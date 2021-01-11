Tác dụng của cây chè dây đối với sức khỏe và bài thuốc sử dụng hiệu quả

Sống khỏe 11/01/2021 12:27

Chè dây được biết đến là thảo dược quen thuộc và được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về tác dụng của cây chè dây với những thông tin sau.

Với những dược tính và rất tốt với sức khỏe, tác dụng của cây chè dây được phát huy cao trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền.

1. Những thông tin cần biết về chè dây

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Chè dây được biết đến là thảo dược quen thuộc và được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh

Chè dây còn có tên gọi khác là gọi là trà dây, bạch liễm, khau rả, chè hoàng gia, thau rả. Được biết đến  là thảo dược quen thuộc, mọc tại nhiều địa phương nhất là vùng núi khu vực Tây Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hòa Bình… và các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh…

Đặc điểm: Chè dây là cây leo, có thân dài khoảng 2 – 3m, bám vào cây khác. Thân và cành cứng hình trụ mảnh. Lá có mặt trên lá màu xanh nhạt, mặt dưới xanh sẫm dạng kép, mọc so le nhau, dài 7 – 10cm, có răng cưa ở viền.

Hoa mọc thành chùm, màu trắng, mọc đối diện với lá. Quả hình trái xoan, mọng, có màu đen khi chín.

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Hình ảnh thu hái cây chè dây

2. Tác dụng của chè dây

Phần thân cây trà dây thường được thu hái và chặt đoạn 2cm, sau đó đem sơ chế và ủ cho lên men. Chè dây có tính bình, vị ngọt đắng, lành tính. Giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm loét dạ dày và kháng khuẩn hiệu quả. Đồng thời, mang đến tác dụng giúp giảm đau và giấc ngủ sâu.

Chè dây có tốt không? Theo kết quả nhiều nghiên cứu dược lý hiện đại, trong chè dây có chứa nhiều hoạt chất có lợi như Flavonoid, tanin, Rhamnose, glucose… Có tác dụng tốt cho sức khỏe con người.

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 Chè dây có tính bình, vị ngọt đắng, lành tính

Cụ thể tác dụng của trà dây:

+ Chè dây trị HP

Nhờ có chứa  hoạt tính kháng sinh tự nhiên cao nên sử dụng trà dây là cách hiệu quả để diệt khuẩn và làm sạch. Đặc biệt, giúp loại trừ vi khuẩn gây viêm loét dạ dày là vi khuẩn HP.

+ Chữa đau dạ dày

Chè dây chữa dạ dày là hiệu quả thường được nhắc đến nhất. Chè dây có chứa Flavonoid và tanin giúp kháng viêm, kháng khuẩn. Dùng trà dây giúp tạo màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và chữa đau dạ dày hiệu quả.

Giúp kháng viêm, lành lành vết loét dạ dày:  Trong chè dây có chứa Flavonoid giúp giảm viêm mạnh, đồng thời giúp se vết loét lại, làm nhanh liền sẹo trong dạ dày.

Trung hòa dịch vị dạ dày: Dùng nước trà dây sẽ giúp hạn chế lượng dư axit trong dạ dày. Giảm tình trạng ợ nóng, ợ chua và đau bụng âm ỉ.

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Chè dây chữa dạ dày là hiệu quả thường được nhắc đến nhất

+ Điều trị huyết áp cao

Dùng trà dây là cách hiệu quả để điều trị huyết áp cao, giúp giảm huyết áp và điều chỉnh huyết áp từ từ đến mức ổn định.

+ Chữa mẩn ngứa, mụn nhọt, rôm sảy do nóng trong

Mẩn ngứa mụn nhọt do nóng trong người. Khi dùng trà dây sẽ giúp thanh nhiệt và giải độc gan. Nhờ đó giúp khắc phục hiệu quả tình trạng mẩn ngứa mụn nhọt do nóng trong.

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Dùng trà dây giúp thanh nhiệt và giải độc gan

+ Chữa viêm răng lợi

Sở dĩ chè dây giúp loại bỏ viêm răng lợi hiệu quả là bởi khả năng kháng viêm, giúp kháng sinh tự nhiên.

+ Chữa mất ngủ, giúp an thần

Chè dây rừng có tác dụng gì? Nhờ khả năng đào thải độc gan và thanh nhiệt, trà dây sẽ mang đến sự sảng khoái, giảm căng thẳng trên các dây thần kinh. Nhờ đó người bệnh dễ ngủ và có giấc ngủ ngon.

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 Trà dây sẽ mang đến sự sảng khoái, giảm căng thẳng trên các dây thần kinh

3. Một số bài thuốc chữa bệnh từ chè dây

+ Trị đau dạ dày: Chuẩn bị 30 – 50g trà dây. Đem sắc nước hoặc pha trà uống mỗi ngày. Mỗi đợt điều trị kéo dài 15 – 30 ngày.

+ Phòng bệnh sốt rét: Các vị thuốc cần chuẩn bị gồm chè dây và hồng bì mỗi vị 60g, lá đại bì, rễ cỏ xước, lá tía tô, rễ xoan rừng mỗi vị 12g, vỏ hoặc lá cây vối 12g. Cho tất cả các vị thuốc này vào sắc với 400ml nước. Đến khi cạn còn khoảng 100ml thì đem uống. Dùng bài thuốc 3 ngày, mỗi ngày 1 lần.

+ Chữa đau nhức, tê thấp: Dùng một nắm lá chè dây tươi đem giã nát rồi hơ nóng qua lửa. Sau đó, cho vào mảnh vải sạch và đắp trực tiếp bã chè giã lên vị trí nhức, đau.

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Dùng một nắm lá chè dây tươi đem giã nát 

+ Điều trị ổ mủ do nhiễm trùng: Sắc 5g trà dây với rượu theo tỉ lệ 1:1. Chắt lấy nước uống. Đồng thời, có thể hầm chung trà dây với thịt heo nạc để ăn.

+ Điều trị đau thắt bụng trên, tiêu chảy: Sử dụng 50g trà dây tươi, 15g gừng tươi sắc cùng với 2 chén nước để uống. Người già và trẻ em hoặc người bị bệnh nhẹ có thể giảm liều.

+ Trị cảm mạo, hầu họng sưng đau, sốt: Dùng trà dây sắc nước uống mỗi ngày 15 – 60g.

4. Lưu ý khi sử dụng chè dây

Cây chè dây có rất nhiều tác dụng, được sử dụng trong nhiều bài thuốc điều trị bệnh. Tuy nhiên, để phương pháp này an toàn, hiệu quả người bệnh cần lưu ý một số vấn đề khi sử dụng như:

+ Người bệnh có thể yên tâm sử dụng bởi chưa có nghiên cứu hoặc ghi nhận thực tế về tác dụng phụ của chè dây.  Liều lượng chè dây trung bình nên sử dụng cho một người đó là khoảng 60 – 70g/ngày.

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Liều lượng trung bình được phép sử dụng mỗi ngày cho một người chỉ nên khoảng 60 – 70g

+ Người bệnh không nên sử dụng nước trà dây để qua đêm vì có thể bị nhiễm khuẩn.

+ Màu trắng lốm đốm trên trà dây là đặc trưng chứ không phải nấm mốc. Người bệnh cần phân biệt kỹ càng tránh nhầm lẫn.

Uống chè dây vào thời điểm nào là tốt nhất?

Uống chè vào lúc sáng sớm sẽ mang đến sự tỉnh táo, ổn định tinh thần và bắt đầu cho ngày làm việc. Thời điểm để phát huy tác dụng tốt nhất của thảo dược này là trước bữa ăn 20 – 30 phút. Nếu uống trà trước khi đi ngủ sẽ điều hòa, ổn định khiến dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Một lưu ý nhỏ khi uống trà vào buổi sáng đó là cần phải ăn sáng qua, nếu không sẽ dễ bị xót dạ dày. Bởi chè dây chứa chất axit, sẽ có thể gây ra tình trạng co bóp dạ dày. Ăn gì đó vào buổi sáng để dạ dày tiết dịch, sau đó uống chè thì rất tốt. Dạ dày được diệt khuẩn và cực kỳ tốt cho sức khỏe.

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Uống chè vào lúc sáng sớm sẽ mang đến sự tỉnh táo, ổn định tinh thần và bắt đầu cho ngày làm việc

Uống chè dây có tác dụng phụ không?

Chè dây không gây dị ứng hay ngộ độc. Mặc dù vậy, nếu thấy dấu hiệu ngứa, nôn ói do dùng chè thì cần kịp thời ngừng sử dụng ngay.

Tuyệt đối không được lạm dụng chè, vì sẽ khiến cơ thể bị mẫn cảm với thuốc kháng sinh. Không chỉ vậy, cơ thể cũng khó để dùng lại các loại thuốc. Do đó, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu là người có cơ địa dễ mẫn cảm.

Có thể thấy chè dây là một loại thảo dược thiên nhiên, trà thảo mộc rất tốt cho sức khỏe và chữa bệnh rất hiệu quả. Đặc biệt là một số bệnh về dạ dày, tim mạch, giúp giải độc, thanh nhiệt cơ thể,… Mặc dù loại cây này sử dụng rất lành tính. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả chữa trị tốt nhất, người bệnh vẫn cần tham khảo ý kiến các thầy thuốc, bác sĩ trước khi uống.

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Tuyệt đối không được lạm dụng chè dây, vì sẽ khiến cơ thể bị mẫn cảm với thuốc kháng sinh và khó để dùng lại các loại thuốc hơn 

Với những thông tin chia sẻ trên, hi vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ tác dụng của cây chè dây, tại sao nó lại có nhiều tác dụng tuyệt vời đến vậy và sử dụng phát huy tốt nhất hiệu quả. 

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