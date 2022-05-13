Bốn triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng, có thể đang báo hiệu "trọng bệnh" đang đến gần, đừng bỏ qua

Sức khỏe 13/05/2022 18:32

Mỗi sáng thức dậy mọi người đều có thói quen soi gương, và lúc này bạn cũng có thể quan sát được cơ thể mình có thay đổi bất thường gì không. Trên thực tế, một số vấn đề sức khỏe có thể được phản ánh bằng cách quan sát các biểu hiện sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Nếu có những biểu hiện này thì bạn nên chú ý, vì rất có thể đây là một tín hiệu nào đó của bệnh tật gửi đến bạn. Hãy cùng xem xem đó là những dấu hiệu nào nhé!

Bốn triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng, có thể đang báo hiệu 'trọng bệnh' đang đến gần, đừng bỏ qua - Ảnh 1

Đôi mắt sưng húp

Rất nhiều người vào mỗi sáng thức dậy, sẽ phát hiện tình trạng người mình sung hay phù nề. Đặc biệt là đôi mắt bị sung lên là nghiêm trọng nhất. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phù mặt, có thể do uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ khiến nước đọng lại trong mao mạch và thấm vào da gây phù nề.

Nhưng nếu bạn loại trừ việc uống nước trước khi đi ngủ vào buổi tối thì rất có thể bạn đã mắc bệnh thận, tim mạch, … Những tình trạng này có thể khiến tình trạng bọng mắt nghiêm trọng hơn.

Bốn triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng, có thể đang báo hiệu 'trọng bệnh' đang đến gần, đừng bỏ qua - Ảnh 2

 

Đầu óc mê man

Nhiều người dễ bị chóng mặt sau khi ngủ dậy. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể bị hoa mắt, choáng váng. Khi điều này xảy ra, rất có thể là do bệnh lý cột sống cổ gây ra. Thoái hóa đốt sống cổ sẽ gây chèn ép động mạch cảnh, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp máu lên não khiến lượng máu lên não không đủ sẽ dẫn đến tình trạng chóng mặt, hoa mắt.

Bốn triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng, có thể đang báo hiệu 'trọng bệnh' đang đến gần, đừng bỏ qua - Ảnh 3

 

Quầng thâm mắt rõ rệt

Nhiều người sẽ nhận thấy mình có quầng thâm rõ rệt sau khi thức dậy vào buổi sáng. Mặc dù quầng thâm không có hại nhưng chúng có thể gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của một người, làm người khác cảm thấy bạn trông thật mệt mỏi, luộm thuộm.

Lý do cho sự xuất hiện của quầng thâm, điều đầu tiên cần xem xét là thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém. Thứ hai là bệnh nhân bị viêm mũi, người bệnh viêm mũi thì khí huyết quanh mũi lưu thông kém, máu ở mắt sẽ bị tắc nghẽn.

Bốn triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng, có thể đang báo hiệu 'trọng bệnh' đang đến gần, đừng bỏ qua - Ảnh 4

 

Hơi thở có mùi

Sau một đêm ngủ dài, nhiều người thức dậy với tình trạng khô miệng và hôi miệng. Điều này là do cơ thể chúng ta tiêu thụ nhiều nước trong lúc ngủ. Nó sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước khiến người bệnh bị khô miệng. Đừng quá lo lắng, chỉ cần bạn bổ sung nước cho cơ thể kịp thời sau khi ngủ dậy vào buổi sáng là ổn.

Nhưng nếu bạn thấy mình bị khô miệng và hơi thể có mùi nặng nghiêm trọng sau khi ngủ dậy thì bạn nên chú ý. Vì điều này có khả năng liên quan đến rối loạn tiêu hóa khí sinh ra bị trào ngược lại miệng. Điều này cũng có thể liên quan đến chức năng giải độc và khử độc của gan, cho nên điều này xảy ra. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kịp thời để được kiểm tra toàn diện.

Bốn triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng, có thể đang báo hiệu 'trọng bệnh' đang đến gần, đừng bỏ qua - Ảnh 5

 

Nếu bạn gặp phải một trong bốn trường hợp được liệt kê phía trên sau khi thức dậy vào mỗi bữa sáng thì bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nhé!

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