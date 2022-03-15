Cách phân biệt các triệu chứng khi nhiễm omicron với cảm lạnh

Các triệu chứng hiện tại của omicron được tóm tắt rất rõ ràng trong kết quả của nghiên cứu covid ZOE, được tài trợ bởi Chính phủ Anh và được xem xét bởi King's College London. Theo dữ liệu thu thập từ tháng 12 năm 2021, khi biến thể này lần đầu tiên được phát hiện, các triệu chứng thường xuyên được người dân báo cáo hàng ngày thông qua ứng dụng di động là chảy nước mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng.

Kể từ khi đại dịch covid-19 được phát hiện lần đầu, đến nay đã hai năm, danh sách các triệu chứng tiềm ẩn của bệnh covid không ngừng tăng lên, từ đau dạ dày đến mất khứu giác và vị giác, phổ biến nhất là: sốt, ho và khó thở .

Mặt khác, Liên minh Tiêm chủng GAVI tuyên bố rằng năm triệu chứng phổ biến nhất với omicron là chảy nước mũi, đau họng, đau ở lưng dưới, đau cơ và mệt mỏi. Về triệu chứng ho, thường xuyên xảy ra với các biến thể trước đây của coronavirus.

Theo các phân tích, không có sự khác biệt rõ ràng các triệu chứng giữa delta và omicron vì "chỉ 50% bệnh nhân trải qua ba triệu chứng thường thấy là sốt, ho, mất vị giác và khứu giác".

Còn về tình trạng mệt mỏi vẫn còn là một triệu chứng từ khi bắt đầu đại dịch.

Nghiên cứu ZOE của Anh cũng đề cập đến các triệu chứng tiêu hóa như đau dạ dày, tiêu chảy hoặc buồn nôn là những dấu hiệu có thể có của bệnh covid-19.

Các nhà nghiên cứu của nghiên cứu ZOE tuyên bố dữ liệu cho thấy "mặc dù omicron có thể liên quan đến các triệu chứng tiêu hóa, nhưng tỷ lệ không cao hơn so với những gì đã thấy với delta".

Sự khác biệt với biến thể phụ 'tàng hình'?

Sau sự xuất hiện của omicron (BA.1) đã xuất hiện một biến thể (BA.2), được gọi một cách sai lầm là 'tàng hình' vì nó khó phát hiện hơn trong các xét nghiệm PCR (nhưng nó hoàn toàn có thể xác định được).

Các triệu chứng của biến thể phụ này tương tự như của omicron: đau họng, nhức đầu, chảy nước mũi, đau mình và hắt hơi.

Các triệu chứng nhẹ này cũng có thể trở nên trầm trọng hơn dẫn đến một bệnh cảnh lâm sàng nghiêm trọng và thậm chí phải nhập viện, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm chủng, theo các chuyên gia và báo cáo sức khỏe cho hay.

Thời gian ủ bệnh

Ảnh minh họa

Nghiên cứu được thực hiện ở Na Uy sau một đợt bùng phát omicron xuất hiện tại một bữa tiệc vào Giáng sinh năm ngoái, trong đó 117 người tham gia và 81 người bị nhiễm biến thể này. Các nhà nghiên cứu đặt thời gian ủ bệnh trung bình là ba ngày , "ít hơn so với các báo cáo trước đó cho delta và các biến thể khác (tương ứng là 4,3 và 5 ngày)."

Trong số 81 trường hợp được phân tích, các triệu chứng phổ biến nhất là ho (83%), sau đó là chảy nước / nghẹt mũi (78%), mệt mỏi (74%), đau họng (72%), nhức đầu (68%) và sốt (54 %). Trong tổng số 117 người tham gia bữa tiệc, với độ tuổi trung bình là 39, 96% đã được tiêm vaccine đầy đủ (Pfizer hoặc Moderna).

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cách để bảo vệ bản thân khỏi omicron và biến thể phụ của nó cũng giống như đối với các chủng trước: tiêm vaccine, khẩu trang (đặc biệt khi chúng ta có triệu chứng hoặc nếu chúng ta tiếp xúc với những người dễ mắc bệnh), khoảng cách...