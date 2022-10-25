Cách làm rượu gừng nghệ hạt gấc giúp lấy lại làn da, vóc dáng cho mẹ sau sinh!

Trước khi áp dụng cách làm rượu gừng nghệ hạt gấc thì các mẹ trước hết cần biết được loại rượu này sẽ có tác dụng gì với cơ thể của chúng ta. Với thành phần đều là những nguyên liệu dễ kiếm như: rượu, gừng, nghệ và hạt gấc, loại rượu này sẽ giúp ích gì cho chúng ta trong việc làm đẹp da, đẹp dáng sau một quá trình dài mang thai và sinh con đầy vất vả?

Cụ thể, nghệ vàng có chứa hoạt chất tên là curcumin - là thành phần giúp kháng viêm, làm lành vết thương, viêm loét, giúp ngăn ngừa hình thành các tế bào ung thư, bảo vệ dạ dày, gan, thận và nhiều cơ quan khác của cơ thể. Đặc biệt, nghệ còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp làm trắng da, mờ vết nám, làm mờ những đốm tàn nhang trên da và tăng cường sức khỏe cho da hiệu quả.

Nghệ vốn được biết là một gia vị để nêm nếm vào các món ăn gia đình. Nhưng không chỉ có vậy, nghệ còn được biết đến là một dược liệu quý có nhiều công dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, đặc biệt rất tốt để làm lành vết thương, đẩy nhanh quá trình loại bỏ sản dịch trong tử cung ra ngoài.

Nghệ có tác dụng làm đẹp da, xóa mờ nám, tàn nhang hiệu quả!

Gừng và rượu - Tăng sinh nhiệt, làm tan mỡ thừa

Gừng vốn có tính nóng, trong củ gừng có chứa nhiều hoạt chất có tên là gingerol - có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Đồng thời, tính nóng trong gừng cũng sẽ tạo ra nhiệt lượng khi tiếp xúc với da, từ đó làm tăng quá trình phân hủy mỡ, giúp làm giảm mỡ thừa cho chị em.

Trong khi đó, rượu còn là một chất xúc tác giúp cho gừng và nghệ hấp thụ vào da nhanh hơn, giúp các hoạt chất tốt từ gừng và nghệ thẩm thấu vào da, làm tăng hiệu quả làm đẹp và làm tan mỡ bụng, mỡ đùi và những lớp mỡ thừa trên cơ thể một cách an toàn và nhanh chóng.

Gừng sinh nhiệt giúp đốt mỡ thừa hiệu quả!

Hạt gấc – chất xúc tác dẫn dắt vitamin ngấm sâu vào cơ thể

Đã có gừng, nghệ, rượu trắng và kết hợp thêm hạt gấc là tạo thành “bộ tứ hoàn hảo”. Hạt gấc sẽ đóng vai trò là chất xúc tác dẫn dắt các vitamin và khoáng chất thấm sâu vào làn da. Cụ thể, lớp dầu tự nhiên từ hạt gấc sẽ làm giảm tính gây khô da mà rượu trắng có thể gây nên. Ngoài ra, lớp dầu tự nhiên từ gấc còn giúp làm mềm da, làm giảm các vết rạn da, nám da, để làn da trở nên trắng sáng hơn.

Hạt gấc được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian, rất tốt cho sức khỏe!

Chỉ với 4 loại nguyên liệu đơn giản là gừng, nghệ, rượu trắng và hạt gấc, là chị em đã tạo thành một công thức “hoàn hảo” để làm đẹp da, đẹp dáng sau sinh rồi đấy.

Bên cạnh đó, ngoài làm trắng da, đẹp da, giảm mỡ và làm mờ những vết thâm nám thì xoa rượu gừng nghệ còn giúp làm ấm chân tay, phòng và trị bệnh phong tê thấp, chứng hay lạnh, nổi gai ốc sau sinh hiệu quả, chị em hãy note lại để áp dụng nhé!

Cách làm rượu gừng nghệ hạt gấc đơn giản tại nhà

Cách làm rượu gừng nghệ hạt gấc không hề khó và với những nguyên liệu dễ kiếm này thì dù ở bất cứ nơi đâu chị em cũng có thể mua được để thực hiện. Chị em làm theo những bước như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Chuẩn bị 1 bình thủy tinh to có dung tích khoảng 20 lít hoặc hơn tùy theo số lượng nguyên liệu chị em chuẩn bị và muốn làm. Nếu có, có thể sử dụng chum vại bằng sành, sứ cũng rất tốt.

Chuẩn bị củ gừng già, hạt gấc và nghệ với tỉ lệ 1:1:1.

Bình 20 lít tương đương sẽ chứa được 6 lít rượu và 3kg nguyên liệu gừng, nghệ, hạt gấc đã chuẩn bị ở trên.

- Bước 2: Đem rửa sạch gừng, nghệ, tất cả để nguyên vỏ và để khô ráo, rồi đem giã nát, càng nát càng tốt. Không nên thái lát.

- Bước 3: Hạt gấc đem rang thơm rồi cũng dùng chày đập dập ra.

- Bước 4: Cho tất cả gừng, nghệ và hạt gấc trộn đều với nhau rồi bắt đầu xếp vào hũ thủy tinh. Sau đó đổ rượu vào đầy bình và nên ngâm đặc để rượu có độ đậm đặc và hiệu quả cao hơn.

- Bước 5: Nếu ở miền quê bạn có thể đào đất và hạ thổ bình rượu này xuống, nếu không có điều kiện hạ thổ thì đem bình rượu cất vào chỗ tối. Để trong thời gian tối thiểu là 3 tháng 10 ngày thì có thể đem lọc bã và chắt lấy nước cốt để sử dụng. Rượu để càng lâu thì sẽ càng tốt nhé.

Rượu gừng nghệ hạt gấc - bí quyết đẹp da đẹp dáng sau sinh cho chị em!

Cách sử dụng rượu gừng nghệ sau sinh

Sử dụng rượu gừng nghệ hạt gấc để làm đẹp sau sinh không khó nhưng chị em cũng cần phải có một số lưu ý như sau:

Dùng rượu gừng nghệ hạt gấc làm giảm mỡ bụng, làm đẹp body

- Sau khi tắm xong, bạn dùng một miếng bông mềm hoặc vải mỏng sạch khoảng bằng bàn tay rồi thấm nước cốt rượu cho ướt miếng vải hoặc bông.

- Sau đó vắt bớt phần nước ra rồi lấy miếng vải xoa khắp cơ thể. Chú ý xoa nhiều ở phần có nhiều mỡ như vùng mỡ bụng.

- Lặp lại thao tác này vài lần sau đó kết hợp với massage nhẹ nhàng cơ thể cho rượu ngấm sâu vào trong da, để người khô thì mặc quần áo vào và không cần tắm lại.

Khi mới xoa rượu thì có thể sẽ có mùi rượu nồng đậm nhưng một lúc sau sẽ bay hơi hết và không còn mùi gì nữa. Xoa rượu lên da sẽ bị màu vàng của nghệ, màu vàng này có thể làm vàng da và thấm màu lên quần áo. Tuy nhiên, không sao cả. Sau thời gian sử dụng rượu gừng nghệ này thì màu vàng đó sẽ biến mất. Da bạn sẽ trở lại màu sắc bình thường và chắc chắn là sẽ đẹp lên và trắng hơn rất nhiều đấy.

Rượu gừng nghệ hạt gấc giúp đánh bay mỡ bụng!

Dùng rượu gừng nghệ hạt gấc để làm đẹp da mặt

Dùng rượu gừng nghệ làm đẹp da mặt cũng được thực hiện với thao tác y như với cách xoa rượu lên trên cơ thể. Tuy nhiên, sau khi xoa rượu lên mặt 1 tiếng thì bạn nên rửa lại mặt bằng nước sạch và thoa một chút kem dưỡng da vào để tạo độ ẩm cho da. Có thể bôi chút vitamin E, dầu dừa để giúp da mềm, ẩm.

Thời gian thoa rượu lên da mặt và cơ thể nên được thực hiện liên tục mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trong khoảng 2 tháng. Sau thời gian này, chắc chắn da bạn đã có những thay đổi tuyệt vời mà có thể khiến bạn bất ngờ. Vết nám, tàn nhang, vết rạn da, mỡ bụng,… sẽ giảm đi một cách đáng kể và làn da sẽ nên mềm mại, trắng sáng hơn rất nhiều đấy.

Rượu nghệ gừng hạt gấc giúp da sáng mịn hơn!

Ngoài ra, dùng rượu gừng nghệ để xoa bóp chân tay vào mùa lạnh cũng giúp phòng bệnh về khớp, giúp làm ấm cơ thể, tránh chân tay lạnh cũng rất hiệu quả. Nếu mẹ nào sinh con vào mùa lạnh thì vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, dùng chút rượu xoa bóp lòng bàn chân, bàn tay, đầu gối, lưng sẽ giúp khí huyết lưu thông, rất tốt cho sức khỏe.

Các mẹ đã biết cách làm rượu gừng nghệ hạt gấc để làm đẹp sau sinh chưa nào? Rất đơn giản và chẳng tốn bao nhiêu tiền nguyên liệu là chúng mình đã có thể có “thần dược” để làm đẹp sau sinh rồi đấy. Các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay thôi nào?!