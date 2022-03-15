Cách phân biệt các triệu chứng khi nhiễm omicron với cảm lạnh

Sức khỏe 15/03/2022 06:00

Các triệu chứng của SARS-CoV-2 đã có sự thay đổi khi khi xuất hiện nhiều biến thể virus. Với biến thể chủ yếu hiện tại, omicron, các triệu chứng ngày nay không giống như trước, đây là cách phân biệt các triệu chứng của omicron với cảm lạnh.

Cách phân biệt các triệu chứng khi nhiễm omicron với cảm lạnh - Ảnh 1

Kể từ khi đại dịch covid-19 được phát hiện lần đầu, đến nay đã hai năm, danh sách các triệu chứng tiềm ẩn của bệnh covid không ngừng tăng lên, từ đau dạ dày đến mất khứu giác và vị giác, phổ biến nhất là: sốt, ho và khó thở .

Các triệu chứng hiện tại của omicron được tóm tắt rất rõ ràng trong kết quả của nghiên cứu covid ZOE, được tài trợ bởi Chính phủ Anh và được xem xét bởi King's College London. Theo dữ liệu thu thập từ tháng 12 năm 2021, khi biến thể này lần đầu tiên được phát hiện, các triệu chứng thường xuyên được người dân báo cáo hàng ngày thông qua ứng dụng di động là chảy nước mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng.

Theo các phân tích, không có sự khác biệt rõ ràng các triệu chứng giữa delta và omicron vì "chỉ 50% bệnh nhân trải qua ba triệu chứng thường thấy là sốt, ho, mất vị giác và khứu giác".

Cách phân biệt các triệu chứng khi nhiễm omicron với cảm lạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mặt khác, Liên minh Tiêm chủng GAVI tuyên bố rằng năm triệu chứng phổ biến nhất với omicron là chảy nước mũi, đau họng, đau ở lưng dưới, đau cơ và mệt mỏi. Về triệu chứng ho, thường xuyên xảy ra với các biến thể trước đây của coronavirus.

Còn về tình trạng mệt mỏi vẫn còn là một triệu chứng từ khi bắt đầu đại dịch.

Nghiên cứu ZOE của Anh cũng đề cập đến các triệu chứng tiêu hóa như đau dạ dày, tiêu chảy hoặc buồn nôn là những dấu hiệu có thể có của bệnh covid-19.

Các nhà nghiên cứu của nghiên cứu ZOE tuyên bố dữ liệu cho thấy "mặc dù omicron có thể liên quan đến các triệu chứng tiêu hóa, nhưng tỷ lệ không cao hơn so với những gì đã thấy với delta".

Sự khác biệt với biến thể phụ 'tàng hình'?

Sau sự xuất hiện của omicron (BA.1) đã xuất hiện một biến thể (BA.2), được gọi một cách sai lầm là 'tàng hình' vì nó khó phát hiện hơn trong các xét nghiệm PCR (nhưng nó hoàn toàn có thể xác định được). 

Các triệu chứng của biến thể phụ này tương tự như của omicron: đau họng, nhức đầu, chảy nước mũi, đau mình và hắt hơi.

Các triệu chứng nhẹ này cũng có thể trở nên trầm trọng hơn dẫn đến một bệnh cảnh lâm sàng nghiêm trọng và thậm chí phải nhập viện, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm chủng, theo các chuyên gia và báo cáo sức khỏe cho hay. 

Thời gian ủ bệnh

Cách phân biệt các triệu chứng khi nhiễm omicron với cảm lạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nghiên cứu được thực hiện ở Na Uy sau một đợt bùng phát omicron xuất hiện tại một bữa tiệc vào Giáng sinh năm ngoái, trong đó 117 người tham gia và 81 người bị nhiễm biến thể này. Các nhà nghiên cứu đặt thời gian ủ bệnh trung bình là ba ngày , "ít hơn so với các báo cáo trước đó cho delta và các biến thể khác (tương ứng là 4,3 và 5 ngày)."

Trong số 81 trường hợp được phân tích, các triệu chứng phổ biến nhất là ho (83%), sau đó là chảy nước / nghẹt mũi (78%), mệt mỏi (74%), đau họng (72%), nhức đầu (68%) và sốt (54 %). Trong tổng số 117 người tham gia bữa tiệc, với độ tuổi trung bình là 39, 96% đã được tiêm vaccine đầy đủ (Pfizer hoặc Moderna).

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cách để bảo vệ bản thân khỏi omicron và biến thể phụ của nó cũng giống như đối với các chủng trước: tiêm vaccine, khẩu trang (đặc biệt khi chúng ta có triệu chứng hoặc nếu chúng ta tiếp xúc với những người dễ mắc bệnh), khoảng cách...

Biến thể "Omicron tàng hình" đang lây lan nhanh: 5 dấu hiệu ở đường ruột có thể cảnh báo nhiễm chủng mới, cẩn thận không thừa

Biến thể "Omicron tàng hình" đang lây lan nhanh: 5 dấu hiệu ở đường ruột có thể cảnh báo nhiễm chủng mới, cẩn thận không thừa

Hiện tại biến thể "Omicron tàng hình" đang lây lan rất nhanh trong cộng đồng, hơn cả bản gốc với những triệu chứng đường ruột điển hình.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 biến thể Omicron tàng hình các triệu chứng nhiễm Omicron

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm