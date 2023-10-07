Bình Thuận: Báo động đỏ, khẩn cấp cứu sản phụ ngưng tim, ngưng thở với hàng chục y, bác sĩ

Tin y tế 07/10/2023 21:34

Sản phụ thai 36 tuần ngưng tuần hoàn được tiếp nhận tại phòng sàng lọc của khoa cấp cứu.

Theo Báo Người Đưa Tin, ngày 7/10, tin từ Bệnh viện Đa khoa An Phước, tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh viện đã thực hiện báo động đỏ toàn viện cấp cứu thành công sản phụ thai 36 tuần ngưng tim, ngưng thở vào ngày 6/10.

Theo đó, sản phụ thai 36 tuần ngưng tuần hoàn được tiếp nhận tại phòng sàng lọc của khoa cấp cứu. Ngay lập tức báo động đỏ toàn viện được kích hoạt với sự phối hợp của khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, sản và nhi.

Bình Thuận: Báo động đỏ, khẩn cấp cứu sản phụ ngưng tim, ngưng thở với hàng chục y, bác sĩ - Ảnh 1

Đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp cấp cứu sản phụ. Ảnh: Người Đưa Tin

Với sự nhanh trí và kinh nghiệm chuyên môn sản khoa, Giám đốc bệnh viện - bác sĩ Phan Ngọc Hùng cùng đội ngũ y, bác sĩ toàn viện đã có những chẩn đoán nhanh và trực tiếp mổ cứu bé ngay tại phòng sàng lọc.

Sau 30 phút nỗ lực cấp cứu, mẹ con sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Người mẹ đang được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện An Phước. Em bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Cũng theo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thời gian gần đây đã cấp cứu thai phụ bị ngưng tim ngưng thở do vỡ tử cung. Cụ thể, thai phụ mang thai lần thứ ba, có khám thai định kỳ tại phòng khám tư nhân và Bệnh viện Từ Dũ. Lúc thai 25 tuần phát hiện nhau cài răng lược thể Increta.

Đến 31 tuần, tình trạng xâm lấn bánh nhau tiến triển nặng hơn nên siêu âm nghi ngờ nhau cài răng lược thể Percreta (gai nhau xâm lấn xuyên qua phúc mạc tử cung và có thể xâm lấn đến cơ quan lân cận).

Bình Thuận: Báo động đỏ, khẩn cấp cứu sản phụ ngưng tim, ngưng thở với hàng chục y, bác sĩ - Ảnh 2
Cứu sản phụ vỡ tử cung. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chị Q. có tiền căn sinh thường hai lần. Năm 2021, chị phát hiện có nhân xơ tử cung to gây rong kinh nên được bác sĩ phẫu thuật bóc nhân xơ. Sau mổ, thai phụ ngừa thai bằng vòng thấy không hợp nên tháo vòng ra và đặt que cấy tránh thai.Sáng 23-6, chị Q. đang mang thai được 33 tuần thì thấy đột ngột đau bụng dữ dội, đau liên tục càng lúc càng tăng, cơn đau có cường độ mạnh gấp 10 lần cơn đau đẻ của hai lần sinh trước.

Sau 15 phút, người nhà gọi xe đưa thẳng đến Bệnh viện Từ Dũ, trên đường đi chị đã ngất xỉu không còn khả năng nhận biết. Các bác sĩ nhanh chóng xác định đây là một trường hợp vỡ tử cung, sốc mất máu nguy kịch đến tính mạng. Sau khi lấy em bé ra, bác sĩ kiểm tra thấy nhau xâm lấn ăn thủng tử cung góc trái mặt sau khoảng 3-4cm và có mạch máu đang chảy. Bác sĩ gỡ dính, cắt tử cung chừa hai buồng trứng.

Trong quá trình mổ, hồi sức tích cực, bơm máu liên tục thì bệnh nhân có tim trở lại.

Sau ba ngày, chị Q. đã có thể tự đi lại vệ sinh cá nhân, ăn uống được nhiều loại thức ăn và có cảm giác ngon miệng.

 

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