Nam giới không có tinh trùng nên ăn gì?

Đây là món ăn cực kì tốt cho nam giới thiếu tinh trùng. Món ăn này có vị mặn chứa nhiều protid, lipid, có tác dụng thúc đẩy chuyển hóa cơ thể, sản sinh tinh trùng và thúc đẩy cho tinh trùng hoạt động.

Nếu nam giới sau 3 lần xét nghiệm tinh dịch đồ mà không thấy có tinh trùng thì được khẳng định là không có tinh trùng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh. Nguyên nhân của việc này có thể là do bị hư hoặc bẩm sinh đã thiếu, yếu nhược, thận tinh bị tổn thất, mệnh môn hỏa suy... Hiện nay, với sự phát triển của nền y học, nam giới không có tinh trùng có thể được điều trị bằng cách thu tinh trùng từ ống dẫn tinh, mào tinh hay mô tinh hoàn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc điều trị không có tinh trùng nếu kết hợp cả khoa học kỹ thuật và y học cổ truyền mà cụ thể là các món ăn thì sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Vì thế, khi nam giới không có tinh trùng thì nên ăn những loại thực phẩm sau đây :

Để làm món này, bạn cần chuẩn bị ngầu pín bò, dê, tủy sống lợn mỗi thứ 100g, nước, gia vị đủ dùng. Sau đó, rửa sạch ngầu pín, tủy lợn, chặt miếng rồi cho chảo lên bếp, đổ dầu vào chảo, cho các thứ trên vào đảo qua, nêm gia vị, đổ nước sâm sấp, hầm nhừ thì nêm gia vị vào là dùng được.

Cách chế biến: Thịt dê thái nhỏ ướp gia vị, nhục thung dung ninh nhừ bỏ bã, cho gạo và thịt dê vào ninh nhừ, cho hành, gia vị vừa đủ, ăn nóng, ăn trong một tháng.

Theo Đông y, thịt dê có vị cay, tính ôn có tác dụng ôn bổ tỳ thận, thông kinh tán hàn, nhục thung dung vị ngọt, mặn, tính ôn, bổ thận dương, ích tinh huyết. Lượng protid trong món này cao làm kích thích hormon sinh dục. Vì thế món cháo này rất thích hợp cho người bị liệt dương, xuất tinh sớm, ít tinh trùng, chân tay lạnh, lưng, gối mỏi, đau lưng, sức khỏe yếu, lưỡi nhạt, thở yếu, nói nhỏ. Kết hợp tập dưỡng sinh, kiêng ăn cay, nóng để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin C, vitamin E

Thực phẩm giàu vitamin C cũng tốt cho người không có tinh trùng

Các thực phẩm chứa vitamin C và E có tác dụng với tinh hoàn, tăng cường sản xuất tinh trùng ngăn ngừa tinh dịch đông đặc, vón cục.

Thực phẩm giàu Lycopen

Lycopen là chất tạo nên sắc tố đỏ trong một số loại quả chín, thuộc nhóm carotenoid có trong dưa hấu, nho, cà chua và hải sản. Theo các chuyên gia, nam giới hiếm muộn được điều trị bằng 2mg lycopen uống mỗi ngày, khoảng sau 3 tháng chất lượng tinh dịch, sức sống và khả năng vận động của tinh trùng được cải thiện.

Bên cạnh đó, các yếu tố vi lượng cũng rất cần thiết cho sự sinh tinh, trong đó phải kể đến kẽm và man gan. Nồng độ trong tinh dịch có liên quan trực tiếp đến độ di động của tinh trùng. Chế độ ăn thiếu kẽm có thể làm giảm cả về số lượng tinh trùng lẫn thể tích tinh dịch. Vì vậy khi nam giới không có tinh trùng thì nên uống trà có thể làm tăng tỷ lệ tinh trùng hoạt động và tăng tuổi thọ bởi chất cafein. Hơn nữa, trà cũng chứa nhiều mangan nên hay uống trà sẽ có lợi cho những người hiếm muộn.

Ngoài ra, nam giới cần phải bỏ thuốc và hạn chế uống rượu bia. Bởi hút thuốc gây rối loạn chức năng cương dương và tinh trùng có thể bất thường, di chuyển chậm và yếu hơn những người không hút thuốc. Còn uống nhiều rượu, bia có thể làm giảm nồng độ testosterone giảm cả số lượng và chất lượng tinh trùng. Vì thế, những người vừa nghiện rượu bia và hút thuốc lá có nguy cơ vô sinh rất cao.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp đã giúp các bạn biết được nam giới không có tinh trùng nên ăn gì là tốt nhất nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị vô sinh.