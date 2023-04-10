Nốt ruồi bỗng dưng có biểu hiện lạ, cụ bà đi khám thì nhận kết quả quá bất ngờ

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, cụ bà N.T.H đến khám với khối u sùi loét lớn vùng má mi dưới phải từ hàng chục năm trước. Trong 3 tháng trở lại đây, nó phát triển với tốc độ nhanh chóng, sùi loét, rỉ máu, trễ ngửa mi dưới và gây đau đớn cho bệnh nhân

Theo thông tin Báo Pháp luật, cụ bà N.T.H (98 tuổi, Nam Định) được đưa đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng khối u phát triển với tốc độ nhanh chóng, sùi loét, rỉ máu và gây đau đớn. Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC Sau khi tiếp nhận, thực hiện thăm khám lâm sàng và kết quả chọc hút tế bào, các bác sĩ chẩn đoán hướng tới ung thư da vùng má mi dưới. Tổn thương kích thước lớn 4 x 5 cm, chiếm gần toàn bộ vùng mi dưới và một phần má phải trên một bệnh nhân cao tuổi, gầy yếu, cân nặng chỉ 32 kg, tiền sử tăng huyết áp, đã đặt nhiều thách thức cho ekip phẫu thuật viên và bác sỹ.

Khối u trên mặt cụ H trước phẫu thuật. Ảnh: BVCC Người nhà cho biết thêm, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, do vậy cần duy trì huyết động chu phẫu tốt và thích hợp để phòng tránh các tai biến trong mổ và sau mổ, suy thận, bệnh lý mạch vành, tai biến mạch não, tụt huyết áp, mê sảng hậu phẫu... Ngoài ra, bệnh nhân cao tuổi, gầy yếu, nguy cơ bị hạ thân nhiệt trong và sau mổ nên cần thực hiện các biện pháp theo dõi nhiệt độ và ủ ấm sát sao. Pháp luật và xã hội cho biết ung thư da là một trong các loại ung thư thường gặp, dễ chẩn đoán và có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm. Bệnh gặp ở người da trắng hơn người da vàng, có tương quan tỉ lệ nghịch giữa tỉ lệ mắc với lượng sắc tố melanin da. Gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới, thường gặp ở người già nhưng bất kỳ ai cũng có thể mắc ung thư da, đặc biệt là ở những người thường xuyên tiếp xúc ánh nắng mặt trời và hóa chất độc hại. Lạm dụng mỹ phẩm hoặc chế độ ăn uống không hợp lý cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Lưu Phương Lan - Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Sọ mặt và Tạo hình khuyến cáo, nếu người bệnh có các biểu hiện như: các trường hợp nốt ruồi, u cục với đặc điểm màu sắc bất thường, không đồng nhất, ranh giới không rõ, sẩn gồ, sùi loét, chảy dịch, tăng kích thước nhanh, gây đau, rỉ máu thì nên cần được khám sớm và điều trị thích hợp.

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