3 dấu hiệu răng miệng 'tố cáo' gan đang gặp vấn đề, nếu có một trong những biểu hiện này thì phải thăm khám ngay kẻo hối hận

Răng chính là bộ phận cứng cáp nhất trên cơ thể chịu trách nhiệm nghiền nát thực ăn. Đồng thời, nó cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ ngoài của mỗi người, giúp đỡ việc phát âm. Có thể nói, răng chính là một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể. Mỗi bữa ăn hàng ngày đều cần có răng để hỗ trợ ăn uống, thật sự hàm răng chính là nơi phản ánh cơ thể có khỏe mạnh hay không nhất.

Răng là bộ phận cứng nhất cơ thể. Ngoại trừ trường hợp lão hóa tự nhiên và hai lần thay răng bình thường ra thì hàm răng khỏe mạnh, cứng cáp trong tình huống bình thường sẽ không bị lung lay. Thế nhưng nếu như gần đây bạn phát hiện răng mình bị lung lay, đồng thời lợi có chút ít xuất huyết thì rất có khả năng là do bệnh về gan gây ra. Mọi người cần phải chú ý để kịp thời đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe .

Miệng hôi

Miệng hôi là phản ứng sinh lý rất bình thường của cơ thể. Trải qua một giấc ngủ dài suốt một đêm, mỗi bộ phận trong cơ thể sẽ phân giải ra rất nhiều chất thải dư thừa ra ngoài, do đó mà trong miệng chắc chắn sẽ sản sinh ra mùi khó ngửi. Tình hình như thế thì đánh răng sẽ có thể giảm bớt ngay.

Thế nhưng nếu như thường xuyên có tình trạng miệng hôi nghiêm trọng, không cách nào giảm bớt đi thì nguyên nhân chủ yếu là gan có bệnh mà dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở gan. Trong cơ thể vì thế mà tích lũy một lượng độc tố lớn không cách nào bài tiết bình thường tạo thành vấn đề ở khoang miệng.

Vết rách nghiêm trọng ở lưỡi

Người bình thường sẽ có phần bề mặt lưỡi màu đỏ hoặc hồng phấn. Từ góc độ của Trung y có thể nhìn ra được từ phần bề mặt lưỡi rằng một người có khỏe mạnh hay không. Rất nhiều thầy thuốc trung y chính là nhìn vào lưỡi để chẩn đoán bệnh lý của mỗi người, xem được rõ ràng nơi nào trên cơ thể đang nảy sinh vấn đề.

Nếu như bạn nhìn thấy gần đây phần bề mặt lưỡi của mình xuất hiện những vết rách, rạn nứt rõ rệt, đặc biệt là phần giữa mặt trên của lưỡi thì cơ thể đang gửi cảnh báo đến bạn đấy. Bạn cần phải đi kiểm tra xem chức năng gan của mình có đang gặp vấn đề gì không, phòng khi bệnh tình để lâu sẽ càng chuyển biến xấu đi.