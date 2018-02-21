Hơn 90% nam giới Việt Nam mắc phải những thói quen làm suy giảm chất lượng tinh trùng này

Chuyện vợ chồng 21/02/2018 11:24

Ngồi lâu, xông hơi thường xuyên hay để điện thoại trong túi quần... là những thói quen làm suy giảm chất lượng tinh trùng mà nhiều đàn ông Việt đang phạm phải.

Có nhiều nguyên nhân làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của nam giới. Trong số đó, có những nguyên nhân thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày mà bạn hoàn toàn có thể phòng tránh được.

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Một số thói quen hàng ngày là nguyên nhân khiến tinh trùng ngày càng yếu - Ảnh minh họa: Internet

Để hạn chế những vấn đề này, các đấng mày râu nên tránh xa những thói quen gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản dưới đây.

Thói quen làm suy giảm chất lượng tinh trùng nên bỏ ngay

Xông hơi thường xuyên

Xông hơi là giải pháp tốt giúp cơ thể thoái mái và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thường xuyên xông hơi lại khiến quá trình sản xuất "tinh binh" gặp nhiều rắc rối. Theo các chuyên gia, nhiệt độ tốt nhất cho nam giới sản sinh tinh trùng là từ 35,6 - 36 độ C.

Hơn 90% nam giới Việt Nam mắc phải những thói quen làm suy giảm chất lượng tinh trùng này - Ảnh 2
Nhiệt độ quá cao trong phòng xông hơi làm quá trình sản xuất 'tinh binh' gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, việc các quý ông có thói quen xông hơi quá lâu hay thường xuyên ngâm mình trong nước nóng sẽ khiến cho các "chiến binh" suy giảm nghiêm trọng, thậm chí là chết đi.

Sử dụng các chất kích thích

Rượu, bia, thuốc lá, cà phê... là những chất kích thích khiến sức khỏe tinh trùng ngày càng yếu mà nhiều quý ông không hề hay biết. Sử dụng những loại đồ uống này quá nhiều sẽ làm suy giảm nồng độ testosterone, từ đó ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng ở các đấng mày râu.

Thoa kem chống nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da trước sự tấn công của tia UV, phòng tránh hiệu quả các bệnh về da. Tuy nhiên, chúng lại là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới, về lâu dài có thể gây vô sinh.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh, một số hóa chất trong kem chống nắng được hấp thụ qua da vào cơ thể, làm ảnh hưởng đến các hormone của nam giới. Cách tốt nhất là các quý ông nên rửa sạch vùng da đã thoa kem chống nắng khi vừa về đến nhà hay công ty.

Ngồi quá lâu

Đàn ông làm công việc phải ngồi nhiều như nhân viên văn phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tinh trùng.

Hơn 90% nam giới Việt Nam mắc phải những thói quen làm suy giảm chất lượng tinh trùng này - Ảnh 3
Nam giới làm việc văn phòng thường gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngồi quá lâu, việc lưu thông máu đến "cậu nhỏ" bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Ngoài ra, các quý ông có thói quen mặc quần bó sát có thể khiến bộ phận sinh dục bị ép và nhiệt độ tăng lên ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng.

Vì thế, sau khi ngồi khoảng 1 tiếng, nam giới nên đứng lên đi lại 5 - 10 phút để thư giãn và giúp máu lưu thông tốt hơn đồng thời nên mặc quần rộng, thoải mái.

Để điện thoại trong túi quần

Hầu hết nam giới đều có thói quen để điện thoại trong túi quần mà không biết rằng đây là một trong nguyên nhân làm tinh trùng ngày càng yếu.

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bức xạ từ điện thoại thông minh có thể làm giảm số lượng tinh trùng. Vì thế, tốt nhất các quý ông nên để điện thoại trong túi áo khoác hoặc trong cặp để đảm bảo sức khỏe sinh sản.

Kể từ bây giờ, các quý ông hãy tránh xa những thói quen làm suy giảm chất lượng tinh trùng ở trên nhé!

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