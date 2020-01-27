Các món ăn giúp hồi phục sức khỏe cho những người có vấn đề về sức khỏe

Đối với những người bệnh mới mổ xong, việc hồi phục sức khỏe là rất quan trọng. Chính vì thế các món ăn giúp hồi phục sức khỏe được người bệnh đặc biệt quan tâm.

Người bị bệnh, người mới mổ xong, sức khỏe thường yếu đi, sức đề kháng cũng suy giảm theo. Vì thế, việc bổ sung thêm các món ăn giúp hồi phục sức khỏe là điều hết sức cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Món ăn dành cho người mới mổ Gà hầm thuốc bắc hay cá chép hấp thuỷ là những món ăn phổ biến nhất trong việc bồi bổ sức khỏe cho người mới mổ xong, người già hay người bị suy nhược cơ thể. Món ăn có tác dụng điều hoà khí huyết. Gà hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet Những món ăn với nguyên liệu là nấm: Nấm là thực phẩm có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch thông qua các hợp chất lentinan, có khả năng kích thích các tế bào của hệ miễn dịch, giúp tăng cường sức đề kháng. Một số món ăn từ nấm như canh đậu phụ nấm hương, nấm xào thịt, cải thìa xào nấm.

Yến chưng hạt sen có chứa 18 loại acid amin, với chủ đạo là acid valine, isoleucine… có tác dụng phục hồi và chữa lành vết thương, tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt ngăn ngừa nhiễm khuẩn sau khi phẫu thuật. Yến chưng hạt sen - Ảnh minh họa: Internet Súp gà là món ăn quen thuộc nhưng không nhiều người biết đến công dụng của nó. Món ăn có đặc tính kháng viêm, giảm đi sự di chuyển của bạch cầu trung tính (các tế bào miễn dịch kích thích phát triển chất nhầy).

Sữa là liệu pháp bổ sung đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp phục hồi cơ thể nhanh chóng. Nếu không muốn ăn nhiều, bạn cũng nên cố gắng bổ sung sữa thay thế.

Nhung hươu hấp trứng gà giúp kích thích tiêu hoá, tăng cường lưu thông máu, giúp ăn ngon ngủ tốt, làm giảm căng thẳng, giảm đau chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nhung hươu hấp trứng gà - Ảnh minh họa: Internet Thịt dê hầm gừng có thể bổ sung thêm đương quy để ăn ngon, an thần và bổ sung dinh dưỡng, chống viêm và kháng khuẩn nhẹ. Món này rất tốt cho những bệnh nhân sau phẫu thuật mà có sức đề kháng yếu, dễ viêm nhiễm.

Hạt sen hầm long nhãn giúp bổ sung thêm đạm, photpho, kali, magie và nhiều chất xơ. Là một vị thuốc có tác dụng an thần, cải thiện chứng biếng ăn, ăn không tiêu, mất ngủ, thần kinh suy nhược, tăng cường trí nhớ và chống viêm. Các món ăn bổ dưỡng phục hồi sức khỏe Những món ăn bồi bổ cho cơ thể bị suy nhược

Những người mới ốm dậy, bị suy nhược cần được bổ sung dinh dưỡng để lấy lại sức khỏe. Nhưng thực tế, họ lại mất vị giác, mệt mỏi và chán ăn, tiêu hoá kém. Những món ăn bồi bổ suy nhược cấp phải đáp ứng được các yêu cầu: Đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng, thanh đạm và dễ tiêu hoá, mùi vị thơm ngon và hấp dẫn. Cháo đậu đỏ bổ sung nhiều chất xơ và chất chống oxy hoá, các loại vitamin nhóm B (B1, B6), sắt và nhiều khoáng chất khác. Cháo đậu đỏ giúp nhuận tràng, tiêu hoá, giải độc, tăng cường hấp thu thức ăn, giảm mệt mỏi, bổ gan, bổ thận, bổ máu… Cháo đậu đỏ - Ảnh minh họa: Internet Cháo nhung hươu bồi bổ rất nhanh và hiệu quả. Nhung hươu chứa hàm lượng dinh dưỡng lớn như acid amin, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất hữu cơ khác có tác dụng chữa bệnh.

Cháo chim cút giúp bổ sung nhiều chất đạm, vitamin và khoáng chất bồi bổ toàn thân, tăng cường gân cốt, thanh lợi thấp nhiệt. Cháo chim cút - Ảnh minh họa: Internet Những món ăn bồi bổ cho người mệt mỏi, căng thẳng

Những món ăn dưới đây đều tốt cho những trường hợp người bị mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc hay học tập quả độ: Súp gà là món ăn khi những người ốm yếu, mệt mỏi thường ăn để bồi bổ sức khỏe, giúp tăng cường miễn dịch, làn da hồng hào và có nhiều sức khoẻ để làm việc và cống hiến.

Khi ốm, bạn nên bổ sung thêm nhiều canxi và protein. Sữa chua là một món ăn rất tốt, vừa thanh nhẹ làm bạn không ngán, mà lại chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Chuối là loại quả cung cấp nguồn calo dồi dào, đồng thời giúp giảm buồn nôn và tiêu chảy hiệu quả. Theo Đông y, chuối có vị ngọt, tính lạnh, giúp nhuận tràng, nhanh phế, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Đây là loại thực phẩm quan trọng cho những người bị táo bón, mụn nhọt, bị trĩ, giúp tăng huyết áp, bệnh mạch vàng, dễ an thai,... Chuối là thực phẩm rất tốt cho việc hồi phục sức khoẻ của những người bị mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là tổng hợp các món ăn giúp hồi phục sức khỏe phổ biến mà bạn có thể tham khảo. Việc chăm sóc tốt cho sức khỏe ở bất cứ thời điểm nào cũng là điều thực sự cần thiết. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn có thêm những gợi ý để có thể chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất. Chúc bạn và những người thân yêu luôn khỏe mạnh.

Ăn gì để bổ mắt, tìm hiểu các món ăn giúp cho mắt sáng, khỏe mạnh Ăn gì để bổ mắt giúp mắt sáng khỏe mạnh là thắc mắc của rất nhiều người, đặc biệt là những người có thị lực kém.

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