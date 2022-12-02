Chỉ với 1 thói quen siêu đơn giản này hàng ngày, bệnh tim không có cơ hội ghé đến

Sức khỏe 02/12/2022 08:17

Giữ nước trong suốt cả ngày là chìa khóa để tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn, nó có thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn  hỗ trợ quá trình trao đổi chất của bạn và giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và đàn hồi. Đó là lý do tại sao bạn muốn đảm bảo rằng mình uống nước mỗi ngày (và thậm chí có thể ăn nhẹ các loại trái cây như dưa chuột và dưa hấu có hơn 90% là nước).

Uống đủ chất lỏng mỗi ngày cũng có thể làm giảm gánh nặng cho tim của bạn. Mất nước làm giảm lượng máu của bạn và kết quả là tim của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để bơm máu qua hệ thống của bạn. Sự căng thẳng quá mức này đối với trái tim của bạn theo thời gian có thể gây ra thiệt hại.

Giờ đây, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu cho thấy rằng việc giữ đủ nước sẽ không chỉ giúp ích cho tim của bạn hàng ngày mà nó có thể có tác dụng hữu ích lâu dài.

Chỉ với 1 thói quen siêu đơn giản này hàng ngày, bệnh tim không có cơ hội ghé đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu, bao gồm hơn 11.000 người trung niên, đã đo mức độ hydrat hóa của những người tham gia bằng cách sử dụng nồng độ natri huyết thanh (hoặc máu). Natri huyết thanh tăng lên khi bạn bị mất nước, nguyên nhân là do natri trong máu của bạn trở nên cô đặc hơn ở thể tích máu thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người có nồng độ natri huyết thanh trên 142 mili đương lượng mỗi lít có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 54%. Điều đó phù hợp với những gì chúng ta đã biết về natri và trái tim của bạn. Mặc dù cơ thể bạn cần natri, nhưng lạm dụng nó, đặc biệt là trong một thời gian dài có thể gây ra huyết áp cao, dẫn đến bệnh tim. Và mắc bệnh tim có thể khiến bạn có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ.

Nhưng các nhà nghiên cứu gợi ý rằng giữ nước, có thể giúp bạn giữ natri huyết thanh ở mức khỏe mạnh và do đó, huyết áp của bạn ở mức khỏe mạnh có thể giúp làm chậm những thay đổi đối với tim mà cuối cùng dẫn đến suy tim.

Chỉ với 1 thói quen siêu đơn giản này hàng ngày, bệnh tim không có cơ hội ghé đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Natalia Dmitrieva, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Tương tự như việc giảm lượng muối ăn vào, uống đủ nước và giữ đủ nước là những cách hỗ trợ tim của chúng ta và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim lâu dài".

Nghiên cứu này sẽ cần nghiên cứu thêm để xác nhận những phát hiện của nó, nhưng có rất nhiều lý do khác để nhắm đến việc cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày, từ việc chống sương mù não đến ngăn ngừa hơi thở có mùi.

Chỉ với 1 thói quen siêu đơn giản này hàng ngày, bệnh tim không có cơ hội ghé đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thúc đẩy bản thân giữ nước, có một số mẹo giúp bạn hào hứng hơn với việc uống nước lành mạnh. So với nước tĩnh, uống nước có ga có thể giúp bạn giữ đủ nước, vì vậy hãy lấy một chai nước ngọt có ga hoặc một chai nước khoáng và một vài lát cam quýt để có một thức uống giống như một món ăn ngon hơn. Bạn cũng có thể cố gắng lấy một ít nước từ việc ăn các loại rau giàu hàm lượng nước, chẳng hạn như dưa chuột hoặc dâu tây. Tự làm cho mình một món salad lớn với rau diếp, bánh ngọt, quả mọng và tất cả các loại rau yêu thích của bạn cho bữa trưa hoặc bữa tối đủ nước. 

Cũng có thể giữ nước mà không cần uống nước cả ngày. Các loại đồ uống như nước cam, sữa và trà cũng có thể giúp bạn giữ nước, vì vậy đừng cảm thấy tồi tệ khi uống một cốc caffein buổi sáng trước khi lấy chai nước.

Chỉ với 1 thói quen siêu đơn giản này hàng ngày, bệnh tim không có cơ hội ghé đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu từ Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia, việc giữ nước có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh suy tim theo thời gian. Mặc dù uống đủ nước mỗi ngày là một cách đơn giản để duy trì trạng thái hydrat hóa tốt nhất, nhưng đó không phải là cách duy nhất để đảm bảo bạn uống đủ nước.

Cho dù bạn chọn cách cấp nước như thế nào, thì việc duy trì nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không muốn bỏ lỡ, mặc dù nghiên cứu này sẽ cần nghiên cứu thêm để xác nhận những phát hiện của nó.

Theo Eating well

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