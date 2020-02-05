Cách chữa da tay bị khô hiệu quả

Khô da có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, nhưng các trường hợp thường gặp nhất là da mặt và da tay bị khô vì đây là những vùng da hở. Có thể chia tình trạng da khô thành ba cấp độ sau:

Da tay bị khô , nứt nẻ là một tình trạng gây khó chịu cho người bệnh, đặc biệt là chị em phụ nữ. Nếu bạn đang trong tình trạng này thì hãy cùng chúng tôi tìm cách chữa trị cũng như chăm sóc da khô qua bài viết dưới đây.

Có nhiều nguyên nhân có thể khiến cho làn da của bạn khi khô, nứt nẻ như:

Làn da bị căng, da khô nứt nẻ như da rắn, thường kèm theo chứng ngứa dữ dội.

Đối với phụ nữ bước qua tuổi 30, nội tiết tố có nhiều xáo trộn và suy giảm, làm cho da tay bị khô.

Do da tiếp xúc với nhiệt độ cao thường xuyên

Đây chính là yếu tố làm da của bạn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thường là do bạn hay tắm nước nóng hoặc đi chân trần trên bãi biển nóng thường xuyên khiến lớp ẩm trên bề mặt da bị mất đi, các tế bào da trở nên khô cằn, mất đi sự liên kết, nứt nẻ, bong tróc thành mảng.

Do sử dụng xà phòng tẩy rửa

Các loại xà phòng giặt quần áo, xà phòng rửa bát, nước lau nhà,… đều là sản phẩm hóa chất công nghiệp thường chứa một lượng lớn chất tẩy rửa nên khi tiếp xúc nhiều sẽ gây khô da, làm mất các dưỡng chất của da làm cho da bị oxy hóa mạnh.

Do sử dụng một số loại thuốc

Hiện tượng da bị khô cũng thường xảy ra với những người đang trong quá trình điều trị bệnh do ảnh hưởng từ một số loại thuốc đặc trị có thể làm cản trở quá trình tổng hợp các chất dinh dưỡng và cung cấp độ ẩm của da.

Sử dụng các thuốc trị bệnh cũng là một trong các nguyên nhân gây khô da - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị khô tay chân từ thiên nhiên

Mật ong và dầu dừa: Dầu dừa có tác dụng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, giúp cải thiện tình trạng khô da. Mật ong là chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp chống viêm. Bạn có thể trộn đều mật ong và dầu dừa theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa lên tay để điều trị da khô hiệu quả.

Chanh tươi: Axit trong chanh giúp loại bỏ tế bào chết, đồng thời giúp tái tạo làn da mới ở vùng bị bong tróc hiệu quả, vitamin C trong chanh sẽ giúp da dưỡng ẩm và sáng mịn hơn. Bạn có thể dùng nước cốt chanh pha vào chậu nước ấm rồi ngâm tay khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Chanh có tác dụng tốt trong việc cải thiện làn da khô - Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô-liu: Tinh chất trong dầu ô-liu có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện làn da bị khô ráp, bạn có thể dùng dầu ô-liu pha với nước ấm, ngâm da khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Muối hạt: Bên cạnh công dụng sát khuẩn thì muối hạt còn giúp tẩy tế bào chết, hỗ trợ làm mềm da. Bạn có thể ngâm tay vào chậu nước ấm pha muối trong 10 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Nha đam: Nha đam là dược phẩm quý trong việc dưỡng da, hỗ trợ cải thiện làn da nứt nẻ, giúp da lấy lại độ mịn màng tươi sáng. Bạn dùng nha đam xoa đều lên vùng da tay bị khô, mát-xa khoảng 10-15 phút rồi rửa lại với nước sạch, sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả.

Nha đam được xem là "Thần dược" dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc da khô

Sử dụng găng tay: Đeo găng tay bảo vệ da khi dọn nhà hoặc giặt giũ hay tiếp xúc với các hóa chất. Tuy nhiên, nếu đeo găng tay cao su thì chỉ nên đeo trong khoảng 10 phút để tránh tình trạng bí hơi trong lớp găng tay cao su. Sau khi sử dụng xong, bạn nên rửa tay sạch và bôi lên một chút phấn rôm để da khô ráo và mịn màng trở lại.

Đeo găng tay cao su khi làm vệ sinh hoặc tiếp xúc với các hóa chất - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế tiếp xúc với nước nóng: Tránh rửa tay hoặc tắm rửa bằng nước còn nóng để không làm bong tróc lớp dầu bảo vệ da. Hạn chế dùng xà bông khử mùi vì thường loại sản phẩm này có chứa các hóa chất làm da bạn bị khô.

Thoa kem dưỡng ẩm: Bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên để phục hồi làn da tay khô ráp, tuy nhiên hãy sử dụng các loại sản phẩm có thành phần chủ yếu là dầu để độ ẩm da được giữ lâu hơn thay vì sử dụng các loại sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần chủ yếu là nước. Chú ý chăm sóc da mùa đông, bôi kem dưỡng ẩm, giữ ấm da, hạn chế tiếp xúc với các hóa chất để tránh gây khô da.

Thường xuyên sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với da - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống: Sử dụng các loại thực phẩm tốt cho da, cung cấp nhiều vitamin E, uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh để da luôn mịn màng, tươi trẻ.

Da tay bị khô, nứt nẻ luôn là một trong những nỗi sợ của chị em phụ nữ, gây khó chịu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hằng ngày. Chính vì vậy, chúng ta cần có biện pháp phòng ngừa cũng như chữa trị phù hợp khi mắc chứng khô da.