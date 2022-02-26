Cafe có thể giúp chúng ta giảm cân?

Cafe, một loại thức uống quen thuộc vào buổi sáng, nhưng thực sự cafe có làm bạn giảm cân?

Đúng vậy, cafe có thể hỗ trợ chúng ta trong quá trình giảm cân vì nó có các đặc tính giúp lợi tiểu, một trong những lý do chính giúp chúng ta giảm cân và thường được khuyến khích trong các chế độ ăn kiêng.

Ngoài ra, một lý do khác khiến cà phê giúp bạn giảm cân là caffein, tạo ra một số axit caffeic, cũng như theobromine và asparagine, giúp làm tăng bài niệu.

Tuy nhiên cần phải hết sức thận trọng với cà phê và thuốc có caffeine, vì nó có khả năng gây nguy hiểm cho những người bị tăng huyết áp, ợ chua, rối loạn nhịp tim và các vấn đề về gan, v.v.

Cafe giúp cho quá trình trao đổi chất

Caffeine có các đặc tính khác như thúc đẩy quá trình trao đổi chất , cũng có tác dụng chống thừa cân hiệu quả. Kích thích trao đổi chất bao gồm các quá trình vật lý và hóa học xảy ra trong cơ thể khi chúng ta tiêu thụ một loại thực phẩm nhất định để biến đổi nó thành năng lượng cần thiết và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Nếu chúng ta kiểm soát quá trình trao đổi chất sẽ đốt chất béo và calo tốt hơn giúp giảm cân với tốc độ nhanh hơn. Ngoài ra, cà phê là một chất kích thích quan trọng của hệ thần kinh và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, do đó nó có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất.

Giúp ngăn chặn sự thèm ăn

Một số phụ nữ có quá trình trao đổi chất bất thường khiến họ dễ tăng cân hơn. Đó có thể là do các bệnh nội tiết như rối loạn tuyến giáp, hoặc có thể do tốc độ chuyển hóa cơ bản chậm, trong trường hợp này cà phê là một loại thức uống tuyệt vời giúp cho quá trình giảm cân.

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