Bệnh nhân 22 tuổi quê Phú Thọ được các bác sĩ Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ chọc hút tế bào nhân tuyến giáp cả 2 thùy. Kết quả, chị bị ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, chỉ định nhập viện phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, vét hạch cổ.

Cụ thể, thông tin từ Báo VietNamNet cho biết, kết quả siêu âm tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho thấy hình ảnh thùy trái có nhân kích thước 3x3cm, cứng chắc, di động cùng nhịp nuốt, hạch nhóm VI cổ trái, nang thùy phải tuyến giáp.

Ung thư tuyến giáp là bệnh ung thư phổ biến, thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Theo Globocan 2020, ung thư tuyến giáp đứng thứ 9 trong các loại ung thư, với hơn 5.400 ca mắc mới, nhưng may mắn, đây là loại ung thư có tỷ lệ chữa khỏi cao.

Theo bác sĩ, việc phẫu thuật giúp bệnh nhân điều trị triệt căn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được đi xạ hình lại tuyến giáp, xét điều trị Iod131 phóng xạ. Khi ổn định, bệnh nhân sẽ bổ sung hormone tuyến giáp suốt đời.

Ung thư tuyến giáp xuất phát từ một vài tế bào bất thường ở tuyến giáp phát triển thành u. Khối u lớn dần xâm lấn, di căn để lại hậu quả lớn đối với người bệnh.

Cũng theo Báo Zing, theo các bác sĩ, việc phẫu thuật giúp bệnh nhân điều trị triệt căn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được đi xạ hình lại tuyến giáp, xét điều trị Iod131 phóng xạ. Khi ổn định, bệnh nhân sẽ bổ sung hormone tuyến giáp suốt đời.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được ra viện.

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư phổ biến, thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Ung thư tuyến giáp là bệnh tiên lượng rất tốt, có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật, có thể kết hợp với uống iod phóng xạ trong một số trường hợp.

Cảnh báo ung thư tuyến giáp ở nữ giới. Ảnh: Internet

Triệu chứng chính của bệnh ung thư tuyến giáp bao gồm:

- Xuất hiện khối u cứng, khó nuốt ở vùng cổ họng, lớn dần theo thời gian.

- Đau khi nuốt kéo dài trong một khoảng thời gian bất thường.

- Khản tiếng hoặc bất kỳ thay đổi nào khác trong giọng nói của bạn, kéo dài bất thường.

- Ho dai dẳng không khỏi.

- Đau vùng trước cổ lan dần lên tai.

Nhiều triệu chứng trong số này có thể là dấu hiệu của các bệnh khác. Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.

Các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân đặc biệt nữ giới nên đi khám định kỳ 3-6 tháng/lần, kiểm tra tuyến giáp, tuyến vú và khám phụ khoa để tầm soát và phát hiện ung thư sớm.