Cây Địa Liền có tác dụng gì? Bài thuốc quý cho sức khỏe

Trước đó công tác tìm hiểu cây Địa Liền có tác dụng gì đã được xúc tiến tìm hiểu. Các nhà khoa học khám phá ra rất nhiều các lợi ích từ loại thảo dược này, khả năng chữa trị đau do phong thấp, bệnh đường tiêu hóa và dạ dày rất tốt.

Với mong muốn đảm bảo sự đa dạng của thảo dược Việt Nam, Bộ Y tế ngày càng quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, trồng và phát triển nguồn dược liệu thiên nhiên. Đồng thời tiếp nối truyền thống sử dụng nguồn dược liệu quý để điều trị bệnh. Vì thế các loại thảo dược mọc hoang như cây Địa Liền cũng được bảo vệ và bắt đầu quy hoạch, trồng tại nhiều nơi trên đất nước ta.

Thông thường sau khi thu hoạch, người ta sẽ mang phần củ đi rửa sạch, thái mỏng rồi phơi khô và tránh ánh sáng trực tiếp, đặt ở nơi khô ráo. Sau đó sẽ bào chế thành các bài thuốc khác nhau dùng để chữa bệnh.

Bộ phận của cây Địa Liền được sử dụng để chữa bệnh là phần củ. Do phần củ chứa nhiều thành phần dược tính, tác dụng nhanh, giúp người bệnh khỏi bệnh. Để đảm bảo củ Địa Liền đạt chất lượng và thu được hàm lượng dược tính cao, người ta sẽ canh thời gian để thu hoạch. Theo đó, từ tháng 11 đến hết tháng 3 hàng năm là thời điểm “vàng” để thu hoạch loại củ này.

Trong củ địa liền chứa nhiều tinh dầu với các hợp chất như xinamic axit etyl, bocneola metyl và xineola… có tác dụng rất tốt trong việc giảm đau, chống viêm, hạ sốt… Cũng đã có một vài công trình nghiên cứu đã chứng minh được lợi ích này đối với sức khỏe con người.

Củ Địa Liền là bộ phần được sử dụng nhiều nhất

Hơn thế nữa, của cây Địa Liền cũng đã được người dân của nhiều quốc gia sử dụng và mang lại hiệu quả tốt trong việc điều trị. Cụ thể, ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, người dân nơi đây đã sử dụng củ địa liền để điều trị viêm dạ dày, loét dạ dày, đau răng, phong thấp… Ở Philippines, người ta sắc thảo dược này lên và uống để chữa ăn uống khó tiêu, sốt rét. Lá cây sẽ được giã nát, xào nóng đắp lên phần khớp bị tê thấp để giảm đau, hỗ trợ lưu thông mạch máu. Còn tại Malaysia, người ta sử dụng hầu hết các bộ phần của cây Địa Liền để chữa bệnh. Phần thân rễ của cây dùng để trị hen suyễn, lở loét và cao huyết áp. Lá và thân rễ dùng để nhai chữa đau họng và trị ho. Riêng phần thân rễ của cây thường được sử dụng để chữa cảm lạnh.

Mặc dù có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng nếu lạm dụng, uống không đúng thang thuốc cũng có thể gây nên một số tác dụng phụ. Hơn thế nữa, theo Đông y, cây Địa Liền có tính ấm, vị cay, quy vào kinh tỳ và vị, có tác dụng ôn trung, tán hàn, bạt khí độc, trừ thấp. Vì thế dùng để chữa ngực bụng lạnh, ỉa chảy, đau, kiện vị chữa chứng khó tiêu và đau dạ dày sẽ rất tốt. Nhưng với những người bị âm hư, thiếu máu, dạ dày nóng rát không nên dùng loại cây này để chữa bệnh.

Do đó, bạn không nên tự ý sử dụng loại dược liệu này. Thay vào đó hãy đến các tiệm thuốc Đông Y uy tín để được các thầy thuốc tư vấn và bốc thuốc để dùng. Khi ăn uống khó tiêu, đau dạ dày thì có thể dùng 20 gram Địa Liền và 10 gram quế chi, mang đi tán bột. Pha với nước, uống 3 lần mỗi ngày và mỗi lần uống 2 gram.

Muốn chữa cảm sốt nhức đầu cần 5gram củ cây Địa Liền, 10 gram cát căn và 5 gram bạch chỉ. Mang tất cả các dược liệu này nghiền mịn và vo tròn làm thành viên uống.

Điều trị tiêu hóa kém, ngực bụng lạnh đau: Bệnh về tiêu hóa và ngực bụng lạnh thường khiến chúng ta kén ăn, mệt mỏi nghiêm trọng. Đôi khi buồn nôn, nôn và tiêu chảy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để chữa những triệu chứng này, cách đơn giản nhất chính là dùng 4 – 8 gram địa liền sắc thuốc uống.

Cây Địa Liền chữa ho gà rất hiệu quả

Khi chữa ho gà thì hãy dùng 300g Địa Liền, 300g lá chanh, 1000g rau sam tươi, 1000g rau má tươi, 500g tía tô và 1000g vỏ rễ dâu đã được tẩm mật ong và sao vàng. Mang tất cả các nguyên liệu rửa sạch, đun sôi với 12 lít nước. Trong quá trình đun cần chú ý đến lửa. Chỉ đun lửa nhỏ, khi nước thuốc cạn còn khoảng 4 lít thí tắt bếp, để cho nguội bớt thì bỏ vào bình thủy tinh và dùng dần. Với trẻ em uống từ 15 – 30 ml, người lớn uống từ 30 - 45ml.

Vì do ho gà chủ yếu lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp qua nước bọt khi người nhiễm vi khuẩn nói chuyện. Hoặc tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch tiết của người mắc bệnh. Do đó, trong quá trình vừa uống thuốc, người bệnh cần được cách ly để đảm bảo không lây lan cho người khác.

Lá cây Địa Liền có ăn được không?

Phần lớn, người dân dùng lá cây Địa Liền để làm thuốc chữa bệnh, đắp bên ngoài không dùng để ăn. Do đó, các quốc gia không sử dụng loại lá này để chế biến thức ăn. Thay vào đó, chúng sẽ được giã nát để tiết ra nhiều tinh dầu, tăng vị cay nóng. Tiếp theo sẽ xào nóng và đắp trực tiếp lên phần khớp bị tê thấp. Với độ nóng vừa phải, cộng với có sự tác dụng của tinh dầu cùng các hợp chất có lợi sẽ giúp cho xương khớp giảm đau. Như vậy việc đi lại cũng dễ dàng hơn.

Cây địa liền ngâm rượu có tác dụng gì?

Bên cạnh việc sử dụng phần lá, nhiều thầy thuốc Đông Y đã dùng phần củ của cây Địa Liền để ngâm rượu. Ngâm trong rượu 40-50 độ, trong 5-7 ngày. Sau đó sử dụng phần rượu đã ngâm này dùng xoa bóp hoặc uống. Có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm đau mỏi gân cốt, đau lưng và máu huyết thông hoạt. Ngoài ra cũng có thể dùng để trị nhức đầu và phù thũng.

Củ Địa Liền ngâm rượu có tác dụng tốt trong việc chữa đau khớp

Bạn có thể dùng Địa Liền tươi hoặc khô dùng để ngâm rượu đều được. Nếu là Địa Liền khô thì chỉ cần rửa sạch cho hết đất rồi để ráo nước. Sau đó thái củ địa liền thành từng lát mỏng có độ dày 1cm để nhanh ngấm rượu trong quá trình ngâm. Tiếp theo cho Địa Liền vào bình thủy tinh, đổ rượu vào theo tỷ lệ 1:4. Tức là 1kg Địa Liền ngâm với 4 lít rượu, đậy nắp thật kín.

Đối với Địa Liền khô thì ngâm theo tỷ lệ 4 lạng khô với 4 lít rượu trắng, ngâm khoảng 20 ngày. Khi rượu ngâm chuyển sang màu ghi là có thể dùng được.

Tuy nhiên, hiện nay thuốc đông dược kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng xuất hiện tràn lan trên thị trường. Ở một số vùng đã xuất hiện hiện tượng Địa Liền giả, điều này làm ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị, tác động rất lớn đến sức khỏe của bệnh nhân. Chính vì vậy, để mua được sản phẩm chất lượng tốt dùng ngâm rượu, hạn chế được hàng giả, hàng nhái, bạn hãy mua dược liệu này ở những cửa hiệu Đông Y gia truyền, có danh tiếng lâu đời.

Thoa rượu Địa Liền lên chỗ đau nhức sẽ thấy dễ chịu rất nhiều

Ngoài ra, bạn cũng có thể tự trồng loại thảo dược này để sử dụng. Cây Địa Liền khá dễ nuôi trồng và nhân giống. Vốn là cây ưa sáng, ưa ẩm và có khả năng chịu hạn nên sinh trưởng tốt. Hàng năm, cây mọc lá non vào tháng 4 hoặc 5, sinh trưởng nhanh trong mùa hè và sau đó ra hoa. Vào mùa đông toàn bộ phần trên mặt đất tàn lụi vào mùa đông. Địa liền có khả năng đẻ nhánh khỏe, từ một củ con sau một năm đã tạo thành khóm lớn. Do đó, sau khi biết rõ cây địa liền có tác dụng gì nếu có điều kiện, sân vườn có một khoảng đất trống nhỏ thì bạn hãy trồng thảo dược này để sử dụng khi cần thiết nhé.