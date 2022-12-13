Cách chữa say tàu xe hiệu quả không lo buồn nôn hay đau đầu khi đi xe về quê ăn tết

Say tàu xe là biểu hiện của việc cơ thể không cảm nhận được và khó cân bằng những phản ứng khác nhau. Cụ thể, các triệu chứng say tàu xe xuất hiện là do bộ phận nhạy cảm giữ thăng bằng trong tai bị kích thích khác thường, hoặc do não bộ nhận tín hiệu từ mắt nhưng không đồng nhất với tín hiệu từ tai. Ví dụ như nếu ngồi trên thuyền hoặc trong xe ô tô mà mắt không nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tai trong gửi tín hiệu rằng cơ thể đang cử động nhưng mắt lại chỉ thấy khung cảnh tĩnh bên trong xe tàu. Vì thế tình trạng say tàu xe được giả thiết là do các tín hiệu mâu thuẫn nhau truyền đến hệ thần kinh gây ra.

Cách chữa say tàu xe hiệu quả là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi khi đi xa, đặc biệt là trong thời điểm tết Nguyên Đán cận kề, hàng ngàn người có nhu cầu về quê ăn tết. Đa số mọi người thường chống say tàu xe bằng thuốc, nhưng bên cạnh đó cũng có những phương pháp chống say tàu xe hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Lúc này, kết hợp với các yếu tố như do đường gồ ghề, mùi xăng dầu, đông người, thiếu không khí,... một số người có triệu chứng buồn nôn, toát mồ hôi, đau đầu, bồn chồn, thậm chí khó thở. Với người bình thường, sự khó chịu này sẽ chấm dứt khi xuống xe, ngược lại, cũng có nhiều người thì không hề dễ như vậy. Dù đã áp dụng nhiều bí quyết chống say tàu xe nhưng không phải ai cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh này.

Một số cách chữa say tàu xe hiệu quả

- Mang theo một vài món đồ ăn vặt, một chiếc máy nghe nhạc, nói chuyện cùng một ai đó, hát một mình hoặc một vài món đồ chơi trí tuệ…để làm thú vui tiêu khiển trên xe, chúng sẽ giúp bạn quên đi cảm giác say xe. Nên nhớ rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng vì nếu luôn có tâm lý bi quan, tiêu cực rằng bạn sẽ bị say xe thì cơn say sẽ càng dễ tìm đến bạn hơn.

Một tinh thần thoải mái và một cuộc trò chuyện sẽ bạn quên đi cảm giác say xe đấy!

- Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, ăn bớt đi hơn so với khẩu phần hàng ngày và ăn trước 2 tiếng khi lên xe. Trước khi lên ô tô, không nên nhịn đói mà nên ăn lấp đầy chiếc bụng rỗng nhưng cần thận trọng với những loại đồ ăn thu nạp vào trong cơ thể.

- Tránh xa mùi thuốc lá, mùi nước hoa hay các chất tạo mùi khó chịu trên xe. Vì khói thuốc lá sẽ khiến cho tình trạng say xe của bạn trở nên say xe hơn vì thế bạn nên đề nghị những người đi chung xe với bạn không nên hút thuốc lá. Bạn có thể thì bạn hãy mở cửa sổ ô tô để có thể tận hưởng không khí trong lành từ thiên nhiên cũng sẽ giúp bạn đỡ say hơn.

- Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có ga và một số chất kích thích đầy hơi như: đồ nếp, đậu tương, lạc… những thực phẩm giàu chất béo, những thực phẩm nặng mùi vì chúng sẽ khiến cho bạn dễ bị ghê cổ và buồn nôn.

- Khi đi tàu, thuyền thì nên tìm chỗ ngồi nơi thoáng mát. Nếu bạn có “tiền sử” bị say xe thì tốt nhất nên chọn ghế trước để ngồi vì sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ bị say xe. Thêm vào đó, khi đi xe bạn không nên nhìn ngang sang hai bên mà nên nhìn thẳng về phía trước. Hãy cố gắng ngủ trên xe vì giấc ngủ sẽ giúp bạn quên đi cảm giác say xe dễ dàng hơn. Nếu phải di chuyển trong thời gian lâu thì nên tìm chỗ ngồi phía giữa thân tàu vì chỗ này ít bị chòng chành nhất.

Chẳng gì khỏe bằng ngủ được một giấc trên xe cả!

- Phương pháp quấn khăn khô để giữ ấm từ phía sau ót ra trước ngực cũng có tác dụng rất hữu hiệu giúp không bị say tàu, xe đối với một số người (hiệu quả hơn 90%).

- Dùng một số biện pháp dân gian: ngửi chanh, cam, quýt, gừng, bánh mì… bạn có thể ngửi, nhấm nháp, ngậm khi buồn nôn.

- Theo kinh nghiệm dân gian thì lấy 1/2 củ khoai lang gọt bỏ vỏ, rửa thật sạch, cắt miếng nhỏ, nhai nát để nuốt nước cũng có thể phòng chống được say tàu xe.

- Theo đông y thì trước khi khởi hành khoảng 30 phút nên dùng một khúc gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát hoặc nhai nát rồi uống với một cốc nước ấm. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng nên ngậm trong miệng một lát.

Gừng cũng là một giải pháp hữu ích, đơn giản rất được ưa chuộng!

- Trước khi lên xe uống một ly nước ấm có pha giấm, như thế cũng có thể phòng chống được say xe. Ngoài ra, bạn có thể làm bằng cách trước khi lên xe lấy một miếng cao giảm đau dán vào lỗ rốn, như vậy có thể chống say tàu xe tốt hơn.

- Ngoài ra, có thể thực hiện cách xoa dầu gió vào hai huyệt thái dương, hai huyệt nội quan (giữa hai gân tay, phía trên và cách lằn chỉ cổ tay 3 - 4cm, huyệt nhân trung (giữa đường rãnh môi trên), hai huyệt phong trì (chỗ lõm phía sau gáy, trên cổ). Cũng có thể lấy hai lát gừng tươi buộc vào hai huyệt nội quan.

Trên đây là tổng hợp những mẹo nhỏ giúp chữa say tàu xe siêu hiệu quả! Hy vọng với những mẹo nhỏ này, các độc giả sẽ có một chuyến đi thật suôn sẻ và khỏe mạnh vào dịp tết này, thỏa sức vui chơi, chẳng còn nỗi lo đường dài say xe nữa nhé!