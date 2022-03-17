Cafe: Uống bao nhiêu một ngày là an toàn và uống bao nhiêu có thể gây tử vong?

Sức khỏe 17/03/2022 16:03

Đối với một số người, cafe là thứ thức uống để bắt đầu ngày mới. Loại đồ uống này giúp con người tỉnh táo và ngăn ngừa sự mệt mỏi. Tuy nhiên, tác dụng của caffein ở mỗi người là khác nhau, đôi khi nó tạo ra khoái cảm và các rủi ro khác.

Caffeine là chất chịu trách nhiệm kích thích cơ thể hoạt động tốt hơn, vì nó tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp con người tỉnh táo và ngăn ngừa sự mệt mỏi. Tuy nhiên, tác dụng của caffein ở mỗi người là khác nhau, đôi khi nó tạo ra khoái cảm và các rủi ro khác.

Cafe: Uống bao nhiêu một ngày là an toàn và uống bao nhiêu có thể gây tử vong? - Ảnh 1
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Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), đối với nhiều người, đây là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng với liều lượng nhất định, nó có nhiều rủi ro.

CƠ THỂ CÓ THỂ CHỐNG LẠI BAO NHIÊU CAFFEINE?

Theo FDA, liều lượng thích hợp cho người lớn khỏe mạnh là 400 miligam caffein mỗi ngày, tương đương với khoảng 5,7 miligam cho mỗi 0.45kg trọng lượng cơ thể đối với người trưởng thành. Điều này có nghĩa là bạn có thể uống tới 4 hoặc 5 tách cà phê mỗi ngày.

Mặc dù có nhiều yếu tố cần xem xét để xác định bao nhiêu là "quá nhiều" như: cân nặng, thuốc uống và đặc biệt là phản ứng của cơ thể ở mỗi cá nhân. Mỗi yếu tố đều đóng một vai trò quan trọng. Có những người chuyển hóa caffeine nhanh hơn những người khác. Đó là lý do tại sao họ bị say cafe ngay cả khi chỉ uống một cốc, trong khi những người khác uống gần như cả bình một cách dễ dàng.

Cafe: Uống bao nhiêu một ngày là an toàn và uống bao nhiêu có thể gây tử vong? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Mónica Méndez Díaz giải thích rằng, mặc dù nó có mức độ nguy hiểm thấp, nhưng phụ nữ mang thai và cho con bú cũng như những người bị rối loạn tim, dạ dày hoặc tâm thần không được dùng caffein. Cô cũng nói rõ rằng với số lượng lớn caffein có thể gây tử vong  trong trường hợp uống khoảng 200 tách cà phê, 500 lon cola, hoặc 50 kg sô cô la trong thời gian ngắn nhất có thể.

NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC UỐNG CÀ PHÊ KHÔNG?

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, caffeine được coi là không có tác dụng có hại cũng giống như đối với người lớn (3 mg/kg thể trọng mỗi ngày) cũng có thể được áp dụng cho trẻ em. Tỷ lệ mà trẻ xử lý caffeine ít nhất là bằng người lớn. Các nghiên cứu hiện có về tác động cấp tính của caffeine đối với sự lo lắng và hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên đã xác nhận mức độ này. "

Cafe: Uống bao nhiêu một ngày là an toàn và uống bao nhiêu có thể gây tử vong? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) giải thích rằng Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ không khuyên trẻ em và thanh thiếu niên tiêu thụ caffeine hoặc các chất kích thích tương tự.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT RẰNG BẢN THÂN UỐNG QUÁ NHIỀU CÀ PHÊ?

EFSA cũng đảm bảo rằng trong số các tác động ngắn hạn có hại ở trẻ em và người lớn là các vấn đề liên quan đến hệ thần kinh trung ương như giấc ngủ bị gián đoạn, lo lắng và thay đổi hành vi. Theo thông tin của FDA, tiêu thụ quá nhiều caffeine gây ra các triệu chứng như:

  • Mất ngủ

  • Lo lắng

  • Nhịp tim nhanh

  • Đau bụng

  • Đau đầu

  • Cảm thấy buồn bã (rối loạn lo âu). 

    Cafe: Uống bao nhiêu một ngày là an toàn và uống bao nhiêu có thể gây tử vong? - Ảnh 4
    Ảnh minh họa

Ngoài ra, có thông tin chi tiết rằng nếu khoảng 1.200 miligam caffein được tiêu thụ nhanh chóng , các hệ quả như co giật có thể xảy ra. Đáng ngạc nhiên là các sản phẩm dựa trên caffeine nguyên chất, chẳng hạn như thực phẩm chức năng, có nhiều rủi ro hơn (một muỗng canh có thể chứa một lượng tương đương với 28 tách cà phê). Vì vậy uống cà phê không gây ra vấn đề trừ các trường hợp chống chỉ định. Tất nhiên, với mọi thứ chúng ta cần tìm hiểu kĩ về liều lượng.

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