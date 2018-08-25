Thắc mắc có nên sinh thêm con thứ 2 không nhất định phải đọc bài này

Có nên sinh thêm con thứ 2 không đây là câu hỏi mà nhiều vợ chồng thường băn khoăn. Bởi sinh thêm con thứ 2 sẽ kéo theo rất nhiều nỗi lo về tài chính, cũng như 'nỗi khiếp sợ' đau đớn khi sinh con lần đầu vẫn còn đó.

Sinh thêm con thứ 2 nhà cửa sẽ rộn rã tiếng cười, con đầu cũng có "bạn" để chơi cùng, không phải lủi thủi một mình nữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng mang đến nhiều bất cập cho các cặp vợ chồng. Vì thế, nếu như chưa chuẩn bị sẵn sàng thì các cặp vợ chồng chớ vội sinh con thứ 2 kẻo nguy hại đến sức khỏe, tinh thần và khổ sở về mặt kinh tế. Những trường hợp chưa nên sinh con thứ 2 Khi nào đứa đầu đã lớn có khả năng trông em mẹ hãy sinh thêm con thứ 2 Việc sinh con thứ 2 không đơn giản như là thêm miệng ăn thì thêm đôi đũa, cái bát. Do đó, có nên sinh thêm con thứ 2 không, các cặp vợ chồng hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu bé đầu đang còn quá nhỏ, chưa được 2 tuổi thì tốt nhất không nên sinh thêm con thứ 2. Vì việc sinh nở mất rất nhiều sức lực và tinh thần. Khi bé đầu chưa được 2 tuổi, có nghĩa là cơ thể mẹ mới phục hồi về cơ bản chứ chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này mang bầu sẽ làm tăng gánh nặng xuống tử cung.

Hơn nữa, khi bé đầu chưa được 2 tuổi thì tâm lý bé khá phức tap, sức đề kháng còn yếu. Khi sinh bé thứ 2, vợ chồng bạn không thể chu toàn chăm sóc cho cả hai con. Do bé đầu còn quá nhỏ cũng cần mẹ và bé thứ 2 cũng cần mẹ, đứa con còn quá nhỏ để có thể hiểu phải chia sẻ, nhường mẹ cho một người khác. Thậm chí, nhiều trường hợp gia đình dồn hết mối quan tâm vào bé sơ sinh, làm bé lớn bị tổn thương, cho rằng mọi người không quan tâm tới mình, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý của con. Khi cơ thể mẹ hoàn toàn hồi phục sau lần sinh đầu thì hãy sinh con thứ 2 Bên cạnh đó, nếu điều kiện kinh tế không cho phép thì các cặp vợ chồng cũng không nên sinh thêm con thứ 2. Thêm một đứa trẻ là thêm một gánh nặng phải lo, đâu phải cho nó ăn, uống là đủ mà còn rất nhiều các khoản khác phải lo. Chưa kể thời gian sinh nở bé thứ 2, người vợ sẽ không thể đi làm, lúc này thu nhập bị giảm đi một nửa, khiến cho kinh tế của gia đình trở nên khó khăn. Do đó, mẹ hãy cố gắng một vài năm nữa khi kinh tế ổn định thì hãy nghĩ đến việc sinh con thứ 2.

Khi nào thì nên sinh con thứ 2? Những cặp vợ chồng nào đang có ý định sinh con thứ 2 thì cần xem xét các điều sau: tình hình tài chính, nhà cửa, sức khỏe.... Tất cả những yếu tố này nên được cân nhắc một cách cẩn thận vì nó sẽ quyết định nền tảng hạnh phúc gia đình. Nếu bé đầu lòng đã được khoảng 5 tuổi, bé sẽ ít ghen với em và ra dáng anh/ chị lớn dễ dàng chấp nhận và bảo vệ em. Lúc này, vợ chồng bạn có thể lên kế hoạch sinh con thứ 2, vì bé đầu sẽ không cảm thấy hụt hẫng, không cảm thấy mình bị ra rìa. Đồng thời, vợ chồng bạn đã sẵn sàng thanh toán tất cả các hóa đơn tã, bỉm, sữa cho bé và có suy tính kỹ, lường trước được hết những khó khăn khi sinh thêm con thì hãy quyết định sinh con thứ 2. Vợ chồng bạn suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định có nên sinh thêm bé thứ 2 không Sinh thêm bé thứ 2 có nghĩa là hạnh phúc nhân đôi, nhưng đồng nghĩa với trách nhiệm và vất vả cũng sẽ nhân đôi. Do đó, không chỉ có người vợ mà người chồng cũng cần xem xét thật kỹ tính chất công việc để có thể ở bên đỡ đần, giúp đỡ vợ chăm con. Một đứa trẻ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ cả người bố và người mẹ thì sẽ phát triển tốt hơn.

Vợ chồng 1 tháng không quan hệ như người xa lạ sống chung một nhà Quan hệ tình dục không đơn giản chỉ là nhu cầu, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai con người. Vì thế, vợ chồng 1 tháng không quan hệ, không có sự đụng chạm chẳng khác nào là người xa lạ sống chung một nhà.

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