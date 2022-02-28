Hai triệu chứng nguy hiểm có liên quan đến biến thể 'Tàng hình' của Omicron siêu lây lan mà bạn cần đặc biệt chú ý

Gần đây, một biến thể phụ của Omicron đã được tìm thấy và theo bản cập nhật mới nhất do WHO đưa ra, nó có khả năng lây lan ra toàn cầu.

Omicron là biến thể mới nhất của vi rút Corona. Cho đến nay, năm biến thể của vi rút bao gồm cả Omicron đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách các biến thể cần quan tâm do khả năng lây truyền cao và tính hung hãn của chúng.

Theo bà Van Kerkhove, WHO đang theo dõi BA.2 để xem liệu biến thể phụ có gây ra sự gia tăng các ca nhiễm mới ở các quốc gia có sự gia tăng nhanh chóng và sau đó là sự sụt giảm mạnh về số ca omicron hay không.

Omicron subvariant, BA.2, còn được gọi là Omicron tàng hình, được cho là dễ lây lan hơn Omicron tổ tiên của nó. Theo Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO cho hay, biến phụ BA.2 dễ lây lan hơn phiên bản BA.1 hiện đang chiếm ưu thế, nó có khả năng sẽ trở nên phổ biến hơn, CNBC đưa tin.

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Theo một báo cáo, hoa mắt hoặc chóng mặt là một trong những dấu hiệu ban đầu của bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn phụ Omicron gây ra. Có thể có những lý do khác khiến bạn bị chóng mặt nhưng nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên liên hệ với chuyên gia y tế.

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Các chuyên gia cũng đã nói rằng sự mệt mỏi đến với những người bị nhiễm trùng biến thể phụ Omicron nhanh hơn so với các biến thể tổ tiên. Tiến sĩ Angelique Coetzee, bác sĩ người Nam Phi, người đầu tiên tìm ra biến thể Omicron cũng đã cho biết có sự liên hệ giữa mệt mỏi với biến thể này.

Các triệu chứng khác của Omicron subvariant

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Người ta tin rằng biến thể phụ Omicron sẽ gây ra các triệu chứng nhẹ như biến thể mẹ của nó.

Các triệu chứng phổ biến liên quan đến nhiễm trùng do "Omicron tàng hình" là chảy nước mũi, Thấy rát cổ họng, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi, đau cơ thể, đổ mồ hôi ban đêm, chán ăn và nôn mửa.

Mọi người cũng có thể bị ngất xỉu, nghẹt mũi, sương mù não, phát ban trên da, viêm kết mạc.

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Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO cho biết: Trong khi nghiên cứu vẫn đang được tiến hành, không có dấu hiệu cho thấy sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi cả hai biến phụ. Theo Van Kerkhove, WHO đang theo dõi BA.2 để xem liệu biến thể phụ có gây ra sự gia tăng các ca nhiễm mới ở các quốc gia có sự gia tăng nhanh chóng và sau đó là sự sụt giảm mạnh về số ca omicron hay không.

Chuyên gia của WHO cho biết BA.2 dễ lây truyền hơn BA.1.

Các nhà nghiên cứu ở Đan Mạch đã phát hiện ra rằng BA.2 có khả năng lây truyền cao hơn BA.1 khoảng 1,5 lần và nó có khả năng lây nhiễm tốt hơn cho những người được tiêm chủng và thậm chí là đã tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, những người đã được tiêm phòng đầy đủ ít có nguy cơ bị lây lan hơn những người chưa được tiêm phòng.

Theo Times of India