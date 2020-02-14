Chuyên mục giải đáp: Ăn trứng cá có tốt không?

Sức khỏe 14/02/2020 07:30

Trứng cá là một trong những món ăn quen thuộc với mỗi chúng ta. Món ăn này thường xuất hiện trong các bữa cơm của gia đình. Nhưng liệu ăn trứng cá có tốt không?

Bên cạnh những ý kiến cho rằng trứng cá rất tốt cho sức khỏe của chúng ta thì cũng có ý kiến cho rằng trứng cá có chứa các độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy, việc ăn trứng cá có tốt không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

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Ăn trứng cá có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Trứng cá có tốt cho sức khỏe không?

Trứng cá là một buồng trứng gồm tập hợp rất nhiều trứng. Trứng có vị bùi và thơm ngon sau khi được chế biến thành món ăn nên được nhiều người yêu thích. Nhiều người còn nghĩ rằng trứng cá chứa nhiều vitamin và dưỡng chất vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Trong trứng cá có chứa nhiều hàm lượng protein và axit omega cao. Vì thế, trứng cá là món ăn rất bổ dưỡng đối với cơ thể của chúng ta. Với hàm lượng vitamin A, B, D cao, nhiều sắt, canxi, cùng các khoáng chất khác, trứng cá có thể giúp chúng ta ngăn ngừa các bệnh về mắt, còi xương. Ngoài ra, trong trứng cá chứa nhiều phospholipid có tác dụng tốt cho não bộ, nhất là đối với sự tăng trưởng và phát triển cơ thể cũng như trí não của trẻ nhỏ. Với chị em phái đẹp, trứng cá còn có tác dụng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa sự lão hóa da, giúp da trẻ hóa, khôi phục mái tóc đen.

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Trứng cá có chứa nhiều protein - Ảnh minh họa: Internet

Về độ dinh dưỡng, các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe khuyên chúng ta nên cho trẻ ăn trứng cá thường xuyên. Nhưng với những người đã qua tuổi trung niên thì nên hạn chế ăn trứng cá lại vì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của họ.

Mang thai ăn trứng cá có tốt không?

Trứng cá rất tốt đối với sự phát triển về thể chất, não bộ của trẻ, có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Vậy còn đối với phụ nữ mang thai thì ăn trứng cá có tốt hay không?

Vì trứng cá có chứa nhiều protein, axit béo omega, vitamin,... rất tốt cho thai nhi và mẹ bầu nên các bác sĩ khuyên các chị em đang trong giai đoạn mang thai nên bổ sung trứng cá vào các bữa ăn hằng ngày. Dưới đây là những lợi ích khi các mẹ bầu ăn trứng cá thường xuyên.

- Trứng cá giúp cho chị em đang mang thai tăng cường năng lượng và sức đề kháng, hạn chế tình trạng rạn da, da bị khô.

- Trứng cá rất tốt cho não bộ của thai nhi. Nguyên nhân là do trong trứng cá có chứa nhiều axit béo, cephalin, phospholipid, giúp trẻ sau sinh dễ thích ứng với môi trường, có phản xạ tốt.

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Trứng cá rất tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng cá hỗ trợ phát triển hệ xương cho bé. Trong trứng cá có chứa hàm lượng canxi và vitamin D cao có thể thúc đẩy sự hình thành xương, răng, tóc ở thai nhi tốt.

- Trứng cá có chứa vitamin A có tác dụng bổ mắt cho thai nhi và mẹ.

Nhưng lưu ý khi mẹ bầu ăn trứng cá

Mặc dù tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé nhưng khi ăn trứng cá bạn cũng nên lưu ý những vấn đề này:

- Không nên ăn trứng cá quá nhiều. Một tuần, bạn chỉ ăn khoảng 4 lần vì trong trứng cá có chứa cholesterol không có lợi cho hệ tiêu hóa.

- Khi chế biến trứng cá để bổ sung vào bữa ăn của mẹ bầu, bạn nên lưu ý là phải nấu chín kỹ nếu không mẹ bầu rất dễ bị khó tiêu hoặc đi ngoài nhiều lần.

Ăn trứng cá có béo không?

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Ăn trứng cá có thể giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng trong trứng cá có chứa nhiều dưỡng chất như vậy thì ăn trứng cá có làm cho chúng ta béo lên hay không? Đáp án là ăn trứng cá sẽ không làm cho bạn tăng cân lên. Nguyên nhân là vì trong trứng cá có chứa một lượng chất béo hòa tan giúp đánh tan lượng mỡ tích tụ trong cơ thể. Vì thế, bạn có thể ăn trứng cá thoải mái mà không sợ tăng cân, thậm chí thường xuyên cho trứng cá vào thực đơn giảm cân của mình cũng rất hợp lý đó.

Trứng cá ngừ có tốt không?

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Trứng cá ngừ rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo đánh giá của PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh thì việc ăn trứng cá ngừ sẽ rất tốt cho sức khỏe vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng so với thực phẩm khác. Tác dụng của trứng cá ngừ đối với sức khỏe bao gồm:

- Đối với những bạn thiếu cân, suy dinh dưỡng thì nên ăn nhiều trứng cá ngừ vì nó giúp cơ thể chúng ta bổ sung một nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể, giúp hệ xương phát triển tốt.

- Ngăn chặn các bệnh về mắt, nhất là đối với trẻ em.

- Tăng cường sức đề kháng đối với cơ thể.

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Trứng cá tăng cường sức đề kháng  - Ảnh minh họa: Internet

- Hỗ trợ tốt quá trình giảm cân cho những bạn có ngoại hình không cân đối.

Với những thông tin hữu ích trên, chắc chắn bạn đã có đáp án cho câu hỏi ăn trứng cá có tốt không? Ăn trứng cá rất có ích cho sức khỏe nhưng bạn không nên lợi dụng điều này mà ăn quá nhiều. Chúng ta chỉ nên ăn 4 lần trong một tuần. Chúc bạn và gia đình luôn có một sức khỏe dồi dào và những bữa cơm ngon miệng với các món ăn từ trứng cá.

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