Đàn ông sau 45 tuổi có 6 triệu chứng này chứng tỏ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thời kỳ 'mãn kinh' của nam giới

Sức khỏe 02/07/2021 05:39

Chúng ta thường đem độ tuổi 45 đến 64 là thuộc độ tuổi trung niên của đời người. Khi đàn ông bước vào độ tuổi trung niên sẽ cảm nhận được nguy cơ lão hóa của cơ thể, nhìn thấy con cái thành gia lập thất, công việc thì bị những người trẻ tuổi hơn thay thế. Đây chính là giai đoạn dễ dẫn đến khủng hoảng tuổi trung niên và thời kỳ 'mãn kinh' ở nam giới.

Khi họ dần rời xa công việc, buông bỏ những trách nhiệm, bận rộn của cuộc sống thì đột nhiên trong lúc rảnh rỗi đó các mối quan hệ xã hội thu hẹp lại, địa vị xã hội cũng giảm xuống tạo nên một áp lực vô hình trong lòng họ, đây chính là khủng hoảng thường thấy của tuổi trung niên. Quan trọng nhất chính là trong thời điểm này cũng chính là thời kỳ mãn kinh của nam giới đang lặng lẽ ăn mòn đi tâm sinh lý của mỗi người đàn ông trở thành gánh nặng ngàn cân không ai có thể hiểu thấu.

Đàn ông sau 45 tuổi có 6 triệu chứng này chứng tỏ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thời kỳ 'mãn kinh' của nam giới - Ảnh 1

So với phụ nữ, thời kỳ mãn kinh ở đàn ông biểu hiện theo từng bước và dần dần hiện rõ rệt. Trong xã hội truyền thống, hình ảnh của người chồng, người cha luôn phải kiên cường, vững vàng. Vì vậy mà rất nhiều người đàn ông dù cho có không được khỏe cũng sẽ kiên cường mà không biểu hiện nó ra bên ngoài. Rất nhiều người đàn ông thường trải qua thời kỳ mãn kinh mà chính họ cũng không hề hay biết, thậm chí có rất nhiều người đến khi họ phát hiện một vài chỗ chức năng bị rối loạn, bất bình thường thì mới phát hiện ra.

Vậy thế nào là thời kỳ 'mãn kinh' ở nam giới?

90% nội tiết tố nam là do tinh hoàn tiết ra. Đây là nội tiết tố dùng để duy trì ham muốn tình dục và chức năng sinh sản bình thường ở nam giới. Nam giới trưởng thành tiết ra 4-9mg testosterone mỗi ngày và theo thống kê thì qua tuổi 30 tỷ lệ hormone testosterone sẽ giảm đi. Đến khi hormone này giảm xuống đến một chỉ số nhất định thì bạn sẽ cảm thấy thể lực không còn được như trước nữa, tính cách và tâm trạng cũng từ đó mà thay đổi. Đây chính là thời kỳ mãn kinh ở nam giới.

Đàn ông sau 45 tuổi có 6 triệu chứng này chứng tỏ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thời kỳ 'mãn kinh' của nam giới - Ảnh 2

Để chẩn đoán xem bản thân có đang gặp vấn đề về thời kỳ mãn kinh ở nam giới hay không, bạn chỉ cần đi xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ testosterone trong máu. Thời kỳ mãn kinh ở nam giới không có mốc thời gian rõ ràng như ở nữ giới. Thông thường mà nói thì đàn ông sau 30 tuổi mỗi năm testosterone sẽ giảm đi 1%, khi tổng lượng testosterone dưới 9,8nmol/L sẽ giảm đi rất nhanh. Sau năm 45 tuổi, nam giới sẽ phải đối mặt với việc rối loạn chức năng hoặc mất đi ham muốn tình dục.

Các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh ở nam giới bao gồm béo phì, tiểu đường và loãng xương cho chuyển hóa kém. Đồng thời còn có các dấu hiệu như đỏ bừng mặt, mồ hôi trộm, đánh trống ngực do rối loạn hệ thần kinh tự chủ. Các biểu hiện khác như tinh thần mệt mỏi, thiếu động lực, trí nhớ giảm sút, mất ngủ, lãnh cảm, cáu gắt.

Đàn ông sau 45 tuổi có 6 triệu chứng này chứng tỏ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thời kỳ 'mãn kinh' của nam giới - Ảnh 3

Các vấn đề về tuyến tiền liệt cũng sẽ xuất hiện là những bệnh trạng dễ nhìn thấy nhất ở nam giới trong thời kỳ mãn kinh. Ở độ tuổi sau 50, tuyến tiền liệt sẽ từ từ sưng to, đây cũng là hiện tượng lão hóa khó tránh khỏi, chính vì vậy mà hầu hết những người ở độ tuổi trung niên và lão niên đều sẽ mắc các bệnh về tiết niệu. Ngoài ra, đời sống chăn gối vợ chồng cũng sẽ bị ảnh hưởng khiến cho nam giới trở nên thiếu tự tin.

Các triệu chứng của thời kỳ 'mãn kinh' ở nam giới:

  1. Mất ngủ, dễ đỏ bừng mặt, cơ thể nóng lên, vã mồ hôi.
  2. Thể lực giảm xuống, cơ thể uể oải.
  3. Không tích cực làm việc, lực bất tòng tâm, tinh thần không tốt, không thể tập trung, trí nhớ kém, kém tự tin.
  4. Bắp thịt toàn thân bắt đầu nhão, lớp mỡ dưới da tích tụ nhiều, đa số đều sẽ bị béo bụng.
  5. Suy giảm ham muốn tình dục, có thể bị rối loạn chức năng và mắc bệnh về tuyến tiền liệt.
  6. Tính tình thay đổi rõ rệt, tâm trạng không ổn định, có thể cáu gắt, trầm cảm.
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Ai cũng muốn có một cơ thể khỏe mạnh và nỗ lực để duy trì sức khỏe theo thời gian. Phải có một chế độ dinh dưỡng tốt, lối sống khoa học thì mới có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều như nhau.

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