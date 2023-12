Cách chữa say tàu xe hiệu quả không lo buồn nôn hay đau đầu khi đi xe về quê ăn tết

Cách chữa say tàu xe hiệu quả là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi khi đi xa, đặc biệt là trong thời điểm tết Nguyên Đán cận kề, hàng ngàn người có nhu cầu về quê ăn tết. Đa số mọi người thường chống say tàu xe bằng thuốc, nhưng bên cạnh đó cũng có những phương pháp chống say tàu xe hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Say tàu xe là nỗi ám ảnh của nhiều người!

Say tàu xe là gì?

Say tàu xe là biểu hiện của việc cơ thể không cảm nhận được và khó cân bằng những phản ứng khác nhau. Cụ thể, các triệu chứng say tàu xe xuất hiện là do bộ phận nhạy cảm giữ thăng bằng trong tai bị kích thích khác thường, hoặc do não bộ nhận tín hiệu từ mắt nhưng không đồng nhất với tín hiệu từ tai. Ví dụ như nếu ngồi trên thuyền hoặc trong xe ô tô mà mắt không nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tai trong gửi tín hiệu rằng cơ thể đang cử động nhưng mắt lại chỉ thấy khung cảnh tĩnh bên trong xe tàu. Vì thế tình trạng say tàu xe được giả thiết là do các tín hiệu mâu thuẫn nhau truyền đến hệ thần kinh gây ra.