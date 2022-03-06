Để có câu trả lời cho những câu hỏi này và hơn thế nữa, chúng tôi đã trò chuyện với Jessica Tilton - chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng có thâm niên lâu năm để bàn sâu hơn về chủ đề này.

Chế độ ăn ít i-ốt đôi khi được chỉ định cho những người bị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa (thể nhú, thể nang và biệt hóa kém). Mục đích của nó là làm cho tuyến giáp của họ “đói” iốt bằng cách tạm thời loại bỏ càng nhiều càng tốt khoáng chất ra khỏi chế độ ăn của họ. Sau đó, các bác sĩ có thể chữa trị các khu vực bị ung thư trong quá trình quét hoặc điều trị các khu vực đó bằng cách sử dụng i-ốt phóng xạ, vì các tế bào ung thư tuyến giáp thể nhú sẽ nhanh chóng hấp thụ nó sau một khoảng thời gian bị "bỏ đói"

Chỉ các tế bào ung thư tuyến giáp đã biệt hóa mới hấp thụ iốt phóng xạ. Vì vậy, nó không hiệu quả với các bệnh ung thư tuyến lệ hoặc biểu mô tuyến giáp dạng tủy.

Bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa thường được yêu cầu tuân theo chế độ ăn ít i-ốt trong bao lâu?

Người bệnh không cần phải tuân thủ chế độ ăn này trong thời gian dài. Nói chung, chúng tôi khuyên bạn nên tuân thủ chế độ này trong tối đa 14 ngày trước khi thực hiện quy trình chẩn đoán hoặc điều trị, và tiếp tục duy trì từ một đến ba ngày sau đó.

Chế độ ăn ít i-ốt dẫn đến điều gì? Có những loại thực phẩm cụ thể nào cần tránh?

Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ khuyến cáo những người theo chế độ ăn ít i-ốt nên hạn chế lượng i-ốt của họ ở mức 50 microgam hoặc ít hơn mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là tránh muối i-ốt và bất cứ thứ gì đến từ đại dương. Điều này bao gồm cá, động vật có vỏ, rong biển, và thậm chí cả chất bổ sung canxi có nguồn gốc từ vỏ hàu. Những thực phẩm cần tránh khác bao gồm:

Lòng đỏ trứng

Các sản phẩm từ sữa

Thuốc nhuộm màu đỏ # 3 (có trong quả anh đào maraschino và một số loại cocktail trái cây)

Mật mía

Các sản phẩm từ đậu nành (kể cả đậu phụ)

Cây đại hoàng

Các sản phẩm bánh mì (được làm bằng muối iốt trong bột nhào, hoặc các thành phần khác có chứa iốt, chẳng hạn như kali iốtat)

Thực phẩm nào được phép dùng trong chế độ ăn kiêng ít i-ốt?

Có nhiều loại thực phẩm mà mọi người vẫn có thể thưởng thức theo chế độ ăn ít i-ốt. Chúng bao gồm không ướp muối:

Rau và trái cây (tươi hoặc đông lạnh)

Bơ hạt

Lòng trắng trứng

Thịt tươi (ít hơn 6 ounce mỗi ngày)

Khoai lang hoặc khoai tây thường đã gọt vỏ

Mì ống

Dầu thực vật

Ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo hoặc bột yến mạch

Xà lách trộn dầu giấm hoặc các loại nước xốt không muối khác

Đối với bất kỳ chế độ ăn kiêng nào mà có một vài thành phần cần tránh thì điều quan trọng là phải kiểm tra nhãn thực phẩm để tìm thành phần đó, trong trường hợp này là i-ốt.

Điều gì có thể xảy ra nếu tôi không tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn ít i-ốt?

Nếu tuyến giáp của bạn không được cung cấp đủ i-ốt trước khi tiến hành thủ thuật liên quan đến i-ốt phóng xạ, nó có thể ảnh hưởng xấu đến độ chính xác của kết quả xét nghiệm hoặc hiệu quả điều trị của bạn. Vì vậy, bạn có thể phải làm lại toàn bộ, điều này có thể khiến quá trình điều trị của bạn bị trì hoãn.

Những người bị dị ứng với hải sản có thể hưởng lợi từ chế độ ăn ít i-ốt không?

Không. Hầu hết những người bị dị ứng với iốt trong hải sản có xu hướng dị ứng với một loại cụ thể, chẳng hạn như cua hoặc động vật có vỏ. Thực sự hiếm khi tìm thấy một người nào đó tự gặp vấn đề với muối i-ốt. Cơ thể con người cần iốt để hoạt động bình thường. Vì vậy, một chế độ ăn ít i-ốt được thiết kế chỉ là tạm thời. Nó không có nghĩa là một giải pháp lâu dài.