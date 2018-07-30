Cách quan hệ an toàn sau khi hết kinh để không có thai ngoài ý muốn

Làm sao để quan hệ tình dục an toàn sau khi hết kinh mà không mang thai ngoài ý muốn luôn là nỗi băn khoăn, lo lắng của nhiều chị em. Để giải đáp vấn đề này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây.

Hiện nay nhiều người vẫn lầm tưởng rằng quan hệ tình dục sau khi vừa mới hết kinh sẽ rất an toàn, không “dính” bầu. Điều này là hoàn toàn sai lầm, vì trên thực tế, trứng có thể rụng bất kì vào thời điểm nào, nên sau khi hết kinh, đôi bạn quan hệ mà không dùng biện pháp bảo vệ vẫn có khả năng mang thai. Tuy nhiên, khả năng mang thai không cao như thời điểm trước khi có kinh nguyệt định kỳ hàng tháng. Vì vậy, để quan hệ an toàn sau khi hết kinh, không mang thai ngoài ý muốn, đôi bạn cần lưu ý một số điều sau:

Luôn dùng bao cao su khi quan hệ tình dục Chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người phụ nữ là khác nhau, nhưng trung bình kéo dài từ 28-30 ngày và hiện tượng kinh nguyệt sẽ kéo dài từ 3-7 ngày. Sau khi hết kinh, trứng có thể rụng vào thời gian này, nên khi quan hệ rất có thể bạn sẽ mang thai. Vì thế, để quan hệ an toàn sau khi hết kinh, nam giới nên dùng bao cao su khi làm chuyện ấy. Sau khi hết kinh đôi bạn nên dùng bao cao su khi quan hệ Dùng bao cao su khi quan hệ là biện pháp ngừa thai tự nhiên và cho hiệu quả cao, lên đến 98%. Phương pháp rất an toàn, hiếm gặp tác dụng phụ. Đặc biệt là, sử dụng bao cao su khi quan hệ sẽ có tác dụng 2 trong 1, vừa tránh thai lại có thể bảo vệ người dùng khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hơn nữa, so với việc uống thuốc tránh thai thì việc sử dụng bao cao su đơn giản hơn rất nhiều, giúp bạn tránh khỏi nỗi lo lắng về việc quên uống thuốc tránh thai.

Tính ngày quan hệ an toàn Đôi bạn cũng có thể tính ngày để quan hệ an toàn, để khả năng có thai ở mức thấp nhất. Thời điểm ngày kinh cuối hoặc vừa sạch kinh hay thời điểm những ngày cuối của chu kỳ khi chuẩn bị kinh nguyệt là những khoảng thời gian có khả năng thụ thai thấp nhất. Bạn có thể tính ngày quan hệ an toàn để giảm khả năng có thai xuống mức thấp nhất Tuy nhiên, trong quá trình quan hệ, nếu nam giới khiến cho bạn gái đạt cực khoái, kích thích cực điểm, khoái cảm dâng cao thì có thể khiến cho trứng rụng ngay lập tức lúc đó rất dễ thụ thai thành công. Vì thế, so với việc dùng bao cao su thì độ an toàn để tránh thai của cách này không cao. Không được chủ quan khi quan hệ Đôi bạn không nên chủ quan, dù chỉ quan hệ “bên trong” một khoảng thời gian rất ngắn (khoảng 30 giây), rồi rút dương vật ra khi chưa xuất tinh thì vẫn có khả năng thụ thai. Vì thế, sau khi hết kinh tuyệt đối không nên quan hệ kiểu này. Bởi trên thực tế khi có kích thích, dương vật cương cứng, quy đầu luôn tiết ra một lượng tinh dịch. Trong tinh dịch đó luôn chứa một lượng tinh trùng nhất định. Đối với những bạn nam khỏe mạnh thì nồng độ tinh trùng trong tinh dịch sẽ rất cao nên hoàn toàn có thể thụ thai. Đặc biệt là khả năng thụ thai càng cao hơn nếu kiểu quan hệ này diễn ra nhiều lần, liên tục và với khoảng thời gian gần sát nhau. Đôi bạn không nên chủ quan khi quan hệ Do đó, khi chưa sẵn sàng làm bố làm mẹ thì đôi bạn không nên chủ quan khi quan hệ, hãy chủ động phòng tránh thai bằng cách sử dụng bao cao su, vừa tốt cho bạn tình và có thể bảo vệ mình tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Hy vọng với những thông tin trên đây, các bạn đã biết cách làm sao để quan hệ an toàn sau khi hết kinh, tránh thai hiệu quả, không bị vỡ kế hoạch khi chưa sẵn sàng.

Tiết lộ sự thú vị khi quan hệ gián đoạn giúp bạn lên đỉnh Quan hệ gián đoạn là một kĩ thuật phòng the giúp nam giới làm cho đối tác của mình hài lòng với cuộc yêu, dễ dàng “lên đỉnh”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-quan-he-an-toan-sau-khi-het-kinh-de-khong-co-thai-ngoai-y-muon-291910.html