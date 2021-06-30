Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy, chị em chớ dại mà 'cấm vận' chồng

Sức khỏe 30/06/2021 06:30

Có người nói rằng đàn ông trưởng thành thời gian dài không quan hệ tình dục sẽ gây ra các triệu chứng như đau đầu, nặng đầu, mất ngủ, hay mơ, tinh thần uể oải, thiếu sinh khí, cơ thể cũng trở nên suy nhược, rụng tóc, da dẻ xấu đi,...

Chúng ta đều biết rằng việc quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng là một hành động thề hiện tình yêu và đồng thời cũng là để giải quyết nhu cầu sinh lý của mỗi người trong cuộc sống. Khi tình cảm đạt đến một mức độ nhất định thì "chuyện vợ chồng" cũng là chuyện đương nhiên phải trải qua của mỗi một cặp đôi. Trong cuộc sống hàng ngày, việc thực hiện quan hệ tình dục thích hợp không chỉ có thể giúp tăng tình cảm vợ chồng mà còn khiến tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Thậm chí nó còn giúp phòng chống một số loại bệnh tật.

Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy, chị em chớ dại mà 'cấm vận' chồng - Ảnh 1

Thế nhưng trong cuộc sống, do nhiều yếu tố ảnh hưởng mà không ít các cặp vợ chồng hay tình nhân bởi vì công việc hoặc vì những nguyên nhân nào khác mà thường xuyên xa nhau. Cuối cùng dẫn đến tình trạng thiếu thốn về đời sống tình dục là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, chuyện quan hệ tình dục đối với nam giới mà nói nếu thời gian dài không được thỏa mãn thì tạo nên nhiều tổn hại cho cơ thể.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt

Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy, chị em chớ dại mà 'cấm vận' chồng - Ảnh 2

Nếu như đàn ông lâu ngày không "hành sự" thì có thể gây nên ảnh hưởng xấu đến tuyến tiền liệt. Thời gian dài "cấm dục" sẽ khiến cho bộ phận sinh dục của nam giới thường xuyên trong tình trạng sung huyết, lâu ngày cơ thể không được giải phóng tuyến tiền liệt gây tình trạng ứ đọng dễ xuất hiện ứ dọng khiến cho các bạn nam dễ mắc các bệnh về tuyến tiền liệt hơn.

Suy giảm chức năng sinh dục

Đàn ông lâu ngày không quan hệ tình dục có thể làm giảm chất lượng và khả năng sống của tinh trùng. Tinh trùng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng sinh sản. Tinh trùng có chất lượng kém có thể dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới.

Lãnh cảm

Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy, chị em chớ dại mà 'cấm vận' chồng - Ảnh 3

Người thường xuyên quan hệ tình dục thì cơ thể thời gian dài sẽ hình thành phản xạ có điều kiện tự nhiên nên vào những thời điểm quan trọng họ sẽ nhập cuộc rất nhanh. Tuy nhiên, nếu như lâu ngày không quan hệ tình dục thì khả năng đáp ứng nhu cầu của bộ phận sinh dục sẽ giảm đi rất nhiều. Thậm chí nó còn dẫn đến chứng lãnh cảm. Cứ như vậy có thể còn ảnh hưởng lâu dài đến chuyện chăn gối của vợ chồng.

Trầm cảm, ức chế, khó chịu

Dù sao thì trong đời sống vợ chồng thì đàn ông thường vẫn sẽ luôn nắm vai trò chủ động. Cho nên nhu cầu đối với chuyện quan hệ tình dục vợ chồng thì dục vọng của nam giới cũng sẽ khá lớn. Nếu như nhu cầu sinh lý của đàn ông lâu ngày không được giải tỏa hoặc bị kìm nén quá lâu thì ngoài những tác động xấu lên cơ thể còn sẽ gây nên ảnh hưởng cho tâm lý. Thậm chí có người còn vì như vậy mà mắc chứng trầm cảm, tâm trạng luôn ức chế, hậm hực, khó chịu với những người xung quanh và cả với người vợ của mình.

Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường cho mỗi một cặp vợ chồng. Quan hệ tình dục thích hợp còn có ích cho đời sống hôn nhân, điều hòa cơ thể, giúp ích cho sức khỏe và tinh thần đấy nhé.

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Từ khóa:   sức khỏe sinh sản sức khỏe nam giới lợi ích của tình dục

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