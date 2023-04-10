Có nhiều vụ tự tử hơn khi trăng tròn lên, ánh trăng tác động đến đồng hồ sinh học của con người

Sức khỏe 10/04/2023 13:43

Một nghiên cứu cho thấy trăng tròn, giờ chiều muộn và mùa thu là những khoảng thời gian mà nguy cơ tự tử gia tăng đối với những người bị trầm cảm hoặc rối loạn sử dụng rượu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu xung quanh bạn có người bị trầm cảm hoặc rối loạn rượu, bạn nên đặc biệt chú ý đến ba thời điểm này để ngăn chặn hành vi tự sát của họ.

Đã có một câu chuyện dân gian kể rằng có điều gì đó bí ẩn xảy ra khi trăng tròn mọc và các phân tích khoa học cho thấy các vụ tự tử thực sự gia tăng vào khoảng thời gian này.

Có nhiều vụ tự tử hơn khi trăng tròn lên, ánh trăng tác động đến đồng hồ sinh học của con người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Trường Y khoa Đại học Indiana, một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Alexander Niculescu, bác sĩ tâm thần của trường đại học dẫn đầu nghiên cứu, đã phân tích dữ liệu của văn phòng giám định y tế liên quan đến các vụ tự tử xảy ra từ năm 2012 đến 2016 tại Quận Marion, Indiana và công bố kết quả trên tạp chí tâm thần Discover Mental Health’ (Khám phá sức khỏe tâm thần).

Trong tổng số 776 vụ tự sát, có 200 người tự sát trong tuần trăng tròn (566 ngày), và 566 người khác tự tử trong ngày thứ 2006, không phải tuần trăng tròn.

Thông qua phân tích thống kê, nhóm nghiên cứu cho rằng tình trạng tự tử gia tăng đáng kể trong tuần trăng tròn, đặc biệt là ở những người từ 55 tuổi trở lên.

Ngoài ra, nghiên cứu tiết lộ rằng có nhiều vụ tự tử vào tháng 9 trong năm và từ 3 đến 4 giờ chiều trong ngày.

Có nhiều vụ tự tử hơn khi trăng tròn lên, ánh trăng tác động đến đồng hồ sinh học của con người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Niculescu cho biết: “Từ góc độ lâm sàng và sức khỏe cộng đồng, một thông điệp quan trọng từ nghiên cứu này là những bệnh nhân có nguy cơ tự tử cao nên được theo dõi nhiều hơn vào buổi chiều trong tuần trăng tròn, đặc biệt là vào tháng 9”.

Nhóm nghiên cứu của Niculescu đã phát triển các dấu ấn sinh học trong máu có thể cho biết về tình trạng sức khỏe tâm thần và nỗi đau, chẳng hạn như lo lắng, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn(PTSD) trong các nghiên cứu trước đây và các chỉ số này được lấy từ mẫu máu của các vụ tự tử trong phòng khám nghiệm tử thi để kiểm tra xem nó có tồn tại không.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “So với các thời điểm khác, dấu hiệu sinh học dự báo tự sát vào thời điểm trăng tròn, chiều muộn và tháng 9 dường như là gen điều khiển gọi là đồng hồ sinh học (nhịp sinh học của cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng hoặc bóng tối)”. Chúng tôi thấy rằng những người bị ung thư cổ tử cung có thể có nguy cơ cao hơn trong thời gian này”.

Có nhiều vụ tự tử hơn khi trăng tròn lên, ánh trăng tác động đến đồng hồ sinh học của con người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Niculescu cho rằng ánh sáng trăng tròn tăng lên có thể dẫn đến tỷ lệ tự tử gia tăng trong thời kỳ này. Ánh sáng xung quanh đóng một vai trò quan trọng trong đồng hồ sinh học, điều chỉnh thời điểm con người nên ngủ hoặc thức dậy, và ánh sáng của trăng tròn có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người bằng cách chiếu sáng rực rỡ vào trời tối.

Ông nói: "Tác động của ánh sáng xung quanh và đồng hồ sinh học của các vụ tự sát, cùng với giấc ngủ và việc tiếp xúc với ánh sáng, cần được nghiên cứu kỹ hơn. Những thay đổi về ánh sáng có thể ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương liên quan đến các yếu tố rủi ro khác".

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ tự tử lên đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ chiều trong ngày, khi ánh sáng bắt đầu giảm, làm giảm biểu hiện của các gen đồng hồ sinh học và giảm tiết hormone 'cortisol', hormone giúp cơ thể kiểm soát tình trạng căng thẳng, sợ hãi.

Có nhiều vụ tự tử hơn khi trăng tròn lên, ánh trăng tác động đến đồng hồ sinh học của con người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người ta ước tính rằng số vụ tự tử cao trong tháng 9 là do rối loạn cảm xúc theo mùa do ít thời gian xa nhà hơn vào khoảng thời gian này và căng thẳng sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Tiến sĩ Niculescu cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy trăng tròn, giờ chiều muộn và mùa thu là những khoảng thời gian mà nguy cơ tự tử gia tăng đối với những người bị trầm cảm hoặc rối loạn sử dụng rượu”.

Ông cũng cho biết đây là lĩnh vực cần được nghiên cứu thêm.

Theo Yonhap News 

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Từ khóa:   sức khỏe đồng hồ sinh học trăng tròn

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