Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ và những điều cần biết

Sức khỏe 30/03/2020 18:00

Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ là một dấu hiệu của nhiều bệnh lý về vùng chậu, ổ bụng hoặc liên quan đến sức khỏe sinh sản. 

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Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ là một hiện tượng khá phổ biến ở chị em phụ nữ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có thể là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm về đường ruột, vùng chậu hoặc sức khỏe sinh sản. Chính vì thế hãy tìm hiểu thật kỹ càng, tránh những biến chứng và hiểm họa khôn lường. 

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Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ là một hiện tượng khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Đau nhói bụng dưới bên phải gần háng có nguy hiểm không?

Vùng bụng là nơi chứa nhiều cơ quan quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người: cơ quan tiêu hóa, ruột, gan. Phần bụng dưới chứa đại tràng và buồng trứng. 

Đối với phụ nữ, bụng dưới chính là bộ phận quan trọng nhất ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về sau. Do đây là nơi tập trung nhiều cơ quan và tất cả chúng đều có mối liên hệ mật thiết với nhau nên có rất nhiều yếu tố khiến chúng ta có cảm giác đau âm ỉ cực kỳ khó chịu. Điều này đồng nghĩa với việc rất khó để bắt chuẩn bệnh khi chỉ xuất hiện mỗi một biểu hiện này. 

Chính vì thế, chúng ta nên cẩn trọng theo dõi và thăm khám kịp thời vì chỉ dựa vào hiện tượng đau nhói bụng dưới bên phải gần háng sẽ rất khó cho việc xác định mức độ nguy hiểm. 

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Đau vùng bụng dưới khá nguy hiểm đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ là bệnh gì?

Thỉnh thoảng đau nhói bụng dưới bên phải là một hiện tượng phổ biến, nó có thể là một trong những dấu hiệu nhận biết của các bệnh lý dưới đây:

  • Viêm bàng quang: do sự tác động phức tạp của vi khuẩn E-coli tới vùng bàng quang, nữ giới sẽ cảm thấy đau âm ỉ bụng dưới bên phải phía gần háng. Cơn đau diễn ra thường xuyên và kéo dài có khi lây lan sang cả vùng lưng khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi và chán ăn. Đồng thời có thêm một số triệu chứng khác như màu nước tiểu thay đổi, rối loạn tiểu tiện.
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Có thể là triệu chứng của viêm bàng quang - Ảnh minh họa: Internet
  • Viêm ruột thừa: Đau vùng bụng bên phải gần háng là một trong những dấu hiệu của 80% các ca viêm ruột thừa. Đầu tiên, người bệnh sẽ cảm thấy đau ở vùng quanh rốn, sau đó sẽ lan dần xuống vùng bụng dưới bên phải gần háng. Cơn đau sẽ diễn ra liên tục, đặc biệt là khi thở mạnh và đi lại. Đây là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm, cần thăm khám và xử lý kịp thời, tránh khỏi những biến chứng và hậu quả khôn lường. 
  • Sỏi niệu quản: Hiện tượng này còn có thể là một trong những biểu hiện của bệnh lý sỏi niệu quản phải. Khi mắc phải bệnh lý này, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều cơn đau co thắt tại vùng bụng dưới khi lao động mệt nhọc. Các cơn đau này khiến cho bệnh nhân vô cùng khó chịu, diễn biến nặng hơn có thể khiến đi tiểu ra máu. 
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Cũng có thể là bị sỏi niệu quản - Ảnh minh họa: Internet
  •  Viêm đại tràng: Như đã phân tích ở trên, phần bụng dưới sẽ bao gồm đại tràng và buồng trứng. Chính vì thế khi cảm thấy đau âm ỉ ở vùng này thì cũng không thể loại bỏ được khả năng mắc phải bệnh lý viêm đại tràng hoặc có thể là tắc ruột. Ngoài các cơn đau ra thì còn xuất hiện thêm một số biểu hiện khác như cứng bụng, muốn đại tiện và đại tiện phân lỏng. 
  • Mang thai ngoài tử cung: Phần bụng dưới là nơi phản ánh rõ nhất tình trạng sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ. Khi mang thai ngoài tử cung, trứng được thụ tinh làm tổ vào các ống dẫn trứng gây ra những cơn đau liên tục và dữ dội. Khi gặp phải tình trạng này, bạn cần thăm khám kịp thời và nhanh chóng, tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và bé. 
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Hoặc là mang thai ngoài tử cung - Ảnh minh họa: Internet
  • Lạc nội mạc tử cung: Đây là một bệnh lý khá phổ biến ở nữ giới khi các mô thường phát triển bên trong tử cung lại phát triển ra ngoài tử cung. Biểu hiện của bệnh lý này là những cơn đau bất thường dữ dội, đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục và đến kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn có thêm các triệu chứng chảy máu bất thường. Khi bị bệnh này, bạn cần phải lưu ý khám và phẫu thuật sớm, tránh nguy cơ vô sinh. 
  • Viêm vùng chậu: Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ còn là một trong những biểu hiện của bệnh lý viêm vùng chậu. Thêm một số triệu chứng nhận biết của bệnh lý này nữa đó chính là sốt, âm đạo ra khí hư bất thường, có mùi nặng. Đặc biệt là chảy máu bất thường và đau rát khi quan hệ tình dục.
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Viêm nhiễm vùng chậu - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ khá phổ biến, và đó chính là biểu hiện của nhiều bệnh lý tiềm tàng trong cơ thể. Chính vì thế hãy cẩn thận và lắng nghe cơ thể mình đang cần gì, nhanh chóng chữa trị tránh hậu quả nặng nề. 

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