Nóng: Lật cano chở 32 du khách nước ngoài ở Phú Quốc

Đời sống 11/07/2026 15:59

Canô chở 32 du khách và ba thành viên tổ lái bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài, Phú Quốc, chiều 11-7; 23 người đã được đưa vào bờ, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, chiều 11-7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xác nhận ở vùng biển An Thới thuộc đặc khu này vừa xảy ra vụ lật ca nô, ảnh hưởng đến nhiều du khách nước ngoài. Thông tin từ người dân, đa số khách đi trên ca nô đến từ Ấn Độ.

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Hiện trường lật ca nô chở nhiều du khách ở Phú Quốc. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Lực lượng chức năng đang tập trung tối đa để cứu hộ du khách và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Video từ hiện trường cho thấy nơi xảy ra tai nạn đang có sóng to gió lớn, các đội cứu hộ quăng phao cho những người ở dưới nước, trong khi mô tô nước gấp rút chở các nạn nhân được vớt lên vào bờ.

Trên bờ, mọi người đang ra sức sơ cấp cứu các nạn nhân, nhiều người trong tình trạng bất động.

Thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, sự việc xảy ra khoảng 13h hôm nay 11-7.

Lúc này, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty TNHH MTV thương mại du lịch Minh Huy Phú Quốc (điểm du lịch Phú Quốc Ocean Pearl Island ở hòn Mây Rút Ngoài, An Thới, đặc khu Phú Quốc) chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về lại cảng An Thới. Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài được khoảng 400 mét, chiếc ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

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Lực lượng chức năng cứu được 23/32 người. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ngay sau khi nhận được tin, lãnh đạo chính quyền đặc khu Phú Quốc chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường để ứng cứu các nạn nhân. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, 23 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực.

Theo thông tin báo Dân Việt, hiện nay, Chính quyền Đặc khu vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng huy động mọi phương tiện, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn lại, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này.

Những nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ các du khách gặp nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp triển khai ở mức cao nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình trong các bản tin tiếp theo.

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