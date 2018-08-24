Khi quan hệ phụ nữ bị đau cho thấy vấn đề nào đó trong đời sống phòng the của vợ chồng bạn không ổn. Đừng bỏ qua và chịu đựng những cơn đau mà bạn mà hãy tìm ra nguyên nhân. Thông thường, khi quan hệ phụ nữ lại bị đau gây ra bởi hai nhóm nguyên nhân chính sau đây:

Theo khảo sát về Sức khỏe Tình dục và Hành vi tại Hoa Kỳ năm 2009, khoảng 30% phụ nữ cho biết họ thường cảm thấy đau mỗi khi quan hệ tình dục. Việc này kéo dài gây ra hậu quả nghiêm trọng như giảm cảm xúc khi quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm giữa 2 vợ chồng.

Phụ nữ khi quan hệ bị đau có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý. Khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sang, quá sợ hãi, điều này sẽ khiến các chị em bị căng cơ toàn thân và tạo ra những cơn co thắt âm đạo, khi quan hệ sẽ bị đau. Cũng có thể là do cả hai bạn chưa có kinh nghiệm và thiếu kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, nhất là bạn nam chưa biết cách dẫn dắt, khởi động bạn tình tạo sự thoải mái, để tạo ra khoái cảm. Nếu như màn dạo đầu bị cắt, hoặc sơ xài thì cơ thể phụ nữ chưa tiết đủ chất nhờn, chắc chắn khi quan hệ sẽ bị đau.

Về thực thể:

Ngoài yếu tố tâm lý, một trong những lý do để lý giải việc tại sao khi quan hệ phụ nữ lại bị đau có thể liên quan đến phần thực thể. Khi quan hệ thời gian quá lâu, có thể gây nên tâm trạng mệt mỏi, tụt cảm xúc, vùng chậu bị nghẽn sẽ khiến cho phụ nữ cảm thấy đau. Nếu dương vật của bạn trai có kích thước “khủng” cộng thêm việc quan hệ mạnh bạo, gấp gáp, không đúng kỹ thuật, khiến cho “cô bé” không thích ứng kịp thì các chị em bị đau là điều khó tránh khỏi.

Đau nhiều lần khi quan hệ sẽ trở thành nỗi ám ảnh với phụ nữ

Bên cạnh đó, nếu các chị em mà bị viêm phụ khoa, tổn thương phần phụ, suy giảm nội tiết hoặc vùng kín có cấu tạo đặc biệt, dị dạng, mắc chứng co thắt âm đạo thì khi quan hệ phụ nữ sẽ bị đau là điều đương nhiên.

Tóm lại, khi quan hệ phụ nữ bị đau có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây có thể là đau khi quan hệ là dấu hiệu cho thấy chị em đã mắc những căn bệnh nguy hiểm. Để khắc phục được tình trạng này, trước hết các chị em cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa phụ khoa uy tín để làm các xét nghiệm, thăm khám, xác định xem cơ quan sinh sản có vấn đề gì hay không. Nếu có các chị em nên điều trị tích cực khi nào khỏi hẳn rồi mới quan hệ trở lại như vậy sẽ tốt cho cả việc quan hệ hiện tại lẫn việc sinh nở sau này.

Các chị em nên đi thăm khám sớm để có thể khắc phục tình trạng bị đau khi quan hệ

Nếu không phải đau do mắc các bệnh phụ khoa thì khi quan hệ, các chị em hãy tâm sự với đối tác của mình để anh ấy có thể làm tốt hơn, dạo đầu thật kỹ, khi cả hai thực sự hưng phấn thì những đau đớn do giao hợp sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng thời, thử và tìm ra những tư thế, động tác quan hệ tình dục một cách hòa hợp nhất. Việc chia sẻ với đối tác về cảm giác của mình khi thử một tư thế mới là điều cần thiết. Như vậy, đôi bạn mới có thể tìm được sự hòa hợp tình dục và cảm giác thăng hoa.