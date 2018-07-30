Sự thật quan hệ trước ngày rụng trứng 2 ngày sinh con trai

Quan hệ trước ngày rụng trứng 2 ngày sinh con trai có đúng không là thắc mắc của nhiều cặp vợ chồng. Nhất là những cặp đôi đang khao khát có thể sinh một đứa cháu trai đích tôn cho dòng họ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, thời điểm thụ tinh càng gần với ngày rụng trứng càng dễ sinh con trai. Thời điểm trứng với tinh trùng gặp nhau càng xa ngày rụng trứng thì tính axit trong môi trường càng cao, xác xuất sinh con trai sẽ rất thấp. Quan hệ trước ngày rụng trứng 2 ngày sinh con trai có phải là sự thật? Trong cơ thể người đàn ông có 2 loại tinh trùng đó là X và Y. Tinh trùng X tạo thành bé gái, tinh trùng Y tạo thành bé trai. Tinh trùng của người đàn ông có thể sống trong âm đạo của người phụ nữ từ 2-3 ngày để chờ trứng rụng. Nhưng tinh trùng X có tuổi thọ dài hơn tinh trùng Y. Vì thế, nếu đôi bạn tiến ngày giao hợp trước lúc rụng trứng 2 ngày thì dễ sinh con gái, chứ không phải con trai. Bởi tinh trùng Y có tuổi thọ của nó ngắn, chỉ khoảng 1 ngày. Còn tinh trùng X có thời gian sống lâu hơn khoảng 2-3 ngày.

Quan hệ trước 2 ngày rụng trứng rất dễ có thai Hơn nữa, tinh trùng X chịu axit hơn tinh trùng Y. Còn tinh trùng Y hoạt động mạnh hơn trong môi trường kiềm. Cơ quản sinh sản của nữ luôn có là độ PH trong âm đạo. Giá trị PH trong âm đạo cao nhất là vào ngày rụng trứng, khi đó cổ tử cung sẽ tiết ra chất nhầy có tính kiềm mạnh. Nếu quan hệ trước ngày rụng trứng 2 ngày thì cổ tử cung không tiết ra chất nhầy có tính kiềm nên độ acid trong âm đạo sẽ cao. Trong môi trường có tính axit thì tinh trùng X sống lâu hơn tinh trùng Y nên số tinh trùng X đến được ống dẫn trứng sẽ nhiều hơn. Vì thế, nếu muốn sinh con gái thì đôi bạn nên giao hợp vào 2 ngày trước khi rụng trứng. Khi trứng rụng thì tinh trùng Y đã chết, còn tinh trùng X sống, tăng khả năng thụ tinh cho trứng. Trứng sau khi rụng ra có tuổi thọ khoảng 1 – 3 ngày. Còn muốn sinh con trai thì phải giao hợp vào ngày rụng trứng hoặc sau khi vừa rụng trứng.

Quan hệ trước 2 ngày rụng trứng dễ sinh con gái Như vậy có nghĩa là nếu muốn giới tính của con theo đúng với nguyện vọng của mình thì vợ chồng bạn cần chọn cho mình một thời điểm “giao ban” thật thích hợp. Một số lưu ý khác để giúp vợ chồng bạn sinh con trai được như ý muốn Ngoài việc quan hệ đúng thời điểm để có thể sinh con trai theo ý muốn thì đôi bạn cần lưu ý thêm một số điều sau: - Các chị em cần phải tăng cường ăn rau sậm màu để cung cấp nhiều kali, ăn hải sản, thịt bò… và sinh hoạt lành mạnh sao cho cơ thể khỏe mạnh thực sự. - Khi giao hợp tâm lý của đôi bạn cần phải thật thoải mái, bởi tâm trạng khi “yêu” cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh con trai của các cặp vợ chồng. Khi “yêu” tâm trạng thoải mái thì người phụ nữ mới đạt cực đỉnh thì tinh trùng mới dễ vào tử cung để gặp trứng và người đàn ông cũng xuất tinh nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là khả năng thụ thai con trai sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Giao hợp đúng ngày rụng trứng hoặc sau rụng trứng dễ sinh con trai - Đôi bạn nên quan hệ tình dục đều đặn, tần suất tối ưu cho các cặp đôi là khoảng 3 lần/ tuần. Khi hai vợ chồng quan hệ đúng vào ngày rụng trứng thì khả năng sinh con trai là rất cao. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng đoán chính xác ngày rụng trứng của mình nên việc quan hệ khoảng 3 lần/tuần sẽ giúp cho người vợ dễ có thai và tăng khả năng có thể thụ thai là con trai. Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp đôi bạn đã hiểu rõ quan hệ trước ngày rụng trứng 2 ngày có sinh được con trai không rồi chứ. Để từ đây có kế hoạch giao hợp thật khoa học, sinh con theo ý muốn.

Tiết lộ sự thú vị khi quan hệ gián đoạn giúp bạn lên đỉnh Quan hệ gián đoạn là một kĩ thuật phòng the giúp nam giới làm cho đối tác của mình hài lòng với cuộc yêu, dễ dàng “lên đỉnh”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-quan-he-truoc-ngay-rung-trung-2-ngay-sinh-con-trai-291912.html