Cách trị giời leo hiệu quả tại nhà

Bệnh giời leo (zona) là một bệnh viêm dây thần kinh do virus nhóm Herpes gây ra, khiến người bệnh khó chịu, bứt rứt và đau rát. Chúng xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể. Khi mắc bệnh, da bạn sẽ xuất hiện những mảng đỏ, sưng, có các mụn nước li ti nổi ra trên bề mặt rồi vỡ trong 10 – 15 ngày. Trong các vị trí bị giời leo thì người bị ở mắt là nguy hiểm nhất, khiến viêm nhiễm nặng, để lại sẹo cho giác mạc, ảnh hưởng thị lực thậm chí mù lòa nếu không được điều trị đúng cách.

Bệnh giời leo là căn bệnh thường gặp, có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi và giới tính nào, nhất là người cao tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống người bệnh. Vì vậy, việc hiểu được căn bệnh này cũng như biết cách trị giời leo và cách phòng ngừa giời leo là những việc làm quan trọng mà ai cũng nên tìm hiểu.

Triệu chứng thường gặp là các bóng nước nhỏ xuất hiện trong tai, xung quanh tai, trên màng nhĩ, lưỡi, vòm họng. Thường đi kèm với đau, giảm thính lực một bên tai, mất vị giác ở phần trước lưỡi, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, khiến người bệnh khó cười hoặc nhắm một bên mắt. Nhiều trường hợp làm người bệnh sốt, nóng rát, khi trời nắng nóng thì càng khó chịu hơn, người mệt mỏi, căng thẳng.

Bệnh giời leo hay zona thường chỉ xuất hiện 1 lần trong đời, ít gặp ở trẻ em, nhưng thường gặp ở người lớn tuổi, nam nữ có tỉ lệ mắc bệnh ngang nhau.

Tại vùng da bị bệnh, ban đầu sẽ rất ngứa rát, sưng đỏ, sau đó sẽ mọc lan ra các nốt dạng phỏng nước có màu đục nhạt rồi chuyển sang đỏ nhạt, lan ra các vùng da kế bên, vùng bệnh sưng to dần, gây ngứa. Nếu các nốt giời leo bị vỡ thì tốc độ lây truyền sẽ càng nhanh. Sau khi các dấu hiệu của giời leo chấm dứt, người bệnh luôn cảm thấy đau ở các vùng da bị bệnh, nhất là tại các vết sẹo đã hình thành. Các cơn đau này không thể giảm bằng các loại thuốc thông thường mà phải phong bế bằng thuốc tê quanh sẹo để làm dịu cơn đau.

Bệnh giời leo gây đau ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị giời leo tại nhà

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu bạn các cách trị giời leo dân gian thường được áp dụng.

Cách trị giời leo bằng tỏi

Tỏi có công dụng tốt trong việc đẩy lùi bệnh giời leo.

Cách thực hiện: Trước tiên, hãy vệ sinh sạch sẽ vùng bị giời leo. Sau đó, bạn có thể lấy tỏi giã nhỏ hoặc nghiền lấy nước rồi bôi lên vùng mụn nước.

Trị giời leo bằng tỏi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa giời leo bằng mật ong

Mật ong có công dụng ức chế một số khuẩn gây bệnh và ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, mật ong còn cung cấp các chất ẩm cần thiết cho da, giúp làm mềm và cải thiện triệu chứng của bệnh giời leo.

Cách thực hiện: Trước tiên, vệ sinh sạch sẽ vùng bị giời leo. Sau đó, dùng mật ong chấm hoặc bôi đều lên vùng mụn nước, sau vài giờ thì rửa sạch bằng nước mát.

Trị giời leo bằng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh giời leo bằng đậu xanh

Đậu xanh có công dụng giải nhiệt, giải độc, thường được dùng để chữa ung nhọt. Hơn thế nữa, các thành phần dinh dưỡng của đậu xanh còn giúp bồi bổ và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, có tác dụng rất tốt trong việc đẩy lùi zona.

Cách thực hiện: Đầu tiên, vệ sinh sạch sẽ vùng bị giời leo. Rửa sạch đậu xanh, đem xay nhuyễn hoặc giã nát, trộn với ít nước gạo. Sau đó, tiến hành đắp hỗn hợp này lên vùng da bị giời leo, chờ khoảng 30 phút rồi rửa sạch.

Trị giời leo bằng đậu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi áp dụng các phương pháp chữa giời leo dân gian

Chỉ nên áp dụng các phương pháp này sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong trường hợp bệnh trở nên trầm trọng hơn, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ sớm nhất. Cách chữa giời leo tốt nhất là dùng thuốc kết hợp thăm khám bác sĩ, bạn nên đến các bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các phương pháp này - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh giời leo

Nên đến các cơ sở y tế để được tư vấn tiêm ngừa bệnh giời leo, nhất là ở người lớn tuổi;

Thường xuyên giữ sức khỏe, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm thấp;

Do bệnh giời leo và thủy đậu cùng do một loại virus gây nên, vì vậy cần tiêm vắc xin ngừa thủy đậu;

Giữ lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế đố và cách ăn uống hợp lý;

Cần có biện pháp phòng và chữa giời leo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giời leo hay zona là căn bệnh gây khó chịu và đau đớn cho người bệnh. Khi lành bệnh vẫn còn những đau đớn kéo dài buộc người bệnh phải thường xuyên uống thuốc giảm đau. Vì vậy, thông qua bài viết này, chúng tôi mong bạn đã có cách trị giời leo cho bản thân và gia đình cũng như biết cách hạn chế những biến chứng do căn bệnh này gây ra.