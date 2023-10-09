Tại bệnh viện, bác sĩ nhận định nguyên nhân bệnh tình do ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng.

Chia sẻ trên Báo Tri thức và cuộc sống, chị Phạm Ngọc Vân (43 tuổi, TP.HCM) sinh lần lượt 3 con. Vì con đông, hay bị bệnh vặt nên chị lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên bị căng thẳng. Khi công việc ở công ty không thuận lợi như trước, người mẹ ba con trở nên buồn hơn. Để giữ lửa hôn nhân và níu chồng không đi ngoại tình, chị tự mua thuốc nội tiết tố nữ về uống, với mong muốn sẽ cải thiện được tình hình. Dù vậy, mỗi lần “yêu” chồng, chị vẫn bị đau rát vùng kín, sau đó rơi vào vô cảm. Tuy nhiên, chị ngại đi khám sản phụ khoa vì xấu hổ, sợ người khác phán xét. Bắt đầu từ tháng 3 vừa qua, chị Vân xuất hiện các dấu hiệu mãn kinh như kinh nguyệt không đều, thường xuyên cáu gắt, tiểu gấp và liên tục từ chối “trả bài” cho chồng. Vì điều này, vợ chồng chị thường xuyên rơi vào căng thẳng.

Người phụ nữ ngại đi khám cho đến khi có những dấu hiệu bất thường. Ảnh: Internet Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị Vân bị rối loạn tình dục, teo âm đạo, sa bàng quang độ 1. Bác sĩ Liên cũng nhận định, đây chính là lý do ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng của chị Vân suốt hơn 10 năm qua. Bác sĩ cho biết, chị Vân được điều trị bằng thuốc tăng cường nội tiết tố nữ và kem bôi trơn vùng kín, điều trị sàn chậu và được hướng dẫn các bài tập sàn chậu để cải thiện. Ngoài ra, để giữ lửa hôn nhân, chị cần thẳng thắn chia sẻ với chồng để cả hai cùng gỡ rối, bản thân chị cũng cần tạo cho mình có cuộc sống vui vẻ, tránh các muộn phiền, cáu gắt. Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, rối loạn chức năng tình dục là tình trạng liên quan đến bất kỳ vấn đề khó khăn về mặt cảm xúc hoặc thể chất khiến một người hoặc một cặp vợ chồng không đạt được sự ham muốn từ hoạt động tình dục, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống hạnh phúc.

Các cặp đôi nên cởi mở chuyện sức khỏe tình dục. Ảnh: Internet Rối loạn chức năng tình dục có thể xảy ra trong bất kỳ giai đoạn này của chu kỳ quan hệ tình dục. Chu kỳ quan hệ tình dục bao gồm giai đoạn hưng phấn, cao nguyên, cực khoái và thoái trào. Ham muốn và kích thích là một trong những yếu tố thuộc giai đoạn hưng phấn tình dục. Rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới khiến họ: Không thể đạt được cực khoái. Âm đạo khô hạn trước và trong khi quan hệ tình dục. Cảm giác sưng tấy bộ phận sinh dục hoặc núm vú trong và sau khi giao hợp. Cảm giác đau khi quan hệ tình dục, có thể do co thắt cơ hoặc viêm âm đạo. Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, hầu hết các loại rối loạn chức năng tình dục có thể được giải quyết bằng cách điều trị các vấn đề cơ bản về thể chất hoặc tâm lý. - Thuốc: Khi một loại thuốc là nguyên nhân gây ra rối loạn chức năng, việc thay đổi thuốc có thể hữu ích. Đàn ông và phụ nữ bị thiếu hụt hormone có thể được hưởng lợi từ việc tiêm hormone, thuốc viên hoặc kem. - Liệu pháp tình dục: Bác sĩ trị liệu tình dục có thể cho những người đang gặp vấn đề về tình dục mà bác sĩ lâm sàng chính của họ không thể giải quyết. Các nhà trị liệu cũng thường là những nhà tư vấn hôn nhân giỏi. Đối với những cặp vợ chồng muốn bắt đầu tận hưởng mối quan hệ tình dục của họ, bạn nên dành thời gian và nỗ lực để được tư vấn từ một chuyên gia được đào tạo. - Phương pháp điều trị hành vi: Bao gồm các kỹ thuật khác nhau, bao gồm hiểu biết sâu sắc về các hành vi có hại trong mối quan hệ, hoặc các kỹ thuật như tự kích thích để điều trị các vấn đề về kích thích và / hoặc cực khoái. - Trị liệu tâm lý: Trị liệu với một cố vấn được đào tạo có thể giúp bạn giải quyết chấn thương tình dục trong quá khứ, cảm giác lo lắng, sợ hãi, tội lỗi và hình ảnh cơ thể kém. Tất cả những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục. - Giáo dục và giao tiếp: Giáo dục về giới tính và các hành vi và phản ứng tình dục có thể giúp bạn vượt qua những lo lắng về chức năng tình dục. Đối thoại cởi mở với đối tác của bạn về nhu cầu và mối quan tâm của bạn cũng giúp vượt qua nhiều rào cản để có một đời sống tình dục lành mạnh.

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