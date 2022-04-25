Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lycopene ức chế ung thư vú và tuyến tiền liệt, giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần làm giảm cholesterol. Giáo sư Zhang thuộc Đại học Tufts, Mỹ cho biết "Lycopene làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân xuống 18% và giảm tỷ lệ tử vong do ung thư xuống 54%".

Lycopene là chất một trong những sắc tố carotenoid có trong rau củ và trái cây, có tác dụng chống oxy hóa cực tốt và ngăn ngừa bệnh động mạch vành, ung thư.

Cà chua được tạp chí 'Time' của Mỹ bình chọn là một trong 10 loại thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu. Kể từ đó cà chua được biết đến rộng rãi như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe vì chúng rất giàu vitamin và khoáng chất, nhưng cũng chứa một lượng lớn lycopene.

Lycopene là một chất chống ung thư tự nhiên có nhiều trong các loại rau rủ và trái cây màu đỏ, khi hàm lượng lycopene càng tăng thì màu của các loại trái cây rau củ càng đậm. Dưới đây là 5 loại thực phẩm chứa nhiều lycopene có tác dụng chống ung thư mà chúng tôi đã tổng hợp.

Một quả cà chua chứa khoảng 60mg lycopene. Lycopene hòa tan trong chất béo và sự hấp thụ sẽ tăng lên khi nấu cùng với dầu như dầu ô liu. Có thể tăng khả năng hấp thụ lycopene bằng cách xào cà chua trước khi ăn. Vì trong dầu và nhiệt độ cao sẽ làm lycopene trong cà chua tiết ra nhiều hơn và khiến cơ thể hấp thu dễ hơn.

Lựu

Ảnh minh họa: Internet

Lựu được nhiều người biết đến như một loại trái cây tốt cho phụ nữ trung niên vì nó làm giảm các triệu chứng mãn kinh. Lựu rất giàu chất dinh dưỡng như các loại vitamin, khoáng chất và chất phytochemical.

Trong thời kỳ mãn kinh, khi sự tiết hormone nữ giảm đi thì các triệu chứng như mất ngủ, bốc hỏa, loãng xương bắt đầu xuất hiện. Lúc này phytoestrogen (là những chất có hoạt tính giống estrogen) chứa trong lựu có tác dụng ngăn ngừa loãng xương do thiếu hụt estrogen. Lựu cũng rất giàu các thành phần như tannin, polyphenol và lycopene, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch và ung thư tuyến tiền liệt. Theo nhóm nghiên cứu từ Khoa Sinh học Tế bào tại Đại học California,Mỹ, nước ép lựu ngăn ngừa sự tái phát của ung thư tinh hoàn và sự di căn của tế bào ung thư.

Nhiều chất chống oxy hóa khác nhau được chứa trong vỏ và hạt lựu. Nói cách khác, tốt nhất nên uống nước ép có cả vỏ và cùi. Ngoài ra, bạn có thể rửa thật sạch vỏ lựu và phơi khô, sau đó pha thành trà và uống.

Gấc

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua được biết đến như một loại quả lycopene vì thành phần này có nhiều trong cà chua. Tuy nhiên theo một nghiên cứu của USDA năm 2004, có những loại trái cây giàu lycopene hơn.

Gấc chứa nhiều lycopene hơn 76 lần so với cà chua và hơn 10 lần beta-carotene so với cà rốt. Nó còn được gọi là 'trái cây đến từ thiên đường'. Vì nó rất giàu lycopene giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ung thư vú và ung thư da. Vì giàu axit béo không bão hòa như Omega 3 nên tỷ lệ hấp thụ Lycopen trong gấc cũng rất cao, gấp 18 lần cà chua và tỷ lệ hấp thụ beta carotene gấp 45 lần cà rốt.

Cà rốt

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt được nhiều người biết đến là một loại trái cây rất tốt cho mắt. Giàu beta-carotene giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và chất này được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể giúp bảo vệ thị lực và sức khỏe của mắt.

Ăn cà rốt thường xuyên đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol và ngăn ngừa ung thư vú, điều này là do lycopene. Lycopene là một chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể tổng hợp chất chống oxy hóa và các hợp chất khác.

Dưa hấu

Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia một cốc nước ép dưa hấu chứa gấp 1,5 lần lượng lycopene có trong cà chua. Sở dĩ dưa hấu giàu lycopene là vì nó có 'ruột đỏ'. Dưa hấu không chỉ giàu lycopen mà còn giàu vitamin A và C và giúp tạo ra collagen. Vì trong dưa hấu hơn 90% là nước nên giúp lợi tiểu, bài tiết chất cặn bã rất tốt.

(Theo Kormedi)