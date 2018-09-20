Đàn ông ăn món gì để sản sinh ra nhiều tinh trùng chất lượng?

Dưới đây là những món ăn để nam giới, người chồng trong gia đình có thể bồi bổ cho sức khỏe , sản sinh ra nhiều tinh trùng khỏe mạnh tự nhiên, giúp tăng cường khả năng thụ thai và giúp “chuyện ấy” ngày càng thăng hoa.

Phái mạnh chỉ mạnh mẽ bên ngoài thôi chưa đủ mà còn cần phải cường tráng từ bên trong. Ăn gì để sản sinh ra nhiều tinh trùng thật chất lượng chắc hẳn là điều mà không ít cánh mày râu quan tâm. Để bồi bổ cho chất lượng tinh trùng , nam giới hay người phụ nữ bên cạnh cần lựa chọn những thực phẩm giúp đàn ông cải thiện chức năng sinh lý thật tốt.

Chế độ ăn uống quyết định một phần không nhỏ giúp sản sinh ra nhiều tinh trùng ở nam giới

Hàu tươi

Hàu tươi sống hoặc chế biến chín tới là loại thực phẩm hàng đầu giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Hàu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như protein, các loại vitamin C,D và khoáng chất thiết yếu.

Lượng kẽm dồi dào có trong hàu biển giúp cho nam giới tổng hợp được lượng testosterone tự nhiên khỏe mạnh nhằm tăng cường việc sản xuất tinh trùng. Do đó, hàu được coi là thực phẩm “vàng” trong việc cải thiện chức năng sinh lý và là món ăn ngon các bà vợ nên thường xuyên chế biến cho chồng sử dụng.

Hàu biển tươi sống là thực phẩm hàng đầu giúp tăng cường sinh lý phái mạnh

Trứng gà luộc

Trứng gà luôc chứa một lượng lớn protein không chỉ giúp tăng cơ bắp giúp nam giới có vẻ ngoài hấp dẫn hơn mà còn giúp tăng tinh trùng tự nhiên, cải thiện sức khỏe sinh dục và làm tăng ham muốn. Ăn trứng và luộc thường xuyên giúp nam giới có sức khỏe, bồi bổ cho chất lượng tinh trùng.

Cá hồi

Lượng axit béo lành mạnh omega-3 có trong cá hồi giúp chuyển hóa những tinh trùng khỏe mạnh trở thành những tinh trùng thực sự hoàn hảo giúp việc thụ thai nhanh chóng diễn ra tốt đẹp. Ngoài ra, cá hồi còn được coi là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng có khả năng phát triển cơ bắp, giúp cơ thể cân đối.

Cá hồi giàu chất béo có lợi omega-3 bổ sung nhiều dinh dưỡng giúp cơ thể tăng cơ, giảm mỡ

Quả bơ

Tương tự như cá hồi, lượng axit béo omega-3 có trong quả bơ cũng góp phần giúp kích thích ham muốn tình dục ở nam giới. Bơ là loại trái cây rất tốt và ngon miệng, có thể bổ sung vào bữa chính hàng ngày giúp giảm mỡ, tăng cơ, hỗ trợ hoạt động sản xuất tinh trùng bên trong cơ thể nam giới.

Uống sinh tố bơ mỗi ngày hoặc thêm bơ vào khẩu phần ăn của bữa sáng là cách mà người dân ở các nước phát triển đang thực hiện nhằm duy trì sức khỏe và đời sống sinh lý của họ.

Hành, tỏi

Hành và tỏi mang tính nóng có khả năng lưu thông khí huyết, tăng lưu lượng máu đến tinh hoàn, giúp cho hoạt động sản sinh tinh trùng diễn ra thuận lợi hơn. Những loại gia vị này có chức năng ngăn ngừa các bệnh rối loạn cương dương ở nam giới, giúp phái mạnh tự tin khẳng định bản lĩnh.

Đàn ông nên ăn nhiều hành, tỏi để tăng cường sức khỏe sinh dục

Các loại hạt, ngũ cốc

Bên cạnh việc giảm mỡ, tăng cơ thích hợp trong các chế độ ăn kiêng thì những loại hạt, ngũ cốc như óc chó, hạnh nhân, hạt điều,... còn hỗ trợ đắc lực trong việc kích thích sản sinh tinh trùng ở nam giới.

Protein, chất béo tốt omega-3 cùng kẽm vẫn là những chất dinh dưỡng hàng đầu trong việc duy trì sức khỏe sinh sản ở phái mạnh. Thay vì sử dụng các loại tinh bột gây béo như cơm trắng, xôi, bánh mì,... thì cả đàn ông và phụ nữ nên ăn thêm các loại hạt để chống đói và giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh hơn.

Một chế độ ăn uống, sinh hoạt và luyện tập hợp lý là chìa khóa để sản sinh nhiều tinh trùng chất lượng

Chocolate

Bên cạnh chức năng giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch thì chocolate, đặc biệt là chocolate đen được coi là thực phẩm giúp gia tăng khối lượng tinh trùng ở phái mạnh. Mỗi ngày một chút chocolate giúp bạn tỉnh táo và hưng phấn hơn trong “chuyện ấy”.

Ngoài việc sử dụng những thực phẩm bổ dưỡng tăng cường sản sinh nhiều tinh trùng thì đàn ông cũng nên duy trì một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, chế độ luyện tập thể thao khoa học và sinh hoạt lành mạnh. Tránh hoàn toàn sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, trà, cà phê,... là tiêu chí hàng đầu giúp sức khỏe sinh lý nam giới khỏe mạnh bền vững theo thời gian.