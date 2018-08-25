Đối với những người rụng trứng tự nhiên thì sẽ thực hiện chuyển phôi sau thời điểm rụng trứng 2-3 ngày và còn phụ thuộc vào tuổi phôi lúc bắt đầu đông lạnh. Còn đối với chuyển phôi đông lạnh có lên chương trình, dùng estrogen để ức chế quá trình rụng trứng tự nhiên, giúp tăng chiều dày lớp nội mạc trong tử cung nơi phôi sẽ làm tổ. Lúc này, Progesterone bơm âm đạo cũng được dùng để hỗ trợ lớp nội mạc này. Khi dùng progesterone được 4-5 ngày thì sẽ thực hiện quy trình chuyển phôi. Vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho sự thụ thai, nên các chị em lo lắng và băn khoăn về t? vi ệc có nên quan hệ trước khi chuyển phôi không là điều đương nhiên.

Chuyển phôi là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá thụ tinh nhân tạo để chữa vô sinh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Để thụ thai thành công, trước khi chuyển phôi, cần chuẩn bị lớp liêm mạc để đón trứng rụng vào giữa chu kỳ kinh nguyệt.

- Nên dùng bao cao su khi quan hệ, tránh sử dụng các loại gel bôi trơn hay thuốc để đảm bảo không có những tác động ảnh hưởng tới quá trình làm tổ của trứng.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, trước thời điểm chuyển phôi có nghĩa là thời gian này đang đợi niêm mạc sẵn sàng chờ trứng rụng vào để làm tổ nên vợ chồng bạn có thể thoái mái quan hệ vợ chồng mà không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, khi quan hệ, vợi chồng bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây:

- Nếu người chồng đang gặp phải những vấn đề sức khỏe thì tuyệt đối không được quan hệ.

- Trước và sau khi quan hệ cần phải vệ sinh bộ phận sinh dục của cả vợ và chồng cho sạch sẽ tránh làm viêm, nhiễm, nấm ngứa sẽ ảnh hưởng tới quá trình làm tổ của trứng.

Quy trình thực hiện kỹ thuật chuyển phôi

Quá trình thực hiện chuyển phôi khá đơn giản, nhưng đòi hỏi tay nghề của bác sĩ cao. Quá trình này thực hiện nhanh chóng, không gây cảm giác đau cho phụ nữ nên không cần gây mê.

Quy trình chuyển phôi khá đơn giản nhưng đòi hỏi tay nghề của bác sĩ cao

Khi thực hiện chuyển phôi, âm đạo của các chị em sẽ được mở rộng bằng một chiếc van, để có thể nhìn thấy được cổ tử cung. Sau đó, bác sĩ sẽ đưa một ống thông nhỏ bằng nhựa vào âm đạo, đi qua lỗ tử cung vào bên trong tử cung. Tiếp theo, bác sĩ có thể nhờ siêu âm hỗ trợ để hướng dẫn ống thông đến vị trí chính xác trong tử cung trước khi bơm phôi vào.

Việc đưa ống thông vào lỗ tử cung có thể sẽ khó khăn nếu chị em có sẹo trong tử cung hoặc đã có phẫu thuật cổ tử cung trước đây. Một số trường hợp, bác sĩ sẽ phải cần dùng thêm thuốc dãn cổ tử cung trong giai đoạn chuyển phôi để ống thông đi vào dễ dàng hơn.

Một số lưu ý sau khi chuyển phôi

Sau khi chuyển phôi, bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Hãy nghỉ ngơi và thư giãn thật nhiều. Đồng thời, đừng vội vàng thay đổi lịch sinh hoạt hằng ngày, hãy nhớ đến những người thụ thai tự nhiên, thời gian đầu họ không hề biết mình đang thụ thai và họ vẫn cứ tự nhiên như bình thường.

- Sau khi chuyển phôi, bạn hoạt động bình thường sau 36 giờ nhưng không giao hợp và tập thể dục nhịp điệu mạnh.

- Sau 14 ngày bạn, làm xét nghiệm máu đã có thể biết được kết quả có đậu hay không. Nếu đậu thai, bạn cần tuyệt đối tránh quan hệ tình dục. Đặc biệt, trong giai đoạn này, mẹ bầu nên tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng.

Sau khi chuyển phôi thai bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, bạn đã biết được có nên quan hệ trước khi chuyển phôi hay không? Như vậy sẽ chuyển bị thật tốt, tạo điều thuận lợi để quá trình chuyển phôi thành công, đôi bạn sẽ sớm có tin vui.