các cơn đau bụng dưới hoặc đau lưng.

Đau lưng và đau bụng dưới là tình trạng thường gặp trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên nhiều chị em thắc mắc và muốn biết chính xác đau bụng dưới và đau lưng có phải mang thai không? hay đau bụng dưới và đau lưng là dấu hiệu gì? để trả lời cho các câu hỏi này thì cần phải xem xét thêm nhiều dấu hiệu khác. Đôi khi đây có thể là biểu hiện liên quan đến một số vấn đề sức khỏe khác như:

Chu kỳ kinh nguyệt là nguyên nhân gây đau bụng và lưng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những phản ứng sinh học thường gặp ở đa phần các chị em. Tình trạng đau nhức có thể sẽ ở mức độ khác nhau tùy vào cơ địa mỗi người. Những cơn ở vùng bụng dưới hoặc lưng xuất hiện lúc này như là dấu hiệu báo cho chị em biết rằng mình sắp tới kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu các chị em thấy xuất hiện tình trạng đau bụng đau lưng nhưng không có kinh, thì đây có thể là dấu hiệu bạn đang mang thai.

Mang thai ngoài tử cung

Đây là hiện tượng thai không làm tổ trong buồng tử cung mà ở các vị trí khác như cổ tử cung, buồng trứng, vòi tử cung, hay đôi khi ở ngoài ổ phúc mạc. Tuy nhiên, vòi tử cung là vị trí thường gặp nhất và chiếm tới gần 95% các trường hợp mang thai ngoài tử cung.

Mang thai ngoài tử cung khiến cho vòi trứng bị căng giãn quá mức và làm xuất hiện tình trạng đau bụng dưới âm ỉ. Cơn đau có thể tăng dần và lan sang cả vùng hông.

Mang thai ngoài tử cung gây nên tình trạng đau bụng - Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh phụ khoa

Các căn bệnh phụ khoa cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng đau bụng dưới và đau lưng ở phụ nữ. Một số bệnh phụ khoa thường gặp như:

U xơ tử cung

U nang buồng trứng

Viêm vùng chậu

Viêm cổ tử cung

Ung thư buồng trứng

Những bệnh lý này đôi khi không quá nguy hiểm, nhưng nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng sinh sản của phụ nữ. Đôi khi dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như hiếm muộn hoặc vô sinh.

Bệnh phụ khoa là nguyên nhân bị đau bụng dưới và đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Sỏi thận

Sỏi thận cũng là một trong những bệnh có thể liên quan đến tình trạng đau bụng dưới và đau lưng. Sỏi thận thường xuất hiện khi tình trạng rối loạn chuyển hóa phát sinh, khiến một lượng lớn canxi ứ đọng trong nước tiểu.

Khi bị sỏi thận, ngoài tình trạng đau thắt lưng và bụng dưới, bạn còn có thể gặp các triệu chứng khác như tiểu buốt, lượng nước tiểu ít hoặc sốt nhẹ.

Sỏi thận làm xuất hiện tình trạng đau bụng dưới và lưng - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng dưới và đau lưng có phải mang thai không?

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể phụ nữ thường có những thay đổi và phát sinh một số triệu chứng bất thường. Điển hình nhất đó là tình trạng đau bụng dưới và đau lưng. Chính vì vậy, nên nhiều chị em cho rằng đau bụng dưới và đau lưng chứng tỏ đang mang thai. Điều này có thật sự đúng? Câu trả lời là không thể chắc chắn, vì đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác. Để có thể biết chính xác, bạn nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận.

Đau bụng dưới và đau lưng là dấu hiệu mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng bị đau lưng và đau bụng dưới khi mang thai

Trong khoảng thời gian 4 tuần đầu của thai kỳ, các mẹ bầu thường bị đau bụng âm ỉ, đặc biệt là đau bụng dưới khi mang thai tuần đầu tiên. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do thai đang làm tổ, giãn dây chằng hoặc khó tiêu.

Trong trường hợp tình trạng đau bụng ngày càng tăng, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để khám, vì mẹ và thai nhi có thể đang gặp nguy hiểm bởi các vấn đề khác khác như mang thai ngoài tử cung hoặc sảy thai.

Cách giảm đau lưng và đau bụng dưới

Để giúp giảm bớt các cơn đau bạn nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngoài ra có thể kết hợp một số cách giúp giảm đau đơn giản tại nhà như:

Vận động thường xuyên và tập luyện các bài tập yoga cho mẹ bầu.

Bổ sung đầy nước và hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều tinh bột.

Ngủ đủ giấc và không đứng quá lâu.

Massage nhẹ nhàng vùng bụng dưới và hạn chế mặc đồ bó sát.

Hy vọng qua bài viết trên, sẽ giúp các chị em giải đáp được thắc mắc đau bụng dưới và đau lưng có phải mang thai không? Đau bụng dưới và đau lưng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, khi xuất hiện tình trạng đau lưng hoặc đau bụng dưới bạn nên nhanh chóng đến khám tại các cơ sở y tế, để biết được nguyên nhân gây nên tình trạng này cũng như biết chính xác bạn có đang mang thai hay không. Điều này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé nếu đây chính là dấu hiệu bạn đang mang thai.