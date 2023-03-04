Điều khó chịu hơn nữa là khi bạn không biết chính xác nguyên nhân đằng sau các triệu chứng của mình. Nhưng đừng lo lắng! Dưới đây là 7 lý do có thể khiến bạn bị đau họng khi thức dậy vào buổi sáng.

Những tháng mùa đông có thể khá khó chịu, đặc biệt là từ góc độ sức khỏe . Từ chiến đấu với cái lạnh đến tiếp xúc với vi-rút đến xử lý ô nhiễm không khí, có rất nhiều thứ mà cơ thể chúng ta phải trải qua và vượt qua.

Với sự xuất hiện của biến thể Omicron của COVID, 'cổ họng ngứa ngáy' trở thành một trong những triệu chứng hàng đầu của virus, bên cạnh sổ mũi, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, hắt hơi, nôn mửa, đổ mồ hôi đêm và chán ăn.

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Tuy nhiên, liên quan đến ngứa, đau họng, nó cũng có thể liên quan đến các bệnh nhiễm vi-rút khác bao gồm cảm lạnh thông thường, sởi, thủy đậu, bệnh sùi mào gà và thậm chí cả bệnh bạch cầu đơn nhân. Tùy thuộc vào những gì bạn bị nhiễm bệnh, bạn có thể có các triệu chứng khác, từ sốt, ho, đau nhức cơ thể, sổ mũi, sưng amidan và khàn giọng.

Một số bệnh do virus cũng có thể dẫn đến phát ban và các vấn đề về da khác.

Ô nhiễm không khí

Chất lượng không khí suy giảm đã trở thành một mối quan tâm lớn về sức khỏe trong thời gian gần đây. Điều đó nói rằng, ô nhiễm không khí có thể dẫn đến cổ họng khô và ngứa. Ngoài ra, nó có thể làm sáng tỏ các triệu chứng khác bao gồm ngứa da, ho, thở khò khè, khó thở, bỏng mắt, kích ứng mũi và tăng huyết áp.

Không khí khô

Trong những tháng lạnh hơn, không khí trong phòng của bạn có thể trở nên khô, cuối cùng có thể khiến miệng bạn bị khô và cổ họng khô và khó chịu.

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Phải nói rằng, nếu bạn cảm thấy không khí xung quanh mình quá khô, hãy sử dụng máy tạo độ ẩm. Bạn cũng phải giữ cho mình đủ nước trong suốt cả ngày.

Dị ứng

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Khó chịu, đau họng, kèm theo chảy nước mắt, sổ mũi, mất ngủ cũng có thể là dấu hiệu của dị ứng. Một số chất gây dị ứng phổ biến là bụi, phấn hoa, nấm mốc, lông, da thú cưng, v.v. Ngoài ra, một số người cũng có thể dễ bị dị ứng theo mùa có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự.

Mất nước

Không có đủ nước trong hệ thống cơ thể cũng có thể dẫn đến khô miệng và cổ họng vào sáng hôm sau. Điều này là do cơ thể bạn tiết ra ít nước bọt hơn trong khi ngủ và cũng đổ mồ hôi vào ban đêm, khiến cơ thể bạn mất nhiều độ ẩm hơn mức có thể giữ lại. Do đó, hãy giữ nước, đặc biệt là trong mùa đông, khi chúng ta quên uống nước.

Thở bằng miệng và ngưng thở khi ngủ

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Thở bằng miệng khi ngủ, thường là do ngáy và các vấn đề về giấc ngủ, có thể dẫn đến đau họng khi bạn thức dậy. Khi bạn thở bằng mũi, nó sẽ giúp giữ lại độ ẩm trong miệng và cổ họng. Thở bằng miệng có phản ứng ngược lại.

Điều đó nói rằng, ngáy mãn tính là dấu hiệu hàng đầu của chứng ngưng thở khi ngủ, một chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng trong đó hơi thở của bạn có thể bắt đầu và dừng lại nhiều lần trong đêm.

Trào ngược axit

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Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc trào ngược axit vào ban đêm cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Đáng ngạc nhiên là nó có thể khiến cổ họng bạn bị đau khi thức dậy. Điều này xảy ra do axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, ống nối dạ dày và cổ họng của bạn.

Nó cũng có thể dẫn đến các triệu chứng khác bao gồm đau ngực (ợ nóng), khàn giọng, buồn nôn, nôn và hơi thở có mùi.

Theo Times of India