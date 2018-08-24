Tại sao khi quan hệ phụ nữ lại bị đau?

Chuyện vợ chồng 24/08/2018 16:34

Đau khi quan hệ là tình trạng phổ biến thường gặp ở nữ giới. Khi phụ nữ trải qua các cơn đau khi quan hệ trong một số thời điểm nhất định sẽ trở thành nỗi ám ảnh khi nhắc đến “sex”. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề này?

Theo khảo sát về Sức khỏe Tình dục và Hành vi tại Hoa Kỳ năm 2009, khoảng 30% phụ nữ cho biết họ thường cảm thấy đau mỗi khi quan hệ tình dục. Việc này kéo dài gây ra hậu quả nghiêm trọng như giảm cảm xúc khi quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm giữa 2 vợ chồng.

Khi quan hệ phụ nữ bị đau cho thấy vấn đề nào đó trong đời sống phòng the của vợ chồng bạn không ổn. Đừng bỏ qua và chịu đựng những cơn đau mà bạn mà hãy tìm ra nguyên nhân. Thông thường, khi quan hệ phụ nữ lại bị đau gây ra bởi hai nhóm nguyên nhân chính sau đây:

Do tâm lý:

Có thể do áp lực tâm lý nên khi quan hệ phụ nữ bị đau
Có thể do áp lực tâm lý nên khi quan hệ phụ nữ bị đau

Phụ nữ khi quan hệ bị đau có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý. Khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sang, quá sợ hãi, điều này sẽ khiến các chị em bị căng cơ toàn thân và tạo ra những cơn co thắt âm đạo, khi quan hệ sẽ bị đau. Cũng có thể là do cả hai bạn chưa có kinh nghiệm và thiếu kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, nhất là bạn nam chưa biết cách dẫn dắt, khởi động bạn tình tạo sự thoải mái, để tạo ra khoái cảm. Nếu như màn dạo đầu bị cắt, hoặc sơ xài thì cơ thể phụ nữ chưa tiết đủ chất nhờn, chắc chắn khi quan hệ sẽ bị đau.

Bên cạnh đó, nếu người đàn ông quan hệ quá nóng vội, quan hệ quá mạnh bạo sẽ gây áp lực đột ngột lên thành tử cung, cơ bụng, trực tràng, bàng quang… dẫn đến tình trạng đau khi quan hệ.

Về thực thể:

Ngoài yếu tố tâm lý, một trong những lý do để lý giải việc tại sao khi quan hệ phụ nữ lại bị đau có thể liên quan đến phần thực thể. Khi quan hệ thời gian quá lâu, có thể gây nên tâm trạng mệt mỏi, tụt cảm xúc, vùng chậu bị nghẽn sẽ khiến cho phụ nữ cảm thấy đau. Nếu dương vật của bạn trai có kích thước “khủng” cộng thêm việc quan hệ mạnh bạo, gấp gáp, không đúng kỹ thuật, khiến cho “cô bé” không thích ứng kịp thì các chị em bị đau là điều khó tránh khỏi.

Đau nhiều lần khi quan hệ sẽ trở thành nỗi ám ảnh với phụ nữ
Đau nhiều lần khi quan hệ sẽ trở thành nỗi ám ảnh với phụ nữ

Bên cạnh đó, nếu các chị em mà bị viêm phụ khoa, tổn thương phần phụ, suy giảm nội tiết hoặc vùng kín có cấu tạo đặc biệt, dị dạng, mắc chứng co thắt âm đạo thì khi quan hệ phụ nữ sẽ bị đau là điều đương nhiên.

Tóm lại, khi quan hệ phụ nữ bị đau có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây có thể là đau khi quan hệ là dấu hiệu cho thấy chị em đã mắc những căn bệnh nguy hiểm. Để khắc phục được tình trạng này, trước hết các chị em cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa phụ khoa uy tín để làm các xét nghiệm, thăm khám, xác định xem cơ quan sinh sản có vấn đề gì hay không. Nếu có các chị em nên điều trị tích cực khi nào khỏi hẳn rồi mới quan hệ trở lại như vậy sẽ tốt cho cả việc quan hệ hiện tại lẫn việc sinh nở sau này.

Các chị em nên đi thăm khám sớm để có thể khắc phục tình trạng bị đau khi quan hệ
Các chị em nên đi thăm khám sớm để có thể khắc phục tình trạng bị đau khi quan hệ

Nếu không phải đau do mắc các bệnh phụ khoa thì khi quan hệ, các chị em hãy tâm sự với đối tác của mình để anh ấy có thể làm tốt hơn, dạo đầu thật kỹ, khi cả hai thực sự hưng phấn thì những đau đớn do giao hợp sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng thời, thử và tìm ra những tư thế, động tác quan hệ tình dục một cách hòa hợp nhất. Việc chia sẻ với đối tác về cảm giác của mình khi thử một tư thế mới là điều cần thiết. Như vậy, đôi bạn mới có thể tìm được sự hòa hợp tình dục và cảm giác thăng hoa.

Cách chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế hiệu quả tại nhà

Cách chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế hiệu quả tại nhà

Chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế là phương pháp có từ xa xưa, vẫn được lưu truyền cho đến nay, có tác dụng chữa trị cực kỳ hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi và tiêu diệt được tất cả các loại vi khuẩn, nấm… gây ra tình trạng viêm nhiễm vùng kín.

Xem thêm
Từ khóa:   tại sao khi quan hệ phụ nữ lại bị đau

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?