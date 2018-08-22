Vợ chồng 1 tháng không quan hệ như người xa lạ sống chung một nhà

Chuyện vợ chồng 22/08/2018 15:55

Quan hệ tình dục không đơn giản chỉ là nhu cầu, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai con người. Vì thế, vợ chồng 1 tháng không quan hệ, không có sự đụng chạm chẳng khác nào là người xa lạ sống chung một nhà.

Vợ chồng sống chung một nhà mà cả tháng mới quan hệ một lần chứng tỏ tình cảm của đôi bạn đang có vấn đề. Nếu không thẳng thắn nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết vấn đề nó sẽ trở thành khoảng cách vô hình khiến vợ chồng cách xa nhau. Lâu dần, hai người như người xa lạ, việc ai người ấy làm và không có sự liên kết. Cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt như vậy sẽ không kéo dài được lâu, việc ly hôn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 

Vợ chồng cả tháng mới quan hệ khiến cho tình cảm xa cách
Vợ chồng cả tháng mới quan hệ khiến cho tình cảm xa cách

Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân và vợ chồng 1 tháng không quan hệ cũng vậy. Nếu không muốn xảy ra tình huống xấu nhất là gia đình tan vỡ, đôi bạn cần phải cải thiện đời sống vợ chồng càng sớm càng tốt.

Nếu bạn tin chắc rằng người bạn đời của mình không có mối quan hệ ngoài luồng thì nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng không quan hệ một tháng có thể là:

Về mặt tâm lý:

Ham muốn tình dục bị chi phối rất nhiều bởi tâm lý. Do đó, khi áp lực công việc quá lớn, “công cuộc mưu sinh” đè nặng thì chuyện ấy sẽ giảm xuống là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, lo lắng về vấn đề phòng tránh thai, cũng khiến vợ chồng bạn mất hứng thú và không thấy mãn nguyện, lâu dần mất ham muốn trong chuyện ân ái, tạo ra phản xạ ngại làm chuyện ấy. Thêm vào đó, nhan sắc và hình thể cũng như kỹ năng giường chiếu của người vợ cũng ảnh hưởng rất lớn đến chuyện chăn gối. Vì thế, nếu vợ quá xuề xòa, luộm thuộm, nằm đơ như khúc gỗ, khiến cho tâm lý của chồng chán nản và ngại tiếp xúc. Do đó, người vợ hãy biết chăm chút cho bản thân hơn để lấy lại hình ảnh trong mắt chồng.

Ngoài ra, cũng có thể là chồng bạn bị yếu sinh lý, vì thế nhu cầu rất ít hoặc là hoàn toàn không có nhu cầu, mới dẫn đến tình trạng vợ chồng 1 tháng không quan hệ. Nếu chồng rơi vào trường hợp này, bạn nên khéo léo nói chuyện, khuyên anh ấy đi khám nam khoa để có thể cải thiện đời vợ chồng hiệu quả.

Vợ chồng cả tháng mới quan hệ 1 lần có thể do nhiều nguyên nhân
Vợ chồng cả tháng mới quan hệ 1 lần có thể do nhiều nguyên nhân

Về mặt thể chất:

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, nếu tính chất công việc phải tiếp khách, uống nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi dẫn đến giảm ham muốn. Hơn nữa, nếu bạn hoặc chồng đang dùng một số thuốc điều trị bệnh đường ruột, thuốc kháng viêm giảm đau, thuốc hướng thần điều trị các bệnh trầm cảm, mất ngủ… các loại thuốc này có thể gây tác dụng phụ làm suy giảm sinh dục.

Do đó, khi gặp phải tình trạng này đôi bạn không nên quá buồn chán, nhất là người vợ, đừng vội vàng quyết định ly hôn. Lúc này cần phải bình tĩnh để tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân này không có “chuyện ấy” là gì? Dù là do nguyên nhân nào đi chăng nữa thì vợ chồng bạn đều phải gạt bỏ sự tự ái để nói lên mong muốn của mình, tâm sự và chia sẻ với đối tác để có hướng giải quyết, có thể hòa hợp hơn trong chuyện chăn gối, tìm lại hạnh phúc.

Vợ chồng bạn cần tìm cách cải thiện sớm để giữ vững hạnh phúc gia đình
Vợ chồng bạn cần tìm cách cải thiện sớm để giữ vững hạnh phúc gia đình

Nếu vẫn không thay đổi được tình hình thì quyết định tiếp tục gắn bó hay ly hôn là quyền của mỗi người vì khi vẫn còn trẻ, nhiều ham muốn thì bạn có quyền cho mình cơ hội tìm hạnh phúc mới. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chịu đựng hôn nhân “không tình dục” vì con cái, bởi điều này không giúp hai bạn giải tỏa được bức xúc mà càng làm cuộc sống ngột ngạt, khó thở hơn. 

Làm gì khi chồng hết yêu vợ - Hãy cố gắng hàn gắn để khi buông tay không phải hối hận

Làm gì khi chồng hết yêu vợ - Hãy cố gắng hàn gắn để khi buông tay không phải hối hận

Thay vì khóc lóc, trách móc, đau khổ vật vã thì các chị em hãy cố gắng để hàn gắn và suy nghĩ thấu đáo về việc phải làm gì khi chồng hết yêu vợ như vậy mới có thể cứu vãn được tình cảm vợ chồng.

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Từ khóa:   chuyện quan hệ vợ chồng

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